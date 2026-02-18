-5.7°C
Życie Warszawy
Piąte rondo na Płaskowickiej. Ursynów doczeka się ważnej przebudowy

Publikacja: 18.02.2026 17:55

Wykonawca ma 500 dni od momentu podpisania umowy na sfinalizowanie inwestycji, w tym na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkańcy Ursynowa mogą odetchnąć z ulgą – skrzyżowanie ulic Płaskowickiej i Lanciego zmieni się nie do poznania. Nowe rondo, remonty chodników oraz brakujący odcinek drogi rowerowej to główne punkty inwestycji, która właśnie wchodzi w fazę realizacji.

Przetarg na przebudowę skrzyżowania został oficjalnie rozstrzygnięty. Zadaniem zajmie się firma Wegarten, która wyceniła prace na nieco ponad 6 mln zł. Wykonawca ma 500 dni od momentu podpisania umowy na sfinalizowanie inwestycji, w tym na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Nowy obiekt będzie już piątym rondem w ciągu ulicy Płaskowickiej, dołączając do sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących przy alei KEN czy ulicach Stryjeńskich, Pileckiego i Roentgena.

Płynniejszy przejazd i wygoda dla pieszych

Ulica Płaskowickiej to jedna z kluczowych arterii dzielnicy, przebiegająca nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy. Duże natężenie ruchu sprawiało dotychczas, że wyjazd z ulicy Lanciego, będącej główną drogą z osiedli położonych na wschód od alei KEN, bywał kłopotliwy. Rondo ma wyeliminować te przestoje i uprawnić komunikację w tej części miasta.

Inwestycja to nie tylko jezdnie. Prace obejmą również przebudowę chodników po obu stronach ulicy Płaskowickiej – od alei KEN aż do ulicy Cynamonowej. Odnowione zostaną przystanki autobusowe, a na skrzyżowaniu z ulicą Cynamonową pojawi się wyspa uspokajająca ruch, co pozwoli na utworzenie nowej zatoki autobusowej.

Ulica Płaskowickiej to jedna z kluczowych arterii dzielnicy, przebiegająca nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.

Foto: mat. pras.

Bezpieczeństwo priorytetem drogowców

Głównym motywem zmian jest poprawa bezpieczeństwa, które w tym miejscu pozostawiało wiele do życzenia. Audytorzy nisko ocenili dotychczasowe przejścia dla pieszych – zebra przez ulicę Płaskowickiej otrzymała notę 2 w pięciostopniowej skali. Problemem była zbyt duża długość przejść oraz nadmierna prędkość rozwijana przez kierowców na prostym odcinku drogi.

Geometria ronda wymusi na prowadzących pojazdy naturalne zdjęcie nogi z gazu. Dodatkowo na przejściu przez ulicę Lanciego powstanie azyl, a ten na ulicy Płaskowickiej zostanie wydłużony. Piesi zyskają także dzięki przesunięciu pasów między aleją KEN a ulicą Lanciego bliżej skrzyżowania, co ułatwi codzienne poruszanie się po okolicy.

