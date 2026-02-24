Przemysłowa perła w sercu stolicy. Dawna fabryka przy Hożej trafiła do rejestru

Historyczny zespół budynków przy ulicy Hożej 51 w Warszawie oficjalnie zyskał ochronę konserwatorską. Decyzja ta zabezpiecza unikalny układ dawnej odlewni czcionek i późniejszej mleczarni, który przetrwał zawieruchę wojenną i lata modernizacji.



Decyzję o wpisie do rejestru podjął Marcin Dawidowicz, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Ochroną objęto sześć budynków, które razem tworzą rzadki już w Warszawie przykład autentycznej fabryki śródmiejskiej. Zespół ten zachował swój pierwotny charakter z przełomu XIX i XX wieku, kiedy ta część miasta przechodziła intensywną rozbudowę.

Co ważne, do dziś doskonale widać tam tradycyjny podział na elegancką część administracyjną od strony ulicy oraz warsztatowo-magazynowe zaplecze ukryte w głębi podwórza.

Od słynnych czcionek po serki topione

Historia posesji przy Hożej 51 jest niezwykle barwna. Pod koniec XIX wieku działało tu Towarzystwo Akcyjne Odlewni Czcionek Samuela Orgelbranda i Synów. To właśnie w tym miejscu powstawały czcionki, z których drukowano słynną Encyklopedię Powszechną oraz klasyki światowej literatury. W czasach świetności zakład zatrudniał około 700 osób, a maszyny napędzała nowoczesna jak na tamte czasy lokomobila parowa.