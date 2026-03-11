18°C
Życie Warszawy
Incydent przy placu Zbawiciela. Ktoś ostrzelał warszawskie liceum

Publikacja: 11.03.2026 12:55

Funkcjonariusze pojawili się pod budynkiem zlokalizowanym między placem Konstytucji a placem Zbawiciela już po kilku minutach od wezwania.

Foto: FotoDax / Adobe Stock

M.B.
W środę rano pod budynkiem liceum w Śródmieściu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Nieznany sprawca oddał kilka strzałów, najprawdopodobniej z wiatrówki, w stronę placówki oświatowej. Na miejscu pracują grupy dochodzeniowe.

Policja otrzymała zgłoszenie o incydencie 11 marca, krótko przed godz. 10. Pracownicy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 17, mieszczącego się przy ulicy Marszałkowskiej 34/50, zaalarmowali służby po usłyszeniu niepokojących odgłosów. Funkcjonariusze pojawili się pod budynkiem zlokalizowanym między placem Konstytucji a placem Zbawiciela już po kilku minutach od wezwania.

Przebieg zdarzenia i działania służb

Według wstępnych ustaleń budynek został ostrzelany z broni pneumatycznej. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I potwierdził, że na miejscu przeprowadzono szczegółowe oględziny. W działaniach brał udział technik kryminalistyki oraz grupa dochodzeniowo-śledcza.

Funkcjonariusze zabezpieczający teren znaleźli w pobliżu wejścia do szkoły metalowe kulki. Na szybach oraz socrealistycznej elewacji obiektu widoczne były ślady uderzeń, co sugeruje, że w stronę placówki oddano co najmniej kilka strzałów. Reporterzy RMF FM wskazują, że mogło to być sześć pocisków, jednak kule nie przebiły okien na wylot.

Bezpieczeństwo uczniów i dalsze kroki

Najważniejszą informacją dla rodziców i uczniów jest fakt, że w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Mimo napiętej sytuacji dyrekcja szkoły nie zdecydowała się na odwołanie zajęć lekcyjnych, a praca placówki przebiegała bez większych zakłóceń.

Obecnie policja koncentruje się na ustaleniu tożsamości osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Funkcjonariusze pionu kryminalnego prowadzą działania operacyjne, a od przedstawicieli liceum przyjmowane jest oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Trwa również szacowanie ewentualnych strat materialnych powstałych na skutek uszkodzenia elewacji i stolarki okiennej.

Źródło: zyciewarszawy.pl

