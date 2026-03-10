15.2°C
Życie Warszawy
Potęga włoskiego stylu. Pininfarina zaprojektuje wnętrza Roma Tower

Publikacja: 10.03.2026 16:35

Skala Roma Tower niezaleznie od tego, że ten kształt budynku jest już nieaktualny, będzie zaznaczał się bardzo wyraźnie w panoramia miasta

Foto: mat. pras.

M.B.
Słynne studio projektowe Pininfarina nawiązało współpracę z inwestorami warszawskiego wieżowca Roma Tower. Włoscy mistrzowie, znani z projektów dla Ferrari, stworzą luksusowe wnętrza części wspólnych oraz koncepcje wykończenia apartamentów.

Inwestorzy projektu, firmy BBI Development S.A. oraz Liebrecht & wooD, ogłosili nawiązanie współpracy z legendarnym turyńskim studiem podczas międzynarodowych targów nieruchomości MIPIM w Cannes.

Jest to wyjątkowe wydarzenie na europejskim rynku nieruchomości, ponieważ stanowi pierwsze w Europie kontynentalnej partnerstwo tego typu w segmencie luksusowych rezydencji. Dzięki temu Warszawa dołączy do światowej ligi miast oferujących produkt typu branded residence, w którym za estetykę i standard odpowiada globalna, rozpoznawalna marka.

Logo Roma Tower. Czy z jego kształtu można wywnioskować jaka będzie bryłą nowego budynku?

Foto: mat. pras.

Doświadczenie z torów wyścigowych w architekturze

Wybór studia Pininfarina nie jest przypadkowy, gdyż firma ta posiada niemal stuletnie doświadczenie w tworzeniu ponadczasowego designu. Marka zyskała światową sławę dzięki współpracy z ikonami motoryzacji, takimi jak Ferrari, Maserati, Rolls-Royce czy Bentley.

Teraz to unikalne podejście do detalu i najwyższej jakości zostanie przeniesione do wnętrz warszawskiej inwestycji. Przedstawiciele studia podkreślają, że Warszawa jest liderem innowacji urbanistycznych, co czyni ją idealnym miejscem dla ich pierwszego tego typu projektu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Co znajdzie się wewnątrz luksusowego wieżowca

Włoscy projektanci przygotują pełną koncepcję przestrzeni wspólnych budynku. Ich praca obejmie między innymi hol główny ze strefą recepcyjną, korytarze, wnętrza wind oraz piętra rekreacyjne. Mieszkańcy będą mogli korzystać z rozbudowanej strefy wellness, pełnowymiarowego basenu oraz prywatnej sali kinowej. Pininfarina przygotuje również różne warianty wykończenia samych apartamentów, co zapewni spójność stylistyczną całego obiektu.

