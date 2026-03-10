Potęga włoskiego stylu. Pininfarina zaprojektuje wnętrza Roma Tower

Skala Roma Tower niezaleznie od tego, że ten kształt budynku jest już nieaktualny, będzie zaznaczał się bardzo wyraźnie w panoramia miasta
Inwestorzy projektu, firmy BBI Development S.A. oraz Liebrecht & wooD, ogłosili nawiązanie współpracy z legendarnym turyńskim studiem podczas międzynarodowych targów nieruchomości MIPIM w Cannes.
Jest to wyjątkowe wydarzenie na europejskim rynku nieruchomości, ponieważ stanowi pierwsze w Europie kontynentalnej partnerstwo tego typu w segmencie luksusowych rezydencji. Dzięki temu Warszawa dołączy do światowej ligi miast oferujących produkt typu branded residence, w którym za estetykę i standard odpowiada globalna, rozpoznawalna marka.
Logo Roma Tower. Czy z jego kształtu można wywnioskować jaka będzie bryłą nowego budynku?
Wybór studia Pininfarina nie jest przypadkowy, gdyż firma ta posiada niemal stuletnie doświadczenie w tworzeniu ponadczasowego designu. Marka zyskała światową sławę dzięki współpracy z ikonami motoryzacji, takimi jak Ferrari, Maserati, Rolls-Royce czy Bentley.
Teraz to unikalne podejście do detalu i najwyższej jakości zostanie przeniesione do wnętrz warszawskiej inwestycji. Przedstawiciele studia podkreślają, że Warszawa jest liderem innowacji urbanistycznych, co czyni ją idealnym miejscem dla ich pierwszego tego typu projektu w Europie Środkowo-Wschodniej.
Włoscy projektanci przygotują pełną koncepcję przestrzeni wspólnych budynku. Ich praca obejmie między innymi hol główny ze strefą recepcyjną, korytarze, wnętrza wind oraz piętra rekreacyjne. Mieszkańcy będą mogli korzystać z rozbudowanej strefy wellness, pełnowymiarowego basenu oraz prywatnej sali kinowej. Pininfarina przygotuje również różne warianty wykończenia samych apartamentów, co zapewni spójność stylistyczną całego obiektu.
Roma Tower będzie liczącym 170 metrów wieżowcem zlokalizowanym u zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem BBI Development S.A., Liebrecht & wooD oraz Fundacji Pro Bonum.
Oprócz luksusowych mieszkań budynek zaoferuje unikalne widoki na panoramę miasta oraz bogatą infrastrukturę rekreacyjną umieszczoną na dwóch środkowych kondygnacjach. Zainteresowani inwestycją nie będą musieli długo czekać na szczegóły, ponieważ pełna prezentacja projektu wraz z nowymi wizualizacjami została zaplanowana jeszcze na 2026 rok.