-2.9°C
1014 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Co dalej z ołówkiem przy Twardej 7? Czy doczekamy się nowojorskiego stylu w sercu stolicy?

Publikacja: 19.02.2026 07:45

Projekt przygotowany przez pracownię JSK Architekci zakłada powstanie budynku o wysokości 105 metrów

Projekt przygotowany przez pracownię JSK Architekci zakłada powstanie budynku o wysokości 105 metrów na wyjątkowo małej działce o powierzchni zaledwie 416 metrów kwadratowych.

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawa z czeka na realizację jednego z najbardziej niezwykłych projektów ostatnich lat. Przy ulicy Twardej 7 ma stanąć wieżowiec, który swoją smukłą bryłą przypomina ikoniczne nowojorskie apartamentowce.

Grupa Antczak otrzymała pozwolenie na budowę wieżowca, który ma szansę stać się nowym symbolem warszawskiego Śródmieścia. Projekt przygotowany przez pracownię JSK Architekci zakłada powstanie budynku o wysokości 105 metrów na wyjątkowo małej działce o powierzchni zaledwie 416 metrów kwadratowych. To właśnie ta ograniczona przestrzeń wymusiła na projektantach stworzenie konstrukcji niezwykle smukłej, niemal niemożliwej do zbudowania.

Architektura inspirowana światowymi metropoliami

Budynek przy Twardej 7 budzi bezpośrednie skojarzenia z tak zwanymi ołówkami, czyli ekstremalnie wąskimi wieżowcami, które w ostatnich latach zadomowiły się w krajobrazie Nowego Jorku, zwłaszcza w okolicach Central Parku. Polska interpretacja tego trendu wyróżnia się dodatkowo niestandardową bryłą, która w dolnej części przypomina kształt cyfry 7.

Polska interpretacja nowojorskiego trendu wyróżnia się niestandardowym podcięciem, które powoduję, ż

Polska interpretacja nowojorskiego trendu wyróżnia się niestandardowym podcięciem, które powoduję, że gmach w dolnej części przypomina kształt cyfry 7.

Foto: mat. pras.

Jak informuje portal propertynews.pl, projekt spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem na rynku, a inwestor wyłania obecnie krótką listę podmiotów zainteresowanych realizacją tego przedsięwzięcia. Eksperci twierdzą, żę wydarzy się to szybko.

Reklama
Reklama

Wyjątkowy kształt budynku to nie tylko zabieg estetyczny, ale i funkcjonalny – charakterystyczne podcięcia bryły mają zapewnić odpowiednie doświetlenie sąsiedniemu budynkowi – tzw. Igrekowi lub Wiatrakowi. Przypomnijmy, że ten leciwy już nieco sąsiad (rok budowy 1964) był w swoim czasie jednym z największych budynków mieszkalnych Warszawy, którego charakterystyczna bryła miał nawiązywać do gmachu UNESCO w Paryżu. 

Igrek lub Wiatrak będzie najbliższym sąsiadem ołówka przy Twardej, to jego sąsiedztwo wymusiło na pr

Igrek lub Wiatrak będzie najbliższym sąsiadem ołówka przy Twardej, to jego sąsiedztwo wymusiło na projektatntach tak głębokie podcięcie bryły apartamentowca

Foto: Aoonim WX

Luksus na stu metrach wysokości

Wewnątrz 24-kondygnacyjnego drapacza chmur zaplanowano przestrzeń wielofunkcyjną. Na dolnych piętrach znajdą się lokale usługowe oraz biura, natomiast wyższe piętra zostaną przeznaczone na luksusowe apartamenty. Projekt zakłada powstanie 22 jednostek mieszkalnych, z których każda zajmie całe piętro. Najwyższe kondygnacje pomieszczą dwupoziomowe lokale z antresolami, a wysokość pomieszczeń przekroczy 3 metry.

Deweloper, który planuje budowę wieżowca przy Twardej 7 uzyskał już niezbędne pozwolenia. Ceną ich u

Deweloper, który planuje budowę wieżowca przy Twardej 7 uzyskał już niezbędne pozwolenia. Ceną ich uzyskania było między innymi przebudowa okolicznych ulic

Foto: mat. pras.

Wyjątkowość inwestycji podkreśla fakt, że do każdego mieszkania będzie można wjechać bezpośrednio windą. Według publikacji serwisu propertynews.pl, zainteresowanie projektem wyrazili nie tylko duzi gracze instytucjonalni, ale również inwestorzy prywatni, którzy coraz aktywniej poszukują unikatowych nieruchomości w segmencie premium.

Nowy sąsiad ikonicznych wieżowców

Lokalizacja przy Twardej 7 stawia nową inwestycję w doborowym towarzystwie. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się już tak znane obiekty jak Złota 44 czy Cosmopolitan. Realizacja projektu wpłynie również na estetykę samej ulicy – inwestor zobowiązał się do przebudowy fragmentu infrastruktury drogowej oraz nasadzenia nowej zieleni, co ma dopełnić koncepcję nowoczesnego, miejskiego woonerfu.

Reklama
Reklama
Polecane
Obiekt położony przy ulicy Marszałkowskiej 111, u zbiegu z ulicą Królewską, od 1999 roku pełnił funk
inwestycje
Metamorfoza biurowca Saski Point przy Marszałkowskiej

Choć na działce obecnie znajdują się stare garaże przeznaczone do rozbiórki, gotowe pozwolenie na budowę oraz szczegółowe analizy kosztów przybliżają moment, w którym Warszawa zyska swój własny, spektakularny odpowiednik nowojorskich wieżowców.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nad osiedlem „wisi widmo dzikiej reprywatyzacji”. Sprawa dotyczy pięciu bloków przy ulicy Górczewski
Afera

Milionowe przekręty i widmo utraty mieszkań. Gorąco wokół warszawskiej spółdzielni "Koło"

18 lutego w godzinach porannych, 51-latek został przewieziony na lotnisko Warszawa-Okęcie i stąd odl
bezpieczeństwo

Przymusowy powrót Tadżyka. Straż Graniczna ujawniła broń

Aplikacja 19115 nie ma własnych map, lecz posługuje się mapami Google
e-warszawa

Miejska aplikacja wyświetla stare nazwy ulic. Urzędnicy zrzucają winę na światowego giganta

W komodzie oraz przy oknie znajdowały się szklane słoiki i plastikowe pudełka wypełnione kolorowymi
bezpieczeństwo

Magazyn narkotyków na Woli. Policja przejęła ich ponad dwa kilogramy

Wśród osób które odchodzą z Polski 2050 jest poseł Ryszard Petru, były przewodniczący koła partii na
polityka

Czy Polskę 2050 w Warszawie czeka podział? Reakcje na wojnę na górze

Teren pomiędzy pwiolonem Cepelii (dziś Empik) a Hotelem Metropol ma yć przekształcony w oazę zieleni
przestrzeń miejska

Tu zajdzie zmiana. Beton za Cepelią ustąpi miejsca zieleni

Kobieta była kompletnie pijana, co potwierdziło badanie alkomatem wskazujące ponad dwa promile alkoh
bezpieczeństwo

Pijana jazda mieszkanki powiatu nowodworskiego

Lista przewinień zatrzymanego jest długa: od jazdy po pijanemu, przez niezatrzymanie się do kontroli
bezpieczeństwo

Pijany uciekinier w rowie. Zaatakował policjanta swoim autem

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA