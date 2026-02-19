Co dalej z ołówkiem przy Twardej 7? Czy doczekamy się nowojorskiego stylu w sercu stolicy?

Warszawa z czeka na realizację jednego z najbardziej niezwykłych projektów ostatnich lat. Przy ulicy Twardej 7 ma stanąć wieżowiec, który swoją smukłą bryłą przypomina ikoniczne nowojorskie apartamentowce.



Grupa Antczak otrzymała pozwolenie na budowę wieżowca, który ma szansę stać się nowym symbolem warszawskiego Śródmieścia. Projekt przygotowany przez pracownię JSK Architekci zakłada powstanie budynku o wysokości 105 metrów na wyjątkowo małej działce o powierzchni zaledwie 416 metrów kwadratowych. To właśnie ta ograniczona przestrzeń wymusiła na projektantach stworzenie konstrukcji niezwykle smukłej, niemal niemożliwej do zbudowania.

Architektura inspirowana światowymi metropoliami

Budynek przy Twardej 7 budzi bezpośrednie skojarzenia z tak zwanymi ołówkami, czyli ekstremalnie wąskimi wieżowcami, które w ostatnich latach zadomowiły się w krajobrazie Nowego Jorku, zwłaszcza w okolicach Central Parku. Polska interpretacja tego trendu wyróżnia się dodatkowo niestandardową bryłą, która w dolnej części przypomina kształt cyfry 7.

Polska interpretacja nowojorskiego trendu wyróżnia się niestandardowym podcięciem, które powoduję, że gmach w dolnej części przypomina kształt cyfry 7. Foto: mat. pras.

Jak informuje portal propertynews.pl, projekt spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem na rynku, a inwestor wyłania obecnie krótką listę podmiotów zainteresowanych realizacją tego przedsięwzięcia. Eksperci twierdzą, żę wydarzy się to szybko.