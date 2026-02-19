Co dalej z ołówkiem przy Twardej 7? Czy doczekamy się nowojorskiego stylu w sercu stolicy?

Projekt przygotowany przez pracownię JSK Architekci zakłada powstanie budynku o wysokości 105 metrów na wyjątkowo małej działce o powierzchni zaledwie 416 metrów kwadratowych.
Grupa Antczak otrzymała pozwolenie na budowę wieżowca, który ma szansę stać się nowym symbolem warszawskiego Śródmieścia. Projekt przygotowany przez pracownię JSK Architekci zakłada powstanie budynku o wysokości 105 metrów na wyjątkowo małej działce o powierzchni zaledwie 416 metrów kwadratowych. To właśnie ta ograniczona przestrzeń wymusiła na projektantach stworzenie konstrukcji niezwykle smukłej, niemal niemożliwej do zbudowania.
Budynek przy Twardej 7 budzi bezpośrednie skojarzenia z tak zwanymi ołówkami, czyli ekstremalnie wąskimi wieżowcami, które w ostatnich latach zadomowiły się w krajobrazie Nowego Jorku, zwłaszcza w okolicach Central Parku. Polska interpretacja tego trendu wyróżnia się dodatkowo niestandardową bryłą, która w dolnej części przypomina kształt cyfry 7.
Polska interpretacja nowojorskiego trendu wyróżnia się niestandardowym podcięciem, które powoduję, że gmach w dolnej części przypomina kształt cyfry 7.
Jak informuje portal propertynews.pl, projekt spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem na rynku, a inwestor wyłania obecnie krótką listę podmiotów zainteresowanych realizacją tego przedsięwzięcia. Eksperci twierdzą, żę wydarzy się to szybko.
Wyjątkowy kształt budynku to nie tylko zabieg estetyczny, ale i funkcjonalny – charakterystyczne podcięcia bryły mają zapewnić odpowiednie doświetlenie sąsiedniemu budynkowi – tzw. Igrekowi lub Wiatrakowi. Przypomnijmy, że ten leciwy już nieco sąsiad (rok budowy 1964) był w swoim czasie jednym z największych budynków mieszkalnych Warszawy, którego charakterystyczna bryła miał nawiązywać do gmachu UNESCO w Paryżu.
Igrek lub Wiatrak będzie najbliższym sąsiadem ołówka przy Twardej, to jego sąsiedztwo wymusiło na projektatntach tak głębokie podcięcie bryły apartamentowca
Wewnątrz 24-kondygnacyjnego drapacza chmur zaplanowano przestrzeń wielofunkcyjną. Na dolnych piętrach znajdą się lokale usługowe oraz biura, natomiast wyższe piętra zostaną przeznaczone na luksusowe apartamenty. Projekt zakłada powstanie 22 jednostek mieszkalnych, z których każda zajmie całe piętro. Najwyższe kondygnacje pomieszczą dwupoziomowe lokale z antresolami, a wysokość pomieszczeń przekroczy 3 metry.
Deweloper, który planuje budowę wieżowca przy Twardej 7 uzyskał już niezbędne pozwolenia. Ceną ich uzyskania było między innymi przebudowa okolicznych ulic
Wyjątkowość inwestycji podkreśla fakt, że do każdego mieszkania będzie można wjechać bezpośrednio windą. Według publikacji serwisu propertynews.pl, zainteresowanie projektem wyrazili nie tylko duzi gracze instytucjonalni, ale również inwestorzy prywatni, którzy coraz aktywniej poszukują unikatowych nieruchomości w segmencie premium.
Lokalizacja przy Twardej 7 stawia nową inwestycję w doborowym towarzystwie. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się już tak znane obiekty jak Złota 44 czy Cosmopolitan. Realizacja projektu wpłynie również na estetykę samej ulicy – inwestor zobowiązał się do przebudowy fragmentu infrastruktury drogowej oraz nasadzenia nowej zieleni, co ma dopełnić koncepcję nowoczesnego, miejskiego woonerfu.
Choć na działce obecnie znajdują się stare garaże przeznaczone do rozbiórki, gotowe pozwolenie na budowę oraz szczegółowe analizy kosztów przybliżają moment, w którym Warszawa zyska swój własny, spektakularny odpowiednik nowojorskich wieżowców.