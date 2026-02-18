Piąte rondo na Płaskowickiej. Ursynów doczeka się ważnej przebudowy

Mieszkańcy Ursynowa mogą odetchnąć z ulgą – skrzyżowanie ulic Płaskowickiej i Lanciego zmieni się nie do poznania. Nowe rondo, remonty chodników oraz brakujący odcinek drogi rowerowej to główne punkty inwestycji, która właśnie wchodzi w fazę realizacji.



Przetarg na przebudowę skrzyżowania został oficjalnie rozstrzygnięty. Zadaniem zajmie się firma Wegarten, która wyceniła prace na nieco ponad 6 mln zł. Wykonawca ma 500 dni od momentu podpisania umowy na sfinalizowanie inwestycji, w tym na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Nowy obiekt będzie już piątym rondem w ciągu ulicy Płaskowickiej, dołączając do sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących przy alei KEN czy ulicach Stryjeńskich, Pileckiego i Roentgena.

Płynniejszy przejazd i wygoda dla pieszych

Ulica Płaskowickiej to jedna z kluczowych arterii dzielnicy, przebiegająca nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy. Duże natężenie ruchu sprawiało dotychczas, że wyjazd z ulicy Lanciego, będącej główną drogą z osiedli położonych na wschód od alei KEN, bywał kłopotliwy. Rondo ma wyeliminować te przestoje i uprawnić komunikację w tej części miasta.

Inwestycja to nie tylko jezdnie. Prace obejmą również przebudowę chodników po obu stronach ulicy Płaskowickiej – od alei KEN aż do ulicy Cynamonowej. Odnowione zostaną przystanki autobusowe, a na skrzyżowaniu z ulicą Cynamonową pojawi się wyspa uspokajająca ruch, co pozwoli na utworzenie nowej zatoki autobusowej.