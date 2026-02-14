Od romantycznych klasyków po „flipperowy” zawrót głowy

Mroźny wieczór może być pradziwym testem dla romantycznego spędzania czasu
Przedstawiamy zestawienie 15 nieszablonowych pomysłów na randkę, które zadowolą zarówno tradycjonalistów, jak i poszukiwaczy mocnych wrażeń.
Fundamentem warszawskiego romantyzmu pozostają miejsca o niepowtarzalnej aurze. Spacer po Łazienkach Królewskich czy oświetlonych alejkach Starego Miasta to pozycje obowiązkowe. Dla par pragnących spojrzeć na miasto z innej perspektywy, idealnym wyborem będzie Taras Widokowy PKiN – nocna panorama z 30. piętra pozostaje jednym z najbardziej efektownych punktów na mapie stolicy. Wieczór dopełnić może koncert hitów filmowych na Torwarze, stanowiące elegancką alternatywę dla standardowej kolacji.
Warszawska gastronomia w 2026 roku stawia na „experience”. Restauracja Marcello przy ul. Pięknej kusi różowym designem, a Elektrownia Powiśle oferuje unikalny, industrialny klimat. Nawet bez biletów do kameralnego KinoGramu, kolacja w tamtejszym Food Hallu w otoczeniu zabytkowej architektury gwarantuje niezapomniany wieczór.
Dla par ceniących ruch i wspólną zabawę, Warszawa przygotowała szereg aktywności:
Szukający nietypowych wrażeń mogą skorzystać z sauny na barce na Wiśle, łączącej widok na mroźną rzekę z gorącym wnętrzem. Miłośnicy tajemnic powinni odwiedzić Muzeum Gazowni Warszawskiej (tzw. warszawskie Koloseum), a pary pragnące sprawdzić swoją współpracę w ekstremalnych warunkach – jedną ze stołecznych strzelnic.
Niezależnie od wyboru – czy będą to magiczne ogrody w Wilanowie, czy wieczór z flipperami – Warszawa w 2026 roku pokazuje, że miłość można celebrować na setki sposobów. Przede wszystkim nie tylko w Walentynki.
|Typ randki
|Sugerowane miejsce
|Dla kogo?
|Romantyczna
|Taras Widokowy PKiN
|Dla fanów pięknych widoków i klasyki
|Aktywna
|Lodowisko na Starówce
|Dla osób ceniących ruch i wspólną zabawę
|Oryginalna
|Pinball Station
|Dla pasjonatów retro i „dzieciaków w ciele dorosłych”
|Tajemnicza
|Muzeum Gazowni Warszawskiej
|Dla odkrywców i wielbicieli unikalnej architektury
|Relaksująca
|Sauna na barce (Wisła)
|Dla szukających odprężenia i bliskości natury
|Kulinarna
|Elektrownia Powiśle
|Dla smakoszy i fanów industrialnych wnętrz
|Miejsce
|Lokalizacja
|Adres internetowy
|Taras Widokowy PKiN
|pl. Defilad 1
|pkin.pl
|Pinball Station
|ul. Kolejowa 8A
|pinballstation.pl
|Muzeum Świat Iluzji
|Rynek Starego Miasta 21
|swiatiluzji.pl
|Elektrownia Powiśle
|ul. Dobra 42
|elektrowniapowisle.com
|Restauracja Marcello
|ul. Piękna 28/34
|marcellopiekna.pl
|Muzeum Gazowni
|ul. Kasprzaka 25
|muzeumgazownictwa.pl
|Sauna Wisła
|Port Czerniakowski
|saunawisla.pl
|Łazienki Królewskie
|ul. Agrykola 1
|lazienki-krolewskie.pl
|KinoGram
|Elektrownia Powiśle
|kinogram.pl
|Muzeum Pałacu w Wilanowie
|ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
|wilanow-palac.pl
|COS Torwar (Koncert Filmowy)
|ul. Łazienkowska 6A
|torwar.cos.pl