Nocna prohibicja wraca na sesję Rady Warszawy. Czy radni wprowadzą nowe regulacje?

Podczas czwartkowej (12 marca) sesji Rady Warszawy radni będą ponownie dyskutować o wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Jeśli tym razem klub Koalicji Obywatelskiej poprze ten projekt, zakaz mógłby zacząć obowiązywać w całej Warszawie od 1 czerwca.



Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział wprowadzenie od 1 czerwca 2026 roku całkowitego zakazu nocnej sprzedaży trunków w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całej stolicy. Jedyną strefą wolną od zakazu miałoby być Lotnisko Chopina. Obecnie projekt jest w fazie konsultacji w radach dzielnic. Prawdopodobnie do czwartku każda z nich wyrazi swoją opinię.

Pilotaż zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie

Proces zaczął się od testów w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Od 1 listopada 2025 roku w tych dzielnicach obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu między godz. 22-6. Dotyczy to sklepów detalicznych i stacji paliw, a nie dotyczy barów, pubów oraz restauracji.

Radni Warszawy przegłosowali te uchwały po pozytywnej opinii rad dzielnic, choć decyzja budziła emocje podczas nadzwyczajnej sesji we wrześniu 2025 roku. Poprawka Koalicji Obywatelskiej przesunęła godzinę zakazu z godz. 23 na 22.

Jednocześnie wprowadzony został program „Bezpieczna noc”. Obejmuje on m.in. dodatkowe patrole policji, szkolenia dla sprzedawców itp. Z kolei monitoring w newralgicznych punktach oraz analiza incydentów mają dostarczyć danych przed rozszerzeniem zakazu sprzedaży alkoholu.