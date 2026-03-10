9.3°C
Nocna prohibicja wraca na sesję Rady Warszawy. Czy radni wprowadzą nowe regulacje?

Publikacja: 10.03.2026 07:40

Jeśli przepisy wejdą w życie, alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych w

Jeśli przepisy wejdą w życie, alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych w godz. 22-6

Foto: Adobe Stock

rbi
Podczas czwartkowej (12 marca) sesji Rady Warszawy radni będą ponownie dyskutować o wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Jeśli tym razem klub Koalicji Obywatelskiej poprze ten projekt, zakaz mógłby zacząć obowiązywać w całej Warszawie od 1 czerwca.

Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział wprowadzenie od 1 czerwca 2026 roku całkowitego zakazu nocnej sprzedaży trunków w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całej stolicy. Jedyną strefą wolną od zakazu miałoby być Lotnisko Chopina. Obecnie projekt jest w fazie konsultacji w radach dzielnic. Prawdopodobnie do czwartku każda z nich wyrazi swoją opinię.

Pilotaż zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie

Proces zaczął się od testów w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Od 1 listopada 2025 roku w tych dzielnicach obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu między godz. 22-6. Dotyczy to sklepów detalicznych i stacji paliw, a nie dotyczy barów, pubów oraz restauracji.

Radni Warszawy przegłosowali te uchwały po pozytywnej opinii rad dzielnic, choć decyzja budziła emocje podczas nadzwyczajnej sesji we wrześniu 2025 roku. Poprawka Koalicji Obywatelskiej przesunęła godzinę zakazu z godz. 23 na 22.

Radni Bemowa poparli projekt uchwały prohibicyjnej jednogłośnie
Dzielnice opiniują uchwałę prohibicyjną. „KO rozwiązuje problem, który sama stworzyła”

Jednocześnie wprowadzony został program „Bezpieczna noc”. Obejmuje on m.in. dodatkowe patrole policji, szkolenia dla sprzedawców itp. Z kolei monitoring w newralgicznych punktach oraz analiza incydentów mają dostarczyć danych przed rozszerzeniem zakazu sprzedaży alkoholu.

Wstępne raporty z lutego i marca 2026 roku wskazują na spadek zakłóceń porządku publicznego w objętych strefach, choć statystyki wciąż są analizowane.

Stołeczni urzędnicy podkreślają, że mieszkańcy domagają się zmian – większość Warszawiaków popiera ograniczenia, by zmniejszyć hałas, wandalizm i interwencje służb nocą. To odpowiedź na problemy w centrach miast, gdzie nocna sprzedaż napędza awantury i picie w miejscach publicznych. Prezydent mówi o „kompleksowym programie” z wzmocnieniem bezpieczeństwa.

Jak będzie działał zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie?

Podobne uchwały trafiły do Rady Warszawy wcześniej. Złożyli je zarówno miejscy aktywiści, jak również prezydent Rafał Trzaskowski. We wrześniu 2025 Trzaskowski wycofał jednak projekt z powodu braku poparcia – kluczowe były przepychanki pomiędzy Platformą Obywatelską a prezydentem Warszawy.

W dzielnicach, na terenie których nie wprowadzonego ograniczenia, nastąpił niewielki wzrost interwen
Program „Bezpieczna Noc” działa? Ratusz podaje statystyki

Gdy projekt wejdzie w życie, sklepy i stacje benzynowe będą musiały dostosować się do zmian. Kasy automatyczne wyłączą sprzedaż trunków po godz. 22, a monitoring wzmocni kontrole. Branży gastronomicznej zakaz nie będzie dotyczył, co może spowodować przepływ wpływów z nocnych sklepów do barów, pubów i klubów.

Podobne regulacje działają już w wielu gminach w całej Polsce. Statystyki pokazują na zmniejszenie interwencji policji i straży miejskiej w nocy. W Sejmie toczą się prace nad ustawami Lewicy: zakaz reklam alkoholu, sprzedaży na stacjach i nocna prohibicja w godz. 22–6 (lub ostrzejsza 21–9).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

