Incydent przy placu Zbawiciela. Ktoś ostrzelał warszawskie liceum

W środę rano pod budynkiem liceum w Śródmieściu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Nieznany sprawca oddał kilka strzałów, najprawdopodobniej z wiatrówki, w stronę placówki oświatowej. Na miejscu pracują grupy dochodzeniowe.



Policja otrzymała zgłoszenie o incydencie 11 marca, krótko przed godz. 10. Pracownicy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 17, mieszczącego się przy ulicy Marszałkowskiej 34/50, zaalarmowali służby po usłyszeniu niepokojących odgłosów. Funkcjonariusze pojawili się pod budynkiem zlokalizowanym między placem Konstytucji a placem Zbawiciela już po kilku minutach od wezwania.

Przebieg zdarzenia i działania służb

Według wstępnych ustaleń budynek został ostrzelany z broni pneumatycznej. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I potwierdził, że na miejscu przeprowadzono szczegółowe oględziny. W działaniach brał udział technik kryminalistyki oraz grupa dochodzeniowo-śledcza.

Funkcjonariusze zabezpieczający teren znaleźli w pobliżu wejścia do szkoły metalowe kulki. Na szybach oraz socrealistycznej elewacji obiektu widoczne były ślady uderzeń, co sugeruje, że w stronę placówki oddano co najmniej kilka strzałów. Reporterzy RMF FM wskazują, że mogło to być sześć pocisków, jednak kule nie przebiły okien na wylot.