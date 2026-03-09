Nowa wieża mieszkalna przy Chmielnej. Ponad sto metrów wysokości na Woli

wizualiazcja
Inwestycja planowana przez Grupę Cavatina to ambitny projekt, który odmieni krajobraz bliskiej Woli - informuje urbanity.pl. Na działce zakupionej pod koniec 2023 roku za ponad 145 mln zł ma stanąć budynek o wysokości przekraczającej 100 metrów.
Konstrukcja będzie pełnić funkcję mieszkalną, jednak parter zostanie zagospodarowany pod działalność handlową i usługową. Dla wygody przyszłych mieszkańców przewidziano również wielopoziomowy garaż podziemny.
Zgodnie ze wstępną koncepcją, inwestycja przy Chmielnej 75 nie będzie jednorodnym blokiem. Projektant założył budowę kompleksu o zróżnicowanej wysokości. Obok dominującej, 36-piętrowej wieży, powstaną niższe, kilkupiętrowe części. Całość ma zostać zintegrowana z otoczeniem poprzez funkcjonalny, zielony dziedziniec, który zapewni przestrzeń do odpoczynku w gęstej zabudowie centrum miasta.
Lokalizacja nowej wieży wpisuje się w dynamicznie rozwijający się biurowo-mieszkalny charakter tej części stolicy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się już inne znane obiekty, takie jak V Tower, biurowiec HOP czy charakterystyczna bryła Chmielnej 89, która również należy do portfela tego samego inwestora.
Firma odpowiedzialna za przedsięwzięcie ma już na koncie realizacje w Warszawie oraz innych dużych miastach Polski. Na stołecznym rynku zadebiutowała biurowcem pod numerem 89, który oferuje około 25 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Obecnie deweloper prowadzi prace we Wrocławiu, gdzie buduje 140-metrową wieżę Quorum Tower.
Szczegółowe wizualizacje oraz dokładny harmonogram prac przy ulicy Chmielnej 75 powinny zostać udostępnione wkrótce, po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych. Realizacja tego projektu wzmocni pozycję Woli jako nowoczesnego centrum mieszkalno-biznesowego Warszawy.