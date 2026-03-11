„Nie rezygnuj z życia”. Liczba telefonów o pomoc wzrosła o 36 procent

Warszawiacy uznali ten postulat za priorytetowy i dali zielone światło do jego realizacji. Początkowe założenia były skromniejsze i obejmowały montaż tabliczek na siedmiu przeprawach. Szybko jednak okazało się, że skala problemu wymaga znacznie szerszego podejścia i zaangażowania ekspertów z wielu dziedzin.

Alarmujące dane impulsem dla Ratusza

Decyzja o rozszerzeniu programu zapadła po analizie danych przedstawionych przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. Z raportów wynikało, że liczba zdarzeń samobójczych na warszawskich mostach wzrosła w ostatnich latach o niemal 34 procent.

Na polecenie Prezydenta m.st. Warszawy powołano specjalny Zespół Specjalistów. W jego skład weszli suicydolodzy, naukowcy oraz pracownicy Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Eksperci opracowali szczegółowe rekomendacje, które zmieniły pierwotny kształt projektu.

Zamiast siedmiu mostów, systemem objęto wszystkie jedenaście warszawskich przepraw. Na ich konstrukcjach zamontowano łącznie 84 tabliczki, aby pomoc była widoczna dla każdego pieszego niezależnie od kierunku marszu.

Technologia i monitoring w służbie życia

Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce wdrożyło tak kompleksowe rozwiązanie antykryzysowe w przestrzeni publicznej. Tabliczki z hasłem „Nie rezygnuj z życia” stanowią jedynie widoczny element całego łańcucha ratunkowego. Równolegle z ich montażem miasto postawiło na nowoczesną technologię.

Reklama Reklama

Obecnie monitoringiem kamer objętych jest dziesięć mostów, co pozwala operatorom na błyskawiczne wykrywanie niepokojących zachowań. Dodatkowo zwiększono intensywność patroli policyjnych sił rzecznych. Cały system uzupełniają procedury wdrożone w warszawskiej oświacie i pomocy społecznej, które mają na celu długofalowe wsparcie osób uratowanych przed próbą samobójczą.

Na konstrukcjach warszawskich mostów zamontowano łącznie 84 tabliczki, aby pomoc była widoczna dla każdego pieszego niezależnie od kierunku marszu.

Miejski telefon zaufania 511 200 200

Kluczowym ogniwem programu jest uruchomienie dedykowanego numeru telefonu 511 200 200. Jest to linia obsługiwana bezpośrednio przez Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W przeciwieństwie do wielu ogólnopolskich infolinii, pod tym numerem dyżurują wyłącznie profesjonaliści związani ze stołecznymi strukturami pomocy.

Są to psycholodzy, terapeuci oraz doświadczeni pracownicy socjalni. Linia działa przez całą dobę i jest dostępna dla wszystkich dorosłych mieszkańców znajdujących się w kryzysie. Specjaliści nie tylko prowadzą rozmowę interwencyjną, ale mają również możliwość skierowania dzwoniącego do odpowiedniego ośrodka lub zaproponowania schronienia w sytuacjach tego wymagających.

Przełomowe wyniki po roku funkcjonowania

Efekty tych działań stały się widoczne już po pełnym roku funkcjonowania systemu. W marcu 2026 roku Karol Bąkowski, występujący już w roli Radnego Ursusa, przekazał optymistyczne dane pozyskane z Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Reklama Reklama

Liczba połączeń pod numerem 511 200 200 wzrosła o 36 procent w stosunku do okresu sprzed wdrożenia tabliczek. Eksperci podkreślają, że tak duży wzrost nie świadczy o pogorszeniu nastrojów społecznych, lecz o skuteczności dotarcia z informacją. Mieszkańcy przestali bać się sięgać po profesjonalną pomoc, ponieważ instrukcja jej uzyskania stała się elementem krajobrazu miasta.

Szeroki zasięg medialny projektu przyczynił się do przełamania tabu wokół problemów zdrowia psychicznego.

Gdzie szukać bezpłatnego wsparcia

Warszawski system pomocy kryzysowej pozostaje w pełnej gotowości dla każdego, kto odczuwa ciężar trudnej sytuacji życiowej. Osoby potrzebujące wsparcia powinny w pierwszej kolejności korzystać z miejskiego numeru 511 200 200 lub odwiedzić stronę internetową Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Oprócz interwencji telefonicznej ośrodek oferuje bezpłatne konsultacje stacjonarne oraz pomoc w znalezieniu bezpiecznego miejsca pobytu. Warto również pamiętać o ogólnopolskich numerach zaufania, takich jak 116 123 dla dorosłych oraz 116 111 dedykowanym dzieciom i młodzieży. Każdy z tych kanałów zapewnia anonimowość i profesjonalną opiekę.