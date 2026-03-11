„Nie rezygnuj z życia”. Liczba telefonów o pomoc wzrosła o 36 procent

Tabliczki antysuicydalne można znaleźć na każdym z warszawskich mostów
Warszawskie przeprawy przez Wisłę przestały być kojarzone wyłącznie z infrastrukturą drogową. Stały się one miejscem aktywnej prewencji i walki o zdrowie psychiczne mieszkańców stolicy. Od października 2024 roku na barierkach mostów widnieją tabliczki informacyjne, które kierują osoby w najtrudniejszych momentach życia do specjalistów.
Inicjatywa ta dojrzewała przez dwa lata, przekształcając się z oddolnego pomysłu mieszkańca w szeroko zakrojony program miejski wspierany przez naukowców i służby ratunkowe. Dziś dane liczbowe potwierdzają, że Warszawa stworzyła system, który realnie dociera do potrzebujących.
Historia tej inicjatywy rozpoczęła się w X edycji Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy na rok 2024. Autorem projektu zatytułowanego „Pomoc kryzysowa na warszawskich mostach” był Karol Bąkowski. To właśnie on zaproponował, aby w miejscach szczególnie narażonych na incydenty samobójcze pojawiły się jasne komunikaty z numerem telefonu zaufania.
Warszawiacy uznali ten postulat za priorytetowy i dali zielone światło do jego realizacji. Początkowe założenia były skromniejsze i obejmowały montaż tabliczek na siedmiu przeprawach. Szybko jednak okazało się, że skala problemu wymaga znacznie szerszego podejścia i zaangażowania ekspertów z wielu dziedzin.
Decyzja o rozszerzeniu programu zapadła po analizie danych przedstawionych przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. Z raportów wynikało, że liczba zdarzeń samobójczych na warszawskich mostach wzrosła w ostatnich latach o niemal 34 procent.
Na polecenie Prezydenta m.st. Warszawy powołano specjalny Zespół Specjalistów. W jego skład weszli suicydolodzy, naukowcy oraz pracownicy Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Eksperci opracowali szczegółowe rekomendacje, które zmieniły pierwotny kształt projektu.
Zamiast siedmiu mostów, systemem objęto wszystkie jedenaście warszawskich przepraw. Na ich konstrukcjach zamontowano łącznie 84 tabliczki, aby pomoc była widoczna dla każdego pieszego niezależnie od kierunku marszu.
Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce wdrożyło tak kompleksowe rozwiązanie antykryzysowe w przestrzeni publicznej. Tabliczki z hasłem „Nie rezygnuj z życia” stanowią jedynie widoczny element całego łańcucha ratunkowego. Równolegle z ich montażem miasto postawiło na nowoczesną technologię.
Obecnie monitoringiem kamer objętych jest dziesięć mostów, co pozwala operatorom na błyskawiczne wykrywanie niepokojących zachowań. Dodatkowo zwiększono intensywność patroli policyjnych sił rzecznych. Cały system uzupełniają procedury wdrożone w warszawskiej oświacie i pomocy społecznej, które mają na celu długofalowe wsparcie osób uratowanych przed próbą samobójczą.
Kluczowym ogniwem programu jest uruchomienie dedykowanego numeru telefonu 511 200 200. Jest to linia obsługiwana bezpośrednio przez Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W przeciwieństwie do wielu ogólnopolskich infolinii, pod tym numerem dyżurują wyłącznie profesjonaliści związani ze stołecznymi strukturami pomocy.
Są to psycholodzy, terapeuci oraz doświadczeni pracownicy socjalni. Linia działa przez całą dobę i jest dostępna dla wszystkich dorosłych mieszkańców znajdujących się w kryzysie. Specjaliści nie tylko prowadzą rozmowę interwencyjną, ale mają również możliwość skierowania dzwoniącego do odpowiedniego ośrodka lub zaproponowania schronienia w sytuacjach tego wymagających.
Efekty tych działań stały się widoczne już po pełnym roku funkcjonowania systemu. W marcu 2026 roku Karol Bąkowski, występujący już w roli Radnego Ursusa, przekazał optymistyczne dane pozyskane z Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Liczba połączeń pod numerem 511 200 200 wzrosła o 36 procent w stosunku do okresu sprzed wdrożenia tabliczek. Eksperci podkreślają, że tak duży wzrost nie świadczy o pogorszeniu nastrojów społecznych, lecz o skuteczności dotarcia z informacją. Mieszkańcy przestali bać się sięgać po profesjonalną pomoc, ponieważ instrukcja jej uzyskania stała się elementem krajobrazu miasta.
Szeroki zasięg medialny projektu przyczynił się do przełamania tabu wokół problemów zdrowia psychicznego.
Warszawski system pomocy kryzysowej pozostaje w pełnej gotowości dla każdego, kto odczuwa ciężar trudnej sytuacji życiowej. Osoby potrzebujące wsparcia powinny w pierwszej kolejności korzystać z miejskiego numeru 511 200 200 lub odwiedzić stronę internetową Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Oprócz interwencji telefonicznej ośrodek oferuje bezpłatne konsultacje stacjonarne oraz pomoc w znalezieniu bezpiecznego miejsca pobytu. Warto również pamiętać o ogólnopolskich numerach zaufania, takich jak 116 123 dla dorosłych oraz 116 111 dedykowanym dzieciom i młodzieży. Każdy z tych kanałów zapewnia anonimowość i profesjonalną opiekę.