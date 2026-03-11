Renoir i polscy mistrzowie. Wielkie rzadkości na marcowej aukcji w Desa Unicum

W ofercie nadchodzącej aukcji znajdą się unikatowe dzieła modernizmu, w tym pejzaż Pierre’a-Auguste’a Renoira. Obok światowych sław zaprezentowane zostaną prace polskich artystów, którzy współtworzyli najważniejsze nurty sztuki nowoczesnej.



Marcowa oferta aukcyjna skupia się na przełomie wieków i ewolucji malarstwa, które odchodziło od tradycyjnych form na rzecz nowoczesnych poszukiwań. Wyjątkowym wydarzeniem na krajowym rynku jest pojawienie się niewielkiego pejzażu autorstwa Pierre’a-Auguste’a Renoira, jednego z najważniejszych przedstawicieli impresjonizmu. To rzadka okazja, by nabyć dzieło artysty o tak wielkim znaczeniu światowym bezpośrednio w Polsce.

Pierre-Auguste Renoir Pejzaż z rzeką Foto: Desa Unicum

Polscy prekursorzy impresjonizmu i fowizmu

Wśród prezentowanych obiektów silną reprezentację stanowią polscy twórcy, którzy jako pierwsi przenosili zachodnie trendy na rodzimy grunt. Józef Pankiewicz, znany z otwartej postawy wobec nowoczesności, jest reprezentowany przez obraz „Domy w Madrycie” z 1915 roku. Dzieło to powstało w trakcie jego pobytu w Hiszpanii podczas I wojny światowej i stanowi ciekawy przykład eksperymentów z fowizmem oraz kubizmem.

Józef Pankiewicz "Domy w Madrycie" Foto: Desa Unicum

Kolejnym przykładem fascynacji światłem jest obraz „Rybak” z 1891 roku autorstwa Leona Wyczółkowskiego. Artysta, zainspirowany wizytą na paryskiej wystawie impresjonistów w 1889 roku, zaczął w swojej twórczości kłaść szczególny nacisk na efekty luministyczne.