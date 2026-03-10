Fundacja Beksiński zdołała zgromadzić w jednym miejscu prace pochodzące z dziesięciu prestiżowych instytucji muzealnych z całego kraju.
Mieszkańcy Warszawy mają ostatnią okazję, aby odwiedzić mury nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego i zobaczyć jedną z najciekawszych wystaw ostatnich lat. Ekspozycja „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej” od samego początku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Jednak to wydarzenia z ostatnich dni zelektryzowało miłośników Beksińskiego. Do zbiorów liczących ponad pięćdziesiąt prac dołączyło dzieło, które przez dekady pozostawało poza zasięgiem historyków sztuki i widzów.
Odnaleziona praca powstała w 1972 roku w Sanoku. Reprezentuje ono najbardziej ceniony przez krytyków okres fantastyczny w twórczości Zdzisława Beksińskiego. Praca o wymiarach 87 na 73 centymetry została namalowana na charakterystycznej dla artysty płycie pilśniowej. Prawdopodobnie już w pierwszej połowie lat 70. XX wieku obraz opuścił granice kraju. Od tego czasu badacze dysponowali jedynie jego czarno-białymi fotografiami archiwalnymi. Nikt nie wiedział, gdzie znajduje się oryginał ani w jakim jest stanie.
Przełom nastąpił zaledwie kilka tygodni temu w Zurychu. Na trop obrazu wpadł Kamil Śliwiński, animator kultury i twórca projektu Polish Masters of Art, który dostrzegł go w ofercie lokalnego marszanda. Dzięki błyskawicznej reakcji oraz wsparciu fotografa Radka von Hirschberga udało się zabezpieczyć transakcję. W proces zaangażowany był również zaprzyjaźniony kolekcjoner, który zdecydował się na zakup i sprowadzenie dzieła do ojczyzny. Po dopełnieniu niezbędnych formalności obraz przetransportowano do Warszawy. Trafił on bezpośrednio na salę wystawową w Cytadeli, stając się największą atrakcją finisażu ekspozycji.
Obraz Beksińskiego z 2972 roku został odnaleziony kilka tygodni temu w Zurychu
Wystawa na Cytadeli Warszawskiej to przedsięwzięcie o niespotykanej dotąd skali. Fundacja Beksiński zdołała zgromadzić w jednym miejscu prace pochodzące z dziesięciu prestiżowych instytucji muzealnych z całego kraju. Swoje zbiory udostępniły między innymi Muzea Narodowe w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Kielcach, Szczecinie oraz Wrocławiu. Publiczność może podziwiać także eksponaty z Muzeów Okręgowych w Bydgoszczy i Toruniu, a także z placówek w Łodzi i Wałbrzychu. Ważnym uzupełnieniem są obiekty pochodzące z Domu Aukcyjnego Agra-Art.
Dla warszawskiej publiczności jest to wydarzenie bezprecedensowe. Większość prezentowanych obrazów, rysunków, fotografii i grafik komputerowych nigdy wcześniej nie była pokazywana w stolicy. Kuratorzy postawili na przekrojowe ujęcie twórczości artysty. Skupili się jednak na jego mrocznym i hipnotyzującym świecie, który od lat fascynuje kolejne pokolenia odbiorców.
Tradycyjne obcowanie ze sztuką zostało tu połączone z najnowszymi osiągnięciami techniki. Organizatorzy wykorzystali multimedia, aby ożywić statyczne kompozycje malarskie. Jednym z głównych punktów programu jest widowisko pod tytułem „Human Condition”. Jest to trzydziestominutowy pokaz łączący projekcje i animacje z oprawą dźwiękową. Muzyka nie jest tutaj przypadkowa. Widzowie słyszą utwory, których Zdzisław Beksiński słuchał w swojej pracowni podczas tworzenia konkretnych dzieł.
Dużą popularnością cieszy się również strefa wirtualnej rzeczywistości. Dzięki specjalnym goglom VR zwiedzający mogą dosłownie wejść do wnętrza obrazów i doświadczyć ich w nowym wymiarze. Całość uzupełniają pokazy stereoskopii 3D, które pozwalają dostrzec głębię w pracach artysty. Takie podejście sprawia, że wystawa przyciąga nie tylko koneserów malarstwa, ale również młodszą widownię poszukującą niestandardowych form kontaktu z kulturą.
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej” jest dostępna dla zwiedzających tylko do 15 marca 2026 roku. Muzeum Wojska Polskiego przy ulicy Dymińskiej 13 zaprasza gości od wtorku do niedzieli w godz. 12-20. Ostatnie wejście na salę jest możliwe o godz. 19. Bilety normalne są dostępne w cenie 55 zł, bilet ulgowy jest tańszy o 10 zł. Rodziny mogą skorzystać ze specjalnego pakietu w cenie 170 zł.
Ze względu na ogromne zainteresowanie odnalezionym obrazem oraz zbliżający się termin zamknięcia, organizatorzy sugerują wcześniejszy zakup biletów drogą internetową.