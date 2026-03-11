„Koleją do Natury” wraca na Mazowsze. Pociągiem do parków krajobrazowych i na zielone szlaki

Wśród nich są:

Brudzeński Park Krajobrazowy

Chojnowski Park Krajobrazowy

Kozienicki Park Krajobrazowy

Mazowiecki Park Krajobrazowy

Nadbużański Park Krajobrazowy

Każdy z nich oferuje coś innego – od rozległych lasów i dolin rzecznych po miejsca ważne dla historii regionu. Co ważne, do wielu z tych terenów można wygodnie dojechać pociągami Kolei Mazowieckich.

Dzięki temu jednodniowa wycieczka za miasto nie wymaga samochodu ani długiego planowania. Wystarczy bilet, wygodne buty i chęć odkrywania nowych miejsc.

Szlaki przyrodnicze i miejsca ważne dla historii

Mazowieckie parki krajobrazowe to nie tylko piękne krajobrazy. Na ich terenie znajdują się również miejsca związane z historią i kulturą regionu.

Jednym z najbardziej poruszających punktów na mapie jest obszar po byłym obozie zagłady w Treblince, znajdujący się na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. To miejsce pamięci, które przypomina o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej.

Podczas wędrówek po parkowych szlakach można natrafić także na lokalne legendy, zabytkowe kapliczki czy dawne osady. To sprawia, że wycieczka staje się nie tylko spacerem po lesie, ale również podróżą przez historię regionu.

Idealny pomysł na weekendowy wypad

Parki krajobrazowe Mazowsza oferują rozbudowaną sieć szlaków pieszych i rowerowych. To świetne miejsca na aktywny wypoczynek – od spokojnych spacerów po rodzinne wycieczki rowerowe.

Dodatkową zachętą są udogodnienia oferowane przez Koleje Mazowieckie. W pociągach przewoźnika można bezpłatnie przewozić rowery, a także zabrać ze sobą psa. Dostępne są również bilety rodzinne, które pozwalają podróżować taniej.