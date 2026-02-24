3.3°C
Betonowa forteca na Ursynowie. Fort Rawelin 8 nabiera ostatecznych kształtów

Publikacja: 24.02.2026 11:15

Inwestycja oferuje zaledwie 15 apartamentów, co nadaje jej wyjątkowo elitarny charakter. Wszystkie l

Inwestycja oferuje zaledwie 15 apartamentów, co nadaje jej wyjątkowo elitarny charakter. Wszystkie lokale są dwupoziomowe, a ich powierzchnia zaczyna się od 150 metrów kwadratowych.

Foto: mat. pras.

M.B.
Na Ursynowie, w sąsiedztwie historycznych umocnień, trwa realizacja jednej z najbardziej charakterystycznych inwestycji mieszkaniowych ostatnich lat. Fort Rawelin 8 to projekt, który surową formą i skalą budzi zainteresowanie nie tylko przyszłych lokatorów, ale i pasjonatów architektury.

Obiekt powstający przy ulicy biskupa Jana Albina Majewskiego osiągnął już etap, w którym jego żelbetowa konstrukcja dominuje nad okolicznym terenem.

Za koncepcję odpowiada pracownia S.A.M.I. Architekci, która postawiła na bezkompromisowe nawiązania do militarnej przeszłości tego miejsca. Nazwa i bryła budynku nie są przypadkowe – rawelin to w terminologii fortyfikacyjnej trójkątny obiekt obronny, a nowa budowla niemal precyzyjnie odtwarza jego historyczne gabaryty.

Architektura w służbie obronności i luksusu

Projektanci, bazując na dokumentacji odnalezionej w rosyjskich archiwach, stworzyli budynek o wyjątkowo surowym charakterze. Północna fasada, wykonana z jednorodnych płaszczyzn betonu architektonicznego, ma przypominać tradytor, czyli dawne stanowisko ogniowe. Brak tradycyjnych okien od tej strony potęguje wrażenie niedostępności.

Projekt budzi emocje ze względu na swoją monumentalność i ingerencję w chroniony krajobraz.

Projekt budzi emocje ze względu na swoją monumentalność i ingerencję w chroniony krajobraz.

Foto: mat. pras.

Zupełnie inaczej prezentuje się elewacja południowa, gdzie zaplanowano liczne przeszklenia otwierające wnętrza na światło słoneczne. Ciekawym detalem wykończeniowym będzie specjalna faktura betonu, która ma imitować darń porastającą niegdyś stoki forteczne. Całość zwieńczą zielone dachy, mające optycznie połączyć budynek z otaczającym go parkiem.

Kameralna skala i standard premium

Zgodnie z informacjami serwisu PropertyNews.pl, inwestycja oferuje zaledwie 15 apartamentów, co nadaje jej wyjątkowo elitarny charakter. Wszystkie lokale są dwupoziomowe, a ich powierzchnia zaczyna się od 150 metrów kwadratowych. Najbardziej unikatowym elementem jest mieszkanie usytuowane w części przypominającej wieżę artyleryjską, które rozplanowano na trzech kondygnacjach.

Surowa, betonowa bryła dla wielu mieszkańców pozostaje ciałem obcym w parkowej scenerii dla wielu kr

Surowa, betonowa bryła dla wielu mieszkańców pozostaje ciałem obcym w parkowej scenerii dla wielu krytyków. Czy ocena jest związana z tym etapem budowy?

Foto: mat. pras.

Wnętrza części wspólnych będą doświetlone przez system świetlików, a surowy beton architektoniczny znajdzie swoje kontynuacje także w korytarzach i klatkach schodowych. Szacowane ceny, sięgające od 25 do 45 tysięcy złotych za metr kwadratowy, czynią z tego obiektu jedną z najdroższych nieruchomości w tej części Warszawy.

Kontrowersje wokół historycznej działki

Druga połowa inwestycji to czas, w którym coraz głośniej wybrzmiewają dylematy związane z jej lokalizacją i funkcją. Fort Rawelin 8 powstaje na styku nowoczesnego osiedla i zabytkowego Fortu VIII, będącego pozostałością po rosyjskiej Twierdzy Warszawa. Choć architekci starannie odtworzyli wymiary dawnej budowli, projekt budzi emocje ze względu na swoją monumentalność i ingerencję w chroniony krajobraz.

Wnętrza części wspólnych będą doświetlone przez system świetlików

Wnętrza części wspólnych będą doświetlone przez system świetlików

Foto: mat. pras.

Krytycy inwestycji wskazują, że teren o tak dużym znaczeniu historycznym staje się zamkniętą enklawą dostępną wyłącznie dla najzamożniejszych. Pojawiają się głosy, że budowla o charakterze „fortecy dla milionerów” może zbyt mocno dominować nad zabytkowym sąsiedztwem, zmieniając ogólnodostępny dotąd klimat parku w przestrzeń sprywatyzowaną.

Między ochroną zabytków a deweloperką

Projekt ten stał się symbolem dyskusji o tym, jak we współczesnej Warszawie łączyć rozwój miasta z ochroną dziedzictwa. Z jednej strony inwestor przywraca materialny ślad po dawnym obiekcie, który przetrwał jedynie w formie ukrytej pod ziemią płyty fundamentowej. Z drugiej – surowa, betonowa bryła dla wielu mieszkańców pozostaje ciałem obcym w parkowej scenerii.

Źródło: zyciewarszawy.pl

