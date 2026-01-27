1.3°C
1003.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nie taki mróz straszny. Mazowsze pokazuje zimową ofertę turystyczną

Publikacja: 27.01.2026 07:45

Jednym z filarów projektu są zimowe aktywności pod gołym niebem.

Jednym z filarów projektu są zimowe aktywności pod gołym niebem.

Foto: UM Warszawa

rbi
Mazowsze jest zimą aktywne i spokojne jednocześnie, rodzinne i pełne przygód, bliskie naturze, a jednocześnie pulsujące energią miast. Taką opowieść przybliża nowy projekt „Zima na Mazowszu”, realizowany przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną.

Projekt jest prowadzony codziennie w mediach społecznościowych. Każda publikacja ma stanowić osobne zaproszenie do odkrywania regionu w sezonie zimowym zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.

Aktywnie pod gołym niebem na Mazowszu

Jednym z filarów projektu są zimowe aktywności pod gołym niebem. Na Mazowszu nie brakuje lodowisk zarówno w Warszawie, m.in. na Starym Mieście, Torwarze czy w Parku Bródnowskim, jak i w miastach, takich jak Płock, Błonie czy Ostrołęka. W wielu przypadkach osoby posiadające własne łyżwy mogą skorzystać z nich bezpłatnie.

Miłośnicy spokojniejszego ruchu znajdą coś dla siebie na ponad 300 kilometrach dzikich tras do narciarstwa biegowego, prowadzących m.in. przez Kampinoski Park Narodowy, Las Kabacki czy okolice Młocin. To propozycja zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych z możliwością wypożyczenia sprzętu i nauki pod okiem instruktorów.

Polecane
Głównym bohaterem warszawskiego sukcesu w oczach dziennikarzy z Nowego Jorku stało się nowe Muzeum S
lista new york timesa
Amerykanie zachwyceni Warszawą. Stolica druga w światowym rankingu

– Zima na Mazowszu to czas, który warto przeżyć świadomie i blisko natury, kultury i lokalnych społeczności. Nasz projekt pokazuje, że nawet w chłodniejszych miesiącach region ma do zaoferowania niezwykle dużo, a inspiracje są dosłownie na wyciągnięcie ręki – mówi Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Reklama
Reklama

W projekcie nie zabrakło także propozycji dla rodzin z dziećmi. Popularne miejsca do jazdy na sankach to m.in. warszawskie parki: Moczydło, Park Górczewska i Skarpa Ursynowska, a także naturalne wzniesienia w Ostrowi Mazowieckiej, Górze Kalwarii, Pułtusku czy Kątach Goździejewskich.

Projekt przypomina również o żywych zimowych tradycjach regionu. Kuligi wciąż mają się tu dobrze od leśnych tras Kampinosu i okolic Zalewu Zegrzyńskiego, po historyczne przejazdy saniami w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Kameralne, konne kuligi dostępne są także w okolicach Otwocka.

Polecane
W drugim tygodniu ferii zimowych uczniów z Warszawy czekają m.in. darmowe zajęcia sportowe
poradnik na drugi tydzień ferii
Zimowy wypoczynek nie musi być drogi. Lista darmowych atrakcji

Turystyczna zima w Warszawie

„Zima na Mazowszu” pokazuje, że również w Warszawie zima może być atrakcyjna. W wybrane dni bezpłatnie otwierają się muzea, a Bulwary Wiślane oraz Trakt Królewski zachęcają do spacerów wśród sezonowych iluminacji inspirowanych stylistyką lat 50. i 60. XX wieku. Po zmroku odwiedzający mogą wybrać się do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego na „Magiczny Botaniczny”, czyli plenerową, świetlną trasę inspirowaną żywiołami, połączoną z rodzinną grą terenową. Dla dorosłych przewidziano również propozycje takie jak sauny plenerowe i miejskie oraz morsowanie. Zimowe kąpiele organizują m.in. lokalne grupy morsów w Warszawie i Radomiu.

Dla tych, którzy wolą zimowe atrakcje pod dachem, projekt prezentuje m.in. parki trampolin „Kocham Skakać” w Warszawie i Radomiu, oferujące aktywną zabawę dla całych rodzin.

Polecane
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na Mazowszu wynosi 44,7%, czyli więcej niż w skali Polski (
statystyka
Turystyka na Mazowszu. Co czwarty przyjezdny to cudzoziemiec
Reklama
Reklama

„Zima na Mazowszu” obejmuje także wątki kulinarne. Projekt przypomina o lokalnych smakach od tradycyjnych dań rybnych i wypieków z Dworu Mościbrody, przez warsztaty „Smaki Chopina” w Sannikach, po regionalne specjały Kurpiów, takie jak rejbak, pampuchy czy fafernuchy.

Projekt „Zima na Mazowszu” jest realizowany przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną i prowadzony na Instagramie Moda na Mazowsze oraz modanamazowsze.pl. Jego celem jest prezentacja różnorodnych form zimowego wypoczynku w regionie oraz zachęcanie do odkrywania Mazowsza jako kierunku zimowych, krótkich wyjazdów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Pierwszym gościem tegorocznej edycji wydarzenia będzie Floral Bugs
czwartek

Nowy cykl spotkań z artystami hip-hopu w Przystanku Książka

Tomasz Marcewicz, autor książki „Bałtyk. Morze śródziemne północnej Europy” zawodowo jest I oficerem
4 lutego

Bałtyk nad Wisłą. Spotkanie autorskie w pół drogi do morza

Najmłodsi warszawiacy mogą skorzystać z atrakcji przygotowanych przez Dzielnicę Wisła
zimowy poradnik „Życia Warszawy”

Szachy z mistrzem i drugie życie ubrań. Ferie nad Wisłą w Warszawie nie tylko dla dzieci

Regularne zajęcia jogi połączone z relaksem w saunie i łaźni mogą pomóc w wielu sytuacjach
relaks 50+

Bezpłatna joga z sauną i łaźnią dla dojrzałych na Ursynowie

Kampinoski Park Narodowy zimą
zimowe rekreacje

Pół godziny od Warszawy i jesteś w innym świecie. Trzy pomysły na weekend

Tegoroczna edycja koncentruje się na sposobach przekazywania i interpretacji sygnałów w świecie biol
16 stycznia

XV Noc Biologów na UKSW. Warsztaty i wykłady o sygnałach w świecie przyrody

UrsynLab - szkolenia dla biznesu. Harmonogram
20, 26, 27, 29 stycznia

UrsynLab - szkolenia dla biznesu. Harmonogram

Bieg Chomiczówki i Bieg o Puchar Bielan już wkrótce
8 lutego

Rekordowe biegi Chomiczówki i Bielan. Rekordowe nagrody

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA