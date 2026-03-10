Przerwa w lotach do Dubaju i Tel Awiwu. LOT aktualizuje kalendarz połączeń

Polskie Linie Lotnicze LOT nie wznowią rejsów z Warszawy do Dubaju oraz Tel Awiwu do końca obecnego sezonu zimowego. Samoloty narodowego przewoźnika powrócą na trasę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich dopiero pod koniec października 2026 roku.



Decyzja o wstrzymaniu lotów na popularnym kierunku bliskowschodnim zapadła po gwałtownym zaostrzeniu sytuacji geopolitycznej w regionie – przypomina rynek-lotniczy.pl.

Zawieszenie operacji nastąpiło pod koniec lutego, kiedy zamknięcie przestrzeni powietrznych nad państwami Zatoki Perskiej zmusiło przewoźnika do zawrócenia maszyn będących już w trasie. Choć początkowo terminy wstrzymania rejsów przesuwano o kilka dni, ostatecznie zapadła decyzja o rezygnacji z lotów do Dubaju aż do 28 marca, czyli do momentu zakończenia lotniczej zimy.

Popularny kierunek sezonowy wróci jesienią

Dubaj zagościł w siatce połączeń LOT-u we wrześniu 2021 roku i szybko stał się jedną z najchętniej wybieranych destynacji sezonowych. Mimo dużej konkurencji ze strony linii Emirates oraz flydubai, polski przewoźnik utrzymywał wysoką częstotliwość lotów, oferując pasażerom siedem rotacji tygodniowo realizowanych przez boeingi 737 MAX 8.

Miłośnicy podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich muszą teraz uzbroić się w cierpliwość. Zgodnie z zapowiedziami, bezpośrednie połączenie z Warszawy ma zostać przywrócone wraz z nastaniem kolejnego sezonu zimowego, co zazwyczaj przypada na końcówkę października.