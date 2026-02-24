4.1°C
Recydywista z mercedesa. Ponad dwa promile i sądowy zakaz

Publikacja: 24.02.2026 09:00

27-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu.

Foto: Michał Walczak

M.B.
Policjanci z Jadowa zatrzymali 27-latka, który mimo wcześniejszego wyroku i sądowego zakazu, ponownie prowadził auto pod wpływem alkoholu. Mężczyźnie grozi teraz kara do 5 lat więzienia oraz dotkliwe konsekwencje finansowe.

Podczas rutynowego patrolowania terenu gminy Strachówka, funkcjonariusze z zespołu patrolowo-interwencyjnego zwrócili uwagę na sposób jazdy kierowcy mercedesa.

Styl prowadzenia pojazdu wzbudził u mundurowych podejrzenie, że siedząca za kierownicą osoba może znajdować się pod wpływem alkoholu. Postanowili niezwłocznie zatrzymać auto do kontroli, co okazało się trafną decyzją.

Styl prowadzenia pojazdu wzbudził u mundurowych podejrzenie, że siedząca za kierownicą osoba może znajdować się pod wpływem alkoholu.

Foto: policja

Kolejne złamanie przepisów przez 27-latka

Badanie trzeźwości przeprowadzone na miejscu potwierdziło przypuszczenia policjantów. 27-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Szybko wyszło również na jaw, że to nie pierwszy raz, kiedy mężczyzna zlekceważył przepisy.

61-latek przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Obecnie sprawę nadzoruje Prokuratura Rejo
Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że zatrzymany posiada aktualny, prawomocny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz ten został nałożony właśnie za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości.

Surowe konsekwencje dla kierowcy

Mężczyzna trafił do policyjnej celi i wkrótce ponownie stanie przed sądem. Odpowie nie tylko za jazdę po alkoholu, ale również za złamanie sądowego zakazu i prowadzenie auta mimo cofniętych uprawnień.

Lista przewinień zatrzymanego jest długa: od jazdy po pijanemu, przez niezatrzymanie się do kontroli
Zgodnie z polskim prawem, w przypadku recydywy drogowej przepisy są znacznie surowsze. Podczas gdy za pierwsze takie przewinienie grozi do 3 lat więzienia, w sytuacji 27-latka wymiar kary wzrasta do 5 lat pozbawienia wolności.

Choć pierwotne warunki zabudowy dopuszczały realizację funkcji biurowych lub hotelowych, inwestor os
Celem inicjatywy jest przypomnienie o solidarności robotników i inteligencji, która była kluczowa dl
Projekt przewiduje budynek o wysokości 125 metrów, który pomieści maksymalnie 33 kondygnacje nadziem
Zaskoczeni mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni z powrotem do Warszawy, gdzie usłyszeli zarzu
Mimo jasnego zakazu, mężczyzna zdecydował się zignorować postanowienie urzędowe i kontynuował porusz
