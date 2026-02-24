Nowy wieżowiec mieszkalny w centrum stolicy. Czy budowa ruszy w tym roku?

Przy Alejach Jerozolimskich powstanie 18-kondygnacyjny gmach z mieszkaniami na wynajem. Inwestycja firmy Matexi Polska, zaprojektowana przez Grupę 5 Architekci, połączy nowoczesną architekturę z systemami inteligentnego zarządzania lokalami.



Nowy obiekt powstanie na działce o powierzchni około 1,7 tys. m2, zlokalizowanej na styku Ochoty i Śródmieścia. Teren ten, położony między torami kolejowymi a jedną z głównych arterii Warszawy, został zakupiony przez dewelopera wiosną 2022 roku. Choć pierwotne warunki zabudowy dopuszczały realizację funkcji biurowych lub hotelowych, inwestor ostatecznie postawił na budynek mieszkalny z zapleczem handlowo-usługowym.

Projekt architektoniczny i udogodnienia

Za wygląd wieżowca odpowiada uznana pracownia Grupa 5 Architekci. Budynek będzie miał formę jasnej, prostopadłościennej bryły. Charakterystycznym elementem konstrukcji zostanie arkadowe podium oparte na łukach, obejmujące pierwsze trzy kondygnacje. Wyższe piętra zostaną optycznie podzielone gzymsami na poziome sekcje, co nada całości strzelistości.

Charakterystycznym elementem konstrukcji zostanie arkadowe podium oparte na łukach, obejmujące pierwsze trzy kondygnacje. Foto: mat. pras.

Wewnątrz zaplanowano ok. 400 mieszkań o zróżnicowanych metrażach, zazwyczaj od 25 do 60 m2. Każdy lokal zostanie wyposażony w: