Mieli lecieć, poszli posiedzieć. Awanturnicy na mazowieckich lotniskach

Funkcjonariusze Straży Granicznej musieli kilkukrotnie interweniować wobec agresywnych pasażerów w Warszawie i Modlinie. Weekendowe incydenty zakończyły się mandatami, przymusowym opuszczeniem pokładów, a w jednym przypadku nawet zatrzymaniem.



W miniony weekend na Lotnisku Chopina oraz w Modlinie doszło do serii zdarzeń z udziałem uciążliwych podróżnych. Służby zostały wezwane na pomoc przez załogi samolotów, które nie były w stanie poradzić sobie z osobami ignorującymi zasady bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Awantura na rejsie do Sztokholmu

Pierwsza interwencja miała miejsce w piątek na warszawskim Okęciu. Dwóch obywateli Polski, znajdujących się pod wyraźnym wpływem alkoholu, zaczęło zachowywać się agresywnie jeszcze przed startem maszyny do Szwecji.

Mężczyźni nie reagowali na prośby personelu pokładowego, co zmusiło funkcjonariuszy z Grupy Interwencji Specjalnych do użycia siły fizycznej i kajdanek. Ostatecznie pasażerowie zamiast do Skandynawii trafili do izby wytrzeźwień, a za swoje zachowanie będą musieli odpowiedzieć przed Strażą Graniczną.

Koniec podróży w Modlinie

Niedziela okazała się pracowitym dniem dla strażników z lotniska Warszawa–Modlin. Pierwszy incydent dotyczył 31-latka, który planował lot do norweskiego Bergen.