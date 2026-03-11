„Koleją do Natury” wraca na Mazowsze. Pociągiem do parków krajobrazowych i na zielone szlaki

Jednodniowa wycieczka za miasto nie wymaga samochodu ani długiego planowania. Wystarczy bilet, wygodne buty i chęć odkrywania nowych miejsc.
Już po raz piąty startuje akcja „Koleją do Natury”, której celem jest pokazanie, jak łatwo można połączyć podróż pociągiem z aktywnym wypoczynkiem na łonie natury. Inicjatywa organizowana przez Koleje Mazowieckie oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ma zachęcić mieszkańców regionu do odkrywania najpiękniejszych zakątków Mazowsza – najlepiej w ekologiczny sposób.
Łatwo można połączyć podróż pociągiem Kolei Mazowieckich z aktywnym wypoczynkiem na łonie natury
Pomysł jest prosty: wsiąść do pociągu, wysiąść blisko zieleni i ruszyć na szlak pieszy lub rowerowy.
Na terenie województwa mazowieckiego działa dziewięć parków krajobrazowych, z czego pięć znajduje się w całości w jego granicach administracyjnych. To właśnie nimi zarządza Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.
Wśród nich są:
Każdy z nich oferuje coś innego – od rozległych lasów i dolin rzecznych po miejsca ważne dla historii regionu. Co ważne, do wielu z tych terenów można wygodnie dojechać pociągami Kolei Mazowieckich.
Dzięki temu jednodniowa wycieczka za miasto nie wymaga samochodu ani długiego planowania. Wystarczy bilet, wygodne buty i chęć odkrywania nowych miejsc.
Mazowieckie parki krajobrazowe to nie tylko piękne krajobrazy. Na ich terenie znajdują się również miejsca związane z historią i kulturą regionu.
Jednym z najbardziej poruszających punktów na mapie jest obszar po byłym obozie zagłady w Treblince, znajdujący się na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. To miejsce pamięci, które przypomina o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej.
Podczas wędrówek po parkowych szlakach można natrafić także na lokalne legendy, zabytkowe kapliczki czy dawne osady. To sprawia, że wycieczka staje się nie tylko spacerem po lesie, ale również podróżą przez historię regionu.
Parki krajobrazowe Mazowsza oferują rozbudowaną sieć szlaków pieszych i rowerowych. To świetne miejsca na aktywny wypoczynek – od spokojnych spacerów po rodzinne wycieczki rowerowe.
Dodatkową zachętą są udogodnienia oferowane przez Koleje Mazowieckie. W pociągach przewoźnika można bezpłatnie przewozić rowery, a także zabrać ze sobą psa. Dostępne są również bilety rodzinne, które pozwalają podróżować taniej.