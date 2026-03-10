Potęga włoskiego stylu. Pininfarina zaprojektuje wnętrza Roma Tower

Teraz to unikalne podejście do detalu i najwyższej jakości zostanie przeniesione do wnętrz warszawskiej inwestycji. Przedstawiciele studia podkreślają, że Warszawa jest liderem innowacji urbanistycznych, co czyni ją idealnym miejscem dla ich pierwszego tego typu projektu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Co znajdzie się wewnątrz luksusowego wieżowca

Włoscy projektanci przygotują pełną koncepcję przestrzeni wspólnych budynku. Ich praca obejmie między innymi hol główny ze strefą recepcyjną, korytarze, wnętrza wind oraz piętra rekreacyjne. Mieszkańcy będą mogli korzystać z rozbudowanej strefy wellness, pełnowymiarowego basenu oraz prywatnej sali kinowej. Pininfarina przygotuje również różne warianty wykończenia samych apartamentów, co zapewni spójność stylistyczną całego obiektu.

Nowa dominanta w centrum stolicy

Roma Tower będzie liczącym 170 metrów wieżowcem zlokalizowanym u zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem BBI Development S.A., Liebrecht & wooD oraz Fundacji Pro Bonum.

Oprócz luksusowych mieszkań budynek zaoferuje unikalne widoki na panoramę miasta oraz bogatą infrastrukturę rekreacyjną umieszczoną na dwóch środkowych kondygnacjach. Zainteresowani inwestycją nie będą musieli długo czekać na szczegóły, ponieważ pełna prezentacja projektu wraz z nowymi wizualizacjami została zaplanowana jeszcze na 2026 rok.