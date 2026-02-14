Przysięga na Pismo Święte i utracone oszczędności. Jak samotność ułatwia manipulację

Mieszkanka Siedlec przez kilka miesięcy realizowała polecenia osób podających się za funkcjonariuszy. Przestępcy wykorzystali sacrum, każąc kobiecie przysiąc na Pismo Święte, że zachowa całą operację w tajemnicy. W efekcie manipulacji, strachu i całkowitego odizolowania od bliskich, kobieta straciła ponad 150 tysięcy złotych.



Ta drastyczna historia pokazuje, jak potężnym narzędziem w rękach oszustów jest socjotechnika. Wykorzystanie autorytetu munduru, presji czasu oraz religijnych wartości uderza w najczulsze punkty, szczególnie u osób, które na co dzień zmagają się z poczuciem osamotnienia.

Walentynki w cieniu manipulacji

Dzisiejsze święto zakochanych to czas, w którym szczególnie dotkliwie odczuwamy brak bliskiej osoby. Walentynki, choć kojarzone z radością, dla wielu seniorów są przypomnieniem o izolacji społecznej. To właśnie ten deficyt relacji sprawia, że stajemy się łatwym celem. Gdy brakuje nam codziennego kontaktu z drugim człowiekiem, każda próba nawiązania więzi – nawet ta oparta na strachu o wspólne bezpieczeństwo czy rzekomej „tajnej misji” – jest podświadomie traktowana jako sygnał, że jesteśmy komuś potrzebni.

Oszuści budują swoje scenariusze na fundamencie empatii i zrozumienia, których osobom samotnym często brakuje. W dniu takim jak dzisiejszy, potrzeba przynależności i bycia częścią czegoś ważnego może dominować nad logiczną analizą faktów, co przestępcy bezlitośnie wykorzystują.