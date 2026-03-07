12.2°C
1028.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Drony nad Pałacem Prezydenckim. Dwaj młodzi mężczyźni zatrzymani, grozi im do 5 lat więzienia

Publikacja: 07.03.2026 16:50

Służba Ochrony Państwa i Policja interweniowały na terenie ogrodów BUW w związku z podejrzanymi lota

Służba Ochrony Państwa i Policja interweniowały na terenie ogrodów BUW w związku z podejrzanymi lotami dronów

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Warszawska policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn, którzy latali amatorskimi dronami w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Za naruszenie strefy zakazu lotów i złamanie przepisów Prawa lotniczego grozi im teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w czwartkowe popołudnie w samym sercu stolicy. Policja i Służba Ochrony Państwa interweniowały na terenie ogrodów BUW . Dwaj mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat korzystali tam z bezzałogowych statków powietrznych, nie zdając sobie sprawy, że znajdują się w jednej z najbardziej chronionych stref powietrznych w kraju.

Błyskawiczna interwencja służb w strefie zakazu

Około godziny 14:40 systemy monitorujące przestrzeń powietrzną nad kluczowymi obiektami państwowymi wykryły obecność dwóch obcych obiektów. Funkcjonariusze natychmiast udali się w rejon ulic Karowej i Dobrej, gdzie zlokalizowali operatorów urządzeń. Mężczyźni zostali zatrzymani na miejscu, a ich sprzęt został zabezpieczony jako dowód w sprawie. Choć były to drony o charakterze amatorskim, ich obecność w tym konkretnym rejonie wywołała natychmiastowy alarm służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.

Zabezpieczone urządzenia trafiły do szczegółowej analizy technicznej. Specjaliści dokładnie odtworzyli zapisane w pamięci dronów trasy przelotów. Ekspertyza wykazała, że maszyny operowały w bezpośrednim sąsiedztwie Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Pałacu Prezydenckiego. Są to rejony objęte całkowitym zakazem lotów dla cywilnych maszyn, zarządzanym bezpośrednio przez Służbę Ochrony Państwa. Każde naruszenie tej przestrzeni, zwanej potocznie „Strefą Zero”, jest traktowane jako potencjalne zagrożenie terrorystyczne lub wywiadowcze.

Polecane
W dzielnicach, na terenie których nie wprowadzonego ograniczenia, nastąpił niewielki wzrost interwen
bezpieczeństwo
Program „Bezpieczna Noc” działa? Ratusz podaje statystyki
Reklama
Reklama

Surowe konsekwencje z Prawa lotniczego

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już oficjalne zarzuty. Prokuratura zdecydowała o wszczęciu postępowania w kierunku artykułu 212 ustawy Prawo lotnicze. Przepis ten jasno określa odpowiedzialność karną za naruszenie zasad dotyczących ruchu lotniczego w strefach zastrzeżonych. Jest to czyn zagrożony wyjątkowo surową sankcją, ponieważ ustawodawca przewidział za niego karę pozbawienia wolności nawet do lat 5. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych i przesłuchaniu, młodzi ludzie zostali zwolnieni do domów, jednak ich sprawa znajdzie teraz swój finał na drodze sądowej.

Podczas składania wyjaśnień mężczyźni podkreślali, że ich działanie nie miało charakteru celowej prowokacji. Z relacji zatrzymanych wynika, że nie mieli oni pojęcia o istnieniu jakichkolwiek ograniczeń w tej części Warszawy. Byli przekonani, że użytkowanie lekkiego, amatorskiego sprzętu w przestrzeni publicznej nie wymaga specjalnych pozwoleń ani sprawdzania map lotniczych.

Polecane
Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 300 badań trzeźwości, a także liczne kontrole osobiste i przegl
bezpieczeństwo
Bezpieczniej w taksówkach na aplikację? Policja podsumowuje kontrole w Warszawie

Niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności

Sprawa dwóch młodych Polaków stanowi jasne ostrzeżenie dla wszystkich posiadaczy dronów, niezależnie od wielkości i wagi ich sprzętu. Przed każdym startem operator ma prawny obowiązek zweryfikować, czy wybrany obszar nie jest wyłączony z ruchu lotniczego. W dobie powszechnego dostępu do dedykowanych aplikacji mobilnych oraz map Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, argument o braku wiedzy rzadko znajduje uznanie w oczach wymiaru sprawiedliwości.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Autorem projektu jest rzeźbiarz Zbigniew Mikielewicz.
pomniki warszawskie

Generał Rozwadowski uhonorowany przed Sztabem Generalnym

W dzielnicach, na terenie których nie wprowadzonego ograniczenia, nastąpił niewielki wzrost interwen
bezpieczeństwo

Program „Bezpieczna Noc” działa? Ratusz podaje statystyki

Więcej szczegółów Staw Koziorożca, widok od strony ulicy Obrońców Pokoju
tereny zielone

Nowe kąpielisko i plaża nad Stawem Koziorożca? Chcą badania jakości wody

Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 300 badań trzeźwości, a także liczne kontrole osobiste i przegl
bezpieczeństwo

Bezpieczniej w taksówkach na aplikację? Policja podsumowuje kontrole w Warszawie

Posesja przy ulicy Grójeckiej 81 w 1945 roku
warszawskie historie...

Bunkier „Krysia”. Świadectwo dla potomnych

W uzasadnieniu rankingu przygotowanego przez „The Times” podkreślono, że wyjątkowość Warszawy widać
ranking

Warszawa numerem 1 w Europie na weekend. Tak pisze „The Times”

Sąd nie miał wątpliwości co do winy kierowcy. Wobec 60-latka zastosowano m.in. karę bezwzględnego po
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Pijany kierowca z Błonia ukarany w trybie przyspieszonym

Składy będą prowadzone przez kultowe lokomotywy
kolej retro

Nowe połączenia Nieśpiesznego ruszają na polskie tory

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA