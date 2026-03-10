15.3°C
Życie Warszawy
Przerwa w lotach do Dubaju i Tel Awiwu. LOT aktualizuje kalendarz połączeń

Publikacja: 10.03.2026 12:35

Decyzja o wstrzymaniu lotów na popularnym kierunku bliskowschodnich zapadła po gwałtownym zaostrzeni

Decyzja o wstrzymaniu lotów na popularnym kierunku bliskowschodnich zapadła po gwałtownym zaostrzeniu sytuacji geopolitycznej w regionie.

Foto: Robert Gardziński

M.B.
Polskie Linie Lotnicze LOT nie wznowią rejsów z Warszawy do Dubaju oraz Tel Awiwu do końca obecnego sezonu zimowego. Samoloty narodowego przewoźnika powrócą na trasę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich dopiero pod koniec października 2026 roku.

Decyzja o wstrzymaniu lotów na popularnym kierunku bliskowschodnim zapadła po gwałtownym zaostrzeniu sytuacji geopolitycznej w regionie – przypomina rynek-lotniczy.pl.

Zawieszenie operacji nastąpiło pod koniec lutego, kiedy zamknięcie przestrzeni powietrznych nad państwami Zatoki Perskiej zmusiło przewoźnika do zawrócenia maszyn będących już w trasie. Choć początkowo terminy wstrzymania rejsów przesuwano o kilka dni, ostatecznie zapadła decyzja o rezygnacji z lotów do Dubaju aż do 28 marca, czyli do momentu zakończenia lotniczej zimy.

Mimo chwilowego spadku statystyk, władze lotniska z optymizmem patrzą w przyszłość, co potwierdza og
samolot
Warszawa-Radom szykuje się do lata. Teraz mało kto tam lata

Popularny kierunek sezonowy wróci jesienią

Dubaj zagościł w siatce połączeń LOT-u we wrześniu 2021 roku i szybko stał się jedną z najchętniej wybieranych destynacji sezonowych. Mimo dużej konkurencji ze strony linii Emirates oraz flydubai, polski przewoźnik utrzymywał wysoką częstotliwość lotów, oferując pasażerom siedem rotacji tygodniowo realizowanych przez boeingi 737 MAX 8.

Miłośnicy podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich muszą teraz uzbroić się w cierpliwość. Zgodnie z zapowiedziami, bezpośrednie połączenie z Warszawy ma zostać przywrócone wraz z nastaniem kolejnego sezonu zimowego, co zazwyczaj przypada na końcówkę października.

Ryanair zwiększy częstotliwość lotów na 29 trasach, co ma podwoić ruch w Modlinie do 3 mln pasażerów
samolot
10 nowych tras z warszawskich lotnisk. Ryanair na lato

Zmiany w połączeniach z Izraelem

Ograniczenia objęły nie tylko loty do Emiratów. Przewoźnik poinformował również, że do 28 marca nie będą realizowane rejsy na trasie do Tel Awiwu. Sytuacja ta jest bezpośrednio powiązana z niestabilnym stanem bezpieczeństwa w regionie, co uniemożliwia zachowanie regularności i pełnego bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Pasażerowie planujący podróże w tamtym kierunku muszą śledzić bieżące komunikaty i brać pod uwagę tymczasową przerwę w świadczeniu usług przez polskiego operatora.

Zdarza się, że pasażerowie nie pojawiają się w pociągu w momencie odjazdu, korzystają z wagonu gastr
Obecne plany zakładają całkowite przeniesienie lotów cywilnych do nowego portu centralnego. Nie zapa
