Życie Warszawy
Co dalej ze Strefą Czystego Transportu w Warszawie? Radni nie są przekonani

Publikacja: 14.02.2026 14:30

W propozycji zmian chodzi o to, by z zakazu wjazdu do SCT wyłączyć mieszkańców Warszawy, którzy przed wejściem w życie uchwały w sprawie Strefy Czystego Transportu posiadali pojazdy samochodowe, które nie spełniają określonych w uchwale norm.

Foto: Adobe Stock

rbi
Radni Warszawy nie zmienili przepisów dotyczących Strefy Czystego Transportu. Dyskusje na ten temat toczą się też w całej Europie.

Propozycję zmiany przepisów złożyli radni PiS. Chodzi o to, by z zakazu wjazdu do SCT wyłączyć mieszkańców Warszawy, którzy przed wejściem w życie uchwały w sprawie Strefy Czystego Transportu posiadali pojazdy samochodowe, które nie spełniają określonych w uchwale norm.

Zmiany w Strefie Czystego Transportu w Krakowie

„Osoby te niejednokrotnie nie mogą pozwolić sobie na zakup nowszego środka transportu i w konsekwencji obowiązujących aktualnie przepisów zostaną one w najbliższym czasie pozbawione możliwości wjazdu do Strefy (w zależności od posiadanej normy emisji spalin – od 1 stycznia 2026 r., od 1 stycznia 2028 r. lub od 1 stycznia 2030 r.). Będzie to szczególnie dotkliwe dla osób, które zamieszkują na obszarze Strefy i uniemożliwi im dotarcie własnym samochodem do miejsca zamieszkania” – napisali wnioskodawcy.

– Strefa czystego transportu w obecnym kształcie jest rozwiązaniem niesprawiedliwym dla części mieszkańców Warszawy, głównie dla tych mieszkańców, którzy nabyli swoje samochody przed dniem wejścia w życie uchwały czyli przed 1 stycznia 2024 – mówił radny Chrystian Młynarek. – Proponujemy rozwiązanie, które w naszym przekonaniu eliminuje niesprawiedliwość polegającą na tym, że mieszkańcy Warszawy własnymi środkami transportu nie mogą dojechać do własnego miejsca zamieszkania. Nie może być tutaj tłumaczenia, że mają oni wymienić sobie samochody, ponieważ dla części z tych osób jest to po prostu niewykonalne – dodał.

Radni stwierdzili, że jeszcze muszą przedyskutować ten pomysł i odesłali projekt uchwały do komisji. Możliwe, że sprawa SCT wróci na kolejnej sesji rady.

Dyskusje o Strefie Czystego Transportu

Zmiany w Strefie Czystego Transportu planowane są również w Krakowie Prezydent tego miasta Aleksander Miszalski zapowiedział, że wprowadzona z początkiem roku Strefa Czystego Transportu przejdzie korektę.

– Zaproponuję rozwiązanie, które pozwoli dalej dbać o zdrowie mieszkańców i powietrze w Krakowie, ale także będzie wyjściem naprzeciw zgłoszonym uwagom – powiedział.

W najbliższych tygodniach ma powstać szczegółowy raport dotyczący strefy. Zaczęła ona obowiązywać 1 stycznia. Kierowcy, których samochody nie spełniają norm, muszą płacić za wjazd do niej. W tym roku jest to 5 zł za dzień, 100 zł za miesiąc. W kolejnych latach kwoty te mają rosnąć, a w 2029 r. ma zacząć obowiązywać całkowity zakaz wjazdu starymi pojazdami.

Z działania Strefy Czystego Transportu wycofują się też niemieckie miasta. Proces ten trwa od kilku lat i wynika z poprawy jakości powietrza dzięki modernizacji floty pojazdów oraz innym czynnikom, jak wymiana pieców. Wśród miasta, które zrezygnowały z SCT są m.in.: Hannover, Mannheim czy Freiburg.

Ekologiczne przepisy budzą wątpliwości również w Wielkiej Brytanii. Planowana w Greater Manchester strefa czystego powietrza (CAZ) została wstrzymana i nie będzie obejmować opłat dla pojazdów, w tym samochodów prywatnych. Zamiast restrykcyjnej strefy, przyjęto plan inwestycyjny skupiający się na czystszych autobusach, taksówkach i nowej infrastrukturze, aby zredukować zanieczyszczenia do 2026 r

Z kolei w styczniu 2026 r. francuscy deputowani i senatorowie uzgodnili w parlamencie tekst ustawy o „uproszczeniu życia gospodarczego”, który zawiera zapis o zniesieniu albo wycofaniu obowiązku funkcjonowania stref niskiej emisji. To efekt kompromisu politycznego między różnymi siłami – prawicą, centroprawicą i częścią ugrupowań wspierających rząd – który miał związek także z innymi zmianami legislacyjnymi. Uzgodniony tekst w komisji mieszanej parlamentarnej został zatwierdzony większością głosów, ale ustawa musi jeszcze przejść ostateczne głosowania w Zgromadzeniu Narodowym i Senacie, a jej los nie jest pewny.

W projekcie uchwały zaproponowano zwolnienie od zakazu wjazdu do Strefy pojazdów mieszkańców Warszaw
