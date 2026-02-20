Znieważał funkcjonariuszy. Malta przeleciała mu koło nosa

Obywatel Polski nie reagował na polecenia, stawiał opór i kierował w stronę funkcjonariuszy wulgarne słowa.
Do incydentu doszło w hali odlotów Międzynarodowy Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Przed planowanym wylotem na Maltę 18 lutego obsługa naziemna zgłosiła problem z czterema agresywnymi podróżnymi, którzy nie chcieli opuścić strefy zastrzeżonej terminala. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Zespołu Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin.
Mundurowi wezwali mężczyzn do zachowania zgodnego z prawem i uprzedzili o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego. Jeden z podróżnych – 31-letni obywatel Polski – nie reagował na polecenia, stawiał opór i kierował w stronę funkcjonariuszy wulgarne słowa.
Wobec jego zachowania użyto chwytów obezwładniających oraz kajdanek. Następnie został przeprowadzony do pomieszczeń służbowych. W trakcie czynności nadal znieważał funkcjonariuszy.
Stan mężczyzny wskazywał na spożycie alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 0,89 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Podróżny został zatrzymany za znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych. Noc spędził w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie.
Po wytrzeźwieniu doprowadzono go do Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin, gdzie usłyszał zarzut.
Zgodnie z kodeksem karnym za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności do roku.
Zamiast wakacyjnego wyjazdu na Maltę 31-latek będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego zachowania przed sądem.