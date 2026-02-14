Od romantycznych klasyków po „flipperowy” zawrót głowy

Stolica udowadnia, że luty nie musi być szary. Tegoroczna oferta walentynkowa w Warszawie to balans między filmową klasyką a nowoczesną, interaktywną rozrywką.



Przedstawiamy zestawienie 15 nieszablonowych pomysłów na randkę, które zadowolą zarówno tradycjonalistów, jak i poszukiwaczy mocnych wrażeń.

Klasyka, która zawsze działa

Fundamentem warszawskiego romantyzmu pozostają miejsca o niepowtarzalnej aurze. Spacer po Łazienkach Królewskich czy oświetlonych alejkach Starego Miasta to pozycje obowiązkowe. Dla par pragnących spojrzeć na miasto z innej perspektywy, idealnym wyborem będzie Taras Widokowy PKiN – nocna panorama z 30. piętra pozostaje jednym z najbardziej efektownych punktów na mapie stolicy. Wieczór dopełnić może koncert hitów filmowych na Torwarze, stanowiące elegancką alternatywę dla standardowej kolacji.

Kulinarne i wizualne doznania

Warszawska gastronomia w 2026 roku stawia na „experience”. Restauracja Marcello przy ul. Pięknej kusi różowym designem, a Elektrownia Powiśle oferuje unikalny, industrialny klimat. Nawet bez biletów do kameralnego KinoGramu, kolacja w tamtejszym Food Hallu w otoczeniu zabytkowej architektury gwarantuje niezapomniany wieczór.