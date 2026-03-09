Nowa wieża mieszkalna przy Chmielnej. Ponad sto metrów wysokości na Woli

Na mapie warszawskich wysokościowców pojawi się kolejny punkt. Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę 36-kondygnacyjnej wieży przy ulicy Chmielnej 75. Projekt zakłada powstanie nowoczesnego kompleksu z zielonym dziedzińcem i usługami.



Inwestycja planowana przez Grupę Cavatina to ambitny projekt, który odmieni krajobraz bliskiej Woli - informuje urbanity.pl. Na działce zakupionej pod koniec 2023 roku za ponad 145 mln zł ma stanąć budynek o wysokości przekraczającej 100 metrów.

Konstrukcja będzie pełnić funkcję mieszkalną, jednak parter zostanie zagospodarowany pod działalność handlową i usługową. Dla wygody przyszłych mieszkańców przewidziano również wielopoziomowy garaż podziemny.

Szczegółowe wizualizacje oraz dokładny harmonogram prac przy ulicy Chmielnej 75 powinny zostać udostępnione wkrótce

Architektura i otoczenie projektu

Zgodnie ze wstępną koncepcją, inwestycja przy Chmielnej 75 nie będzie jednorodnym blokiem. Projektant założył budowę kompleksu o zróżnicowanej wysokości. Obok dominującej, 36-piętrowej wieży, powstaną niższe, kilkupiętrowe części. Całość ma zostać zintegrowana z otoczeniem poprzez funkcjonalny, zielony dziedziniec, który zapewni przestrzeń do odpoczynku w gęstej zabudowie centrum miasta.