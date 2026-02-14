Co dalej ze Strefą Czystego Transportu w Warszawie? Radni nie są przekonani

Radni Warszawy nie zmienili przepisów dotyczących Strefy Czystego Transportu. Dyskusje na ten temat toczą się też w całej Europie.



Propozycję zmiany przepisów złożyli radni PiS. Chodzi o to, by z zakazu wjazdu do SCT wyłączyć mieszkańców Warszawy, którzy przed wejściem w życie uchwały w sprawie Strefy Czystego Transportu posiadali pojazdy samochodowe, które nie spełniają określonych w uchwale norm.

„Osoby te niejednokrotnie nie mogą pozwolić sobie na zakup nowszego środka transportu i w konsekwencji obowiązujących aktualnie przepisów zostaną one w najbliższym czasie pozbawione możliwości wjazdu do Strefy (w zależności od posiadanej normy emisji spalin – od 1 stycznia 2026 r., od 1 stycznia 2028 r. lub od 1 stycznia 2030 r.). Będzie to szczególnie dotkliwe dla osób, które zamieszkują na obszarze Strefy i uniemożliwi im dotarcie własnym samochodem do miejsca zamieszkania” – napisali wnioskodawcy.

– Strefa czystego transportu w obecnym kształcie jest rozwiązaniem niesprawiedliwym dla części mieszkańców Warszawy, głównie dla tych mieszkańców, którzy nabyli swoje samochody przed dniem wejścia w życie uchwały czyli przed 1 stycznia 2024 – mówił radny Chrystian Młynarek. – Proponujemy rozwiązanie, które w naszym przekonaniu eliminuje niesprawiedliwość polegającą na tym, że mieszkańcy Warszawy własnymi środkami transportu nie mogą dojechać do własnego miejsca zamieszkania. Nie może być tutaj tłumaczenia, że mają oni wymienić sobie samochody, ponieważ dla części z tych osób jest to po prostu niewykonalne – dodał.

Radni stwierdzili, że jeszcze muszą przedyskutować ten pomysł i odesłali projekt uchwały do komisji. Możliwe, że sprawa SCT wróci na kolejnej sesji rady.