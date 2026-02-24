Nowy wieżowiec mieszkalny w centrum stolicy. Czy budowa ruszy w tym roku?

Choć pierwotne warunki zabudowy dopuszczały realizację funkcji biurowych lub hotelowych, inwestor ostatecznie postawił na budynek mieszkalny z zapleczem handlowo-usługowym.
Nowy obiekt powstanie na działce o powierzchni około 1,7 tys. m2, zlokalizowanej na styku Ochoty i Śródmieścia. Teren ten, położony między torami kolejowymi a jedną z głównych arterii Warszawy, został zakupiony przez dewelopera wiosną 2022 roku. Choć pierwotne warunki zabudowy dopuszczały realizację funkcji biurowych lub hotelowych, inwestor ostatecznie postawił na budynek mieszkalny z zapleczem handlowo-usługowym.
Za wygląd wieżowca odpowiada uznana pracownia Grupa 5 Architekci. Budynek będzie miał formę jasnej, prostopadłościennej bryły. Charakterystycznym elementem konstrukcji zostanie arkadowe podium oparte na łukach, obejmujące pierwsze trzy kondygnacje. Wyższe piętra zostaną optycznie podzielone gzymsami na poziome sekcje, co nada całości strzelistości.
Wewnątrz zaplanowano ok. 400 mieszkań o zróżnicowanych metrażach, zazwyczaj od 25 do 60 m2. Każdy lokal zostanie wyposażony w:
Inwestycja przy Alejach Jerozolimskich 86/88 będzie realizowana w formule PRS, czyli najmu instytucjonalnego.
Jest to trzecie tego typu przedsięwzięcie firmy Matexi w Warszawie. Lokalizacja w pobliżu stacji Warszawa Główna ma zapewnić przyszłym mieszkańcom doskonałe połączenie z najważniejszymi punktami miasta.
Budowa miała rozpocząć się już w 2024 roku. Obecny harmonogram prac zakłada, że pierwsze wbicie łopaty nastąpi jeszcze w tym roku. Proces budowlany ma potrwać około dwóch lat, a oddanie wieżowca do użytku planowane jest na 2027 rok. Za proces sprzedaży inwestycji odpowiada firma doradcza JLL.