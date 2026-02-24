Recydywista z mercedesa. Ponad dwa promile i sądowy zakaz

Policjanci z Jadowa zatrzymali 27-latka, który mimo wcześniejszego wyroku i sądowego zakazu, ponownie prowadził auto pod wpływem alkoholu. Mężczyźnie grozi teraz kara do 5 lat więzienia oraz dotkliwe konsekwencje finansowe.



Podczas rutynowego patrolowania terenu gminy Strachówka, funkcjonariusze z zespołu patrolowo-interwencyjnego zwrócili uwagę na sposób jazdy kierowcy mercedesa.

Reklama Reklama

Styl prowadzenia pojazdu wzbudził u mundurowych podejrzenie, że siedząca za kierownicą osoba może znajdować się pod wpływem alkoholu. Postanowili niezwłocznie zatrzymać auto do kontroli, co okazało się trafną decyzją.

Styl prowadzenia pojazdu wzbudził u mundurowych podejrzenie, że siedząca za kierownicą osoba może znajdować się pod wpływem alkoholu. Foto: policja

Kolejne złamanie przepisów przez 27-latka

Badanie trzeźwości przeprowadzone na miejscu potwierdziło przypuszczenia policjantów. 27-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Szybko wyszło również na jaw, że to nie pierwszy raz, kiedy mężczyzna zlekceważył przepisy.