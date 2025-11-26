Ukraińcy zatrzymani po wyłudzeniu niemal 105 tys. zł

W wyniku skoordynowanych działań operacyjnych zatrzymano grupę obywateli Ukrainy, którzy wyłudzali pieniądze za pomocą środków teleinformatycznych. Siedmiu członków grupy trafiło do aresztu tymczasowego.



Pod koniec września bieżącego roku zarządca wspólnoty mieszkaniowej z Pragi Północ zgłosił się na policję, informując o oszustwie. Podał, że odebrał telefon od osoby podającej się za pracownika banku. Wskutek manipulacji, dokonał kilku przelewów na różne numery kont. Miały one rzekomo służyć zabezpieczeniu środków wspólnoty mieszkaniowej. Kwota niemal 105 tys. zł trafiła na konta oszustów.

Błyskawiczne działania i pierwsze zatrzymania

Z uwagi na charakter sprawy, czynności prowadzone były przez policjantów z Pragi Północ, we współpracy z Prokuraturą Rejonową. Już tego samego dnia, dzięki szybkim ustaleniom, w mieszkaniu na Bielanach zatrzymano 20-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna miał przyjąć na swoje rachunki pieniądze ze wspólnoty, a następnie, po ich wypłaceniu w bankomatach, przekazać innej osobie zaangażowanej w proceder. Korespondencję ze swoim „zleceniodawcą” prowadził za pomocą popularnego komunikatora internetowego.

Wśród zabezpieczonych przez policjantów przedmiotów znalazły się telefony komórkowe, laptopy, nośniki pamięci, karty SIM i płatnicze, dokumentacja bankowa oraz gotówka. Foto: mat. pras.

Dwa dni później na terenie Warszawy zatrzymano 29-letnią obywatelkę Ukrainy. Równolegle, dzięki skoordynowanym działaniom z policjantami z innych jednostek, w Poznaniu i Żywcu zatrzymano czterech kolejnych obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 33 lat.

Rozszerzenie śledztwa i kolejne aresztowania

W pierwszym tygodniu października operacyjni z Pragi Północ, wspierani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, zatrzymali kolejnego wspólnika – 25-letniego obywatela Ukrainy. Następnego dnia w Śródmieściu zatrzymano 22-letniego rodaka grupy.