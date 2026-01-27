Nie taki mróz straszny. Mazowsze pokazuje zimową ofertę turystyczną

Mazowsze jest zimą aktywne i spokojne jednocześnie, rodzinne i pełne przygód, bliskie naturze, a jednocześnie pulsujące energią miast. Taką opowieść przybliża nowy projekt „Zima na Mazowszu”, realizowany przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną.



Projekt jest prowadzony codziennie w mediach społecznościowych. Każda publikacja ma stanowić osobne zaproszenie do odkrywania regionu w sezonie zimowym zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.

Aktywnie pod gołym niebem na Mazowszu

Jednym z filarów projektu są zimowe aktywności pod gołym niebem. Na Mazowszu nie brakuje lodowisk zarówno w Warszawie, m.in. na Starym Mieście, Torwarze czy w Parku Bródnowskim, jak i w miastach, takich jak Płock, Błonie czy Ostrołęka. W wielu przypadkach osoby posiadające własne łyżwy mogą skorzystać z nich bezpłatnie.

Miłośnicy spokojniejszego ruchu znajdą coś dla siebie na ponad 300 kilometrach dzikich tras do narciarstwa biegowego, prowadzących m.in. przez Kampinoski Park Narodowy, Las Kabacki czy okolice Młocin. To propozycja zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych z możliwością wypożyczenia sprzętu i nauki pod okiem instruktorów.

– Zima na Mazowszu to czas, który warto przeżyć świadomie i blisko natury, kultury i lokalnych społeczności. Nasz projekt pokazuje, że nawet w chłodniejszych miesiącach region ma do zaoferowania niezwykle dużo, a inspiracje są dosłownie na wyciągnięcie ręki – mówi Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.