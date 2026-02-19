-3.8°C
Więzienie i dożywotni zakaz po pościgu za piratem

Publikacja: 19.02.2026 13:35

adanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie uciekiniera

adanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie uciekiniera

Foto: policja

M.B.
Zamiast zatrzymać się do kontroli, 33-letni kierowca mazdy wybrał ucieczkę. Miał ponad promil alkoholu w organizmie i dwa aktywne zakazy prowadzenia aut. Sąd w Grodzisku Mazowieckim skazał go w trybie przyspieszonym w niespełna dobę od zatrzymania.

Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego w Błoniu podczas rutynowego patrolu gminy zauważyli mazdę, którą postanowili sprawdzić. Mimo wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, siedzący za kierownicą mężczyzna zignorował polecenia funkcjonariuszy.

Wyrok skazujący zapadł w ciągu niespełna 24 godzin od momentu ucieczki.

Zamiast zjechać na pobocze, gwałtownie przyspieszył, zmuszając mundurowych do podjęcia pościgu. Po pewnym czasie uciekinier porzucił samochód i próbował zniknąć policjantom z oczu, kontynuując ucieczkę pieszo. Funkcjonariusze szybko go jednak obezwładnili i zatrzymali.

Promile i złamane zakazy prowadzenia

Po doprowadzeniu 33-latka do radiowozu okazało się, że lista jego przewinień jest długa. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że mężczyzna w ogóle nie powinien znajdować się za kierownicą, gdyż obowiązywały go już dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Zatrzymany trafił prosto do policyjnej celi, a sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim.

Szybka sprawiedliwość w trybie przyspieszonym

Dzięki zebraniu materiału dowodowego w krótkim czasie, policjanci mogli złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy w trybie przyspieszonym. Pozwoliło to na doprowadzenie mężczyzny przed oblicze sądu w Grodzisku Mazowieckim jeszcze następnego dnia.



Wyrok zapadł w ciągu niespełna 24 godzin od momentu ucieczki. Sąd nie wykazał pobłażliwości i skazał 33-latka na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Dodatkowo orzeczono wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Źródło: zyciewarszawy.pl

