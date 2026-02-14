-3°C
Od romantycznych klasyków po „flipperowy” zawrót głowy

Publikacja: 14.02.2026 08:00

Mroźny wieczór może być pradziwym testem dla romantycznego spędzania czasu

Mroźny wieczór może być pradziwym testem dla romantycznego spędzania czasu

Foto: Roman Bosiacki

M.B.
Stolica udowadnia, że luty nie musi być szary. Tegoroczna oferta walentynkowa w Warszawie to balans między filmową klasyką a nowoczesną, interaktywną rozrywką.

Przedstawiamy zestawienie 15 nieszablonowych pomysłów na randkę, które zadowolą zarówno tradycjonalistów, jak i poszukiwaczy mocnych wrażeń.

Klasyka, która zawsze działa

Fundamentem warszawskiego romantyzmu pozostają miejsca o niepowtarzalnej aurze. Spacer po Łazienkach Królewskich czy oświetlonych alejkach Starego Miasta to pozycje obowiązkowe. Dla par pragnących spojrzeć na miasto z innej perspektywy, idealnym wyborem będzie Taras Widokowy PKiN – nocna panorama z 30. piętra pozostaje jednym z najbardziej efektownych punktów na mapie stolicy. Wieczór dopełnić może koncert hitów filmowych na Torwarze, stanowiące elegancką alternatywę dla standardowej kolacji.

Kulinarne i wizualne doznania

Warszawska gastronomia w 2026 roku stawia na „experience”. Restauracja Marcello przy ul. Pięknej kusi różowym designem, a Elektrownia Powiśle oferuje unikalny, industrialny klimat. Nawet bez biletów do kameralnego KinoGramu, kolacja w tamtejszym Food Hallu w otoczeniu zabytkowej architektury gwarantuje niezapomniany wieczór.

Wyjście poza schemat: Randka interaktywna

Dla par ceniących ruch i wspólną zabawę, Warszawa przygotowała szereg aktywności:

  • Łyżwy na Rynku Starego Miasta: Połączenie sportu i romantycznej atmosfery.
  • Muzeum Świat Iluzji: Przestrzeń idealna na nieszablonowe „randkowe selfie” w lustrzanym labiryncie.
  • Pinball Station: Retro randka przy automatach. Rywalizacja w klimacie lat 80. to tegoroczny „czarny koń” zestawienia.
Propozycje dla odważnych

Szukający nietypowych wrażeń mogą skorzystać z sauny na barce na Wiśle, łączącej widok na mroźną rzekę z gorącym wnętrzem. Miłośnicy tajemnic powinni odwiedzić Muzeum Gazowni Warszawskiej (tzw. warszawskie Koloseum), a pary pragnące sprawdzić swoją współpracę w ekstremalnych warunkach – jedną ze stołecznych strzelnic.

Niezależnie od wyboru – czy będą to magiczne ogrody w Wilanowie, czy wieczór z flipperami – Warszawa w 2026 roku pokazuje, że miłość można celebrować na setki sposobów. Przede wszystkim nie tylko w Walentynki.

Szybki wybór randki w Warszawie

Typ randki Sugerowane miejsce Dla kogo?
Romantyczna Taras Widokowy PKiN Dla fanów pięknych widoków i klasyki
Aktywna Lodowisko na Starówce Dla osób ceniących ruch i wspólną zabawę
Oryginalna Pinball Station Dla pasjonatów retro i „dzieciaków w ciele dorosłych”
Tajemnicza Muzeum Gazowni Warszawskiej Dla odkrywców i wielbicieli unikalnej architektury
Relaksująca Sauna na barce (Wisła) Dla szukających odprężenia i bliskości natury
Kulinarna Elektrownia Powiśle Dla smakoszy i fanów industrialnych wnętrz
Adresy i witryny internetowe polecanych atrakcji

Miejsce Lokalizacja Adres internetowy
Taras Widokowy PKiN pl. Defilad 1 pkin.pl
Pinball Station ul. Kolejowa 8A pinballstation.pl
Muzeum Świat Iluzji Rynek Starego Miasta 21 swiatiluzji.pl
Elektrownia Powiśle ul. Dobra 42 elektrowniapowisle.com
Restauracja Marcello ul. Piękna 28/34 marcellopiekna.pl
Muzeum Gazowni ul. Kasprzaka 25 muzeumgazownictwa.pl
Sauna Wisła Port Czerniakowski saunawisla.pl
Łazienki Królewskie ul. Agrykola 1 lazienki-krolewskie.pl
KinoGram Elektrownia Powiśle kinogram.pl
Muzeum Pałacu w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 wilanow-palac.pl
COS Torwar (Koncert Filmowy) ul. Łazienkowska 6A torwar.cos.pl
