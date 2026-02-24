Pięć prób odwołania wiceburmistrz dzielnicy. O co chodzi w konflikcie na Ochocie?

Pięć razy próbowali opozycyjni radni odwołać wiceburmistrz Ochoty Justynę Glusman. Za każdym z nich sytuacja była taka sama: brakło kworum, bo na sesję rady dzielnicy nie przychodzili radni Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i prolewicowych aktywistów miejskich. O co chodzi w tym konflikcie?



Ochotą rządzi egzotyczna koalicja radnych KO, Lewicy, partii Razem, Miasto Jest Nasze i lokalnego stowarzyszenia Ochocianie. Wprawdzie ruchy miejskie i Lewica szumnie ogłosiły zerwanie tej koalicji, ale ich przedstawiciele nie złożyli rezygnacji z zarządu dzielnicy, więc koalicji niby nie ma, ale tak naprawdę istnieje cały czas.

Egzotyczna koalicja na Ochocie

Problem w tym, że Ochota to jedna z niewielu dzielnic, w których Koalicja Obywatelska nie ma większości, więc aby sprawować władzę, musi współpracować z innymi ugrupowaniami. Radni PiS i związani z Mazowiecką Wspólnotą Samorządową rajcowie: Dorota Stegienka i Cezary Król próbują więc wymusić odwołanie wiceburmistrz Justyny Glusman, byłej dyrektorki koordynatorki ds. Zielonej Warszawy.

Oficjalnie powodem jest niskie wykonanie budżetu inwestycyjnego dzielnicy w zeszłym roku, ale trzeba zauważyć, że to wykonanie było niewielkie niemal we wszystkich dzielnicach Warszawy. Nadzwyczajną sesję rady dzielnicy poświęconą tej sprawie zwoływali więc już pięć razy. Za każdym z nich nie było kworum, więc przybyli radni rozchodzili się do domów z niczym.

Tak naprawdę po odwołaniu Glusman koalicja rządząca dzielnicą przestałaby faktycznie istnieć i przedstawiciele KO musieliby sięgnąć po radnych MWS i PiS, a nikt w koalicji się do tego nie pali.