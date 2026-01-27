Nie taki mróz straszny. Mazowsze pokazuje zimową ofertę turystyczną

Jednym z filarów projektu są zimowe aktywności pod gołym niebem.
Projekt jest prowadzony codziennie w mediach społecznościowych. Każda publikacja ma stanowić osobne zaproszenie do odkrywania regionu w sezonie zimowym zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.
Jednym z filarów projektu są zimowe aktywności pod gołym niebem. Na Mazowszu nie brakuje lodowisk zarówno w Warszawie, m.in. na Starym Mieście, Torwarze czy w Parku Bródnowskim, jak i w miastach, takich jak Płock, Błonie czy Ostrołęka. W wielu przypadkach osoby posiadające własne łyżwy mogą skorzystać z nich bezpłatnie.
Miłośnicy spokojniejszego ruchu znajdą coś dla siebie na ponad 300 kilometrach dzikich tras do narciarstwa biegowego, prowadzących m.in. przez Kampinoski Park Narodowy, Las Kabacki czy okolice Młocin. To propozycja zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych z możliwością wypożyczenia sprzętu i nauki pod okiem instruktorów.
– Zima na Mazowszu to czas, który warto przeżyć świadomie i blisko natury, kultury i lokalnych społeczności. Nasz projekt pokazuje, że nawet w chłodniejszych miesiącach region ma do zaoferowania niezwykle dużo, a inspiracje są dosłownie na wyciągnięcie ręki – mówi Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
W projekcie nie zabrakło także propozycji dla rodzin z dziećmi. Popularne miejsca do jazdy na sankach to m.in. warszawskie parki: Moczydło, Park Górczewska i Skarpa Ursynowska, a także naturalne wzniesienia w Ostrowi Mazowieckiej, Górze Kalwarii, Pułtusku czy Kątach Goździejewskich.
Projekt przypomina również o żywych zimowych tradycjach regionu. Kuligi wciąż mają się tu dobrze od leśnych tras Kampinosu i okolic Zalewu Zegrzyńskiego, po historyczne przejazdy saniami w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Kameralne, konne kuligi dostępne są także w okolicach Otwocka.
„Zima na Mazowszu” pokazuje, że również w Warszawie zima może być atrakcyjna. W wybrane dni bezpłatnie otwierają się muzea, a Bulwary Wiślane oraz Trakt Królewski zachęcają do spacerów wśród sezonowych iluminacji inspirowanych stylistyką lat 50. i 60. XX wieku. Po zmroku odwiedzający mogą wybrać się do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego na „Magiczny Botaniczny”, czyli plenerową, świetlną trasę inspirowaną żywiołami, połączoną z rodzinną grą terenową. Dla dorosłych przewidziano również propozycje takie jak sauny plenerowe i miejskie oraz morsowanie. Zimowe kąpiele organizują m.in. lokalne grupy morsów w Warszawie i Radomiu.
Dla tych, którzy wolą zimowe atrakcje pod dachem, projekt prezentuje m.in. parki trampolin „Kocham Skakać” w Warszawie i Radomiu, oferujące aktywną zabawę dla całych rodzin.
„Zima na Mazowszu” obejmuje także wątki kulinarne. Projekt przypomina o lokalnych smakach od tradycyjnych dań rybnych i wypieków z Dworu Mościbrody, przez warsztaty „Smaki Chopina” w Sannikach, po regionalne specjały Kurpiów, takie jak rejbak, pampuchy czy fafernuchy.
Projekt „Zima na Mazowszu” jest realizowany przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną i prowadzony na Instagramie Moda na Mazowsze oraz modanamazowsze.pl. Jego celem jest prezentacja różnorodnych form zimowego wypoczynku w regionie oraz zachęcanie do odkrywania Mazowsza jako kierunku zimowych, krótkich wyjazdów.