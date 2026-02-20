Znieważał funkcjonariuszy. Malta przeleciała mu koło nosa

Miał lecieć na Maltę, noc spędził w policyjnej celi. 31-latek awanturował się na lotnisku Warszawa-Modlin, był pod wpływem alkoholu i znieważył funkcjonariuszy Straży Granicznej. Usłyszał już zarzut.



Do incydentu doszło w hali odlotów Międzynarodowy Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Przed planowanym wylotem na Maltę 18 lutego obsługa naziemna zgłosiła problem z czterema agresywnymi podróżnymi, którzy nie chcieli opuścić strefy zastrzeżonej terminala. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Zespołu Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin.

Ignorował polecenia i wyzywał funkcjonariuszy

Mundurowi wezwali mężczyzn do zachowania zgodnego z prawem i uprzedzili o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego. Jeden z podróżnych – 31-letni obywatel Polski – nie reagował na polecenia, stawiał opór i kierował w stronę funkcjonariuszy wulgarne słowa.

Wobec jego zachowania użyto chwytów obezwładniających oraz kajdanek. Następnie został przeprowadzony do pomieszczeń służbowych. W trakcie czynności nadal znieważał funkcjonariuszy.

Niemal promil alkoholu w wydychanym powietrzu

Stan mężczyzny wskazywał na spożycie alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 0,89 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.