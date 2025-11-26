Ukraińcy zatrzymani po wyłudzeniu niemal 105 tys. zł

Pod koniec września bieżącego roku zarządca wspólnoty mieszkaniowej z Pragi Północ zgłosił się na policję, informując o oszustwie. Podał, że odebrał telefon od osoby podającej się za pracownika banku. Wskutek manipulacji, dokonał kilku przelewów na różne numery kont. Miały one rzekomo służyć zabezpieczeniu środków wspólnoty mieszkaniowej. Kwota niemal 105 tys. zł trafiła na konta oszustów.
Z uwagi na charakter sprawy, czynności prowadzone były przez policjantów z Pragi Północ, we współpracy z Prokuraturą Rejonową. Już tego samego dnia, dzięki szybkim ustaleniom, w mieszkaniu na Bielanach zatrzymano 20-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna miał przyjąć na swoje rachunki pieniądze ze wspólnoty, a następnie, po ich wypłaceniu w bankomatach, przekazać innej osobie zaangażowanej w proceder. Korespondencję ze swoim „zleceniodawcą” prowadził za pomocą popularnego komunikatora internetowego.
Wśród zabezpieczonych przez policjantów przedmiotów znalazły się telefony komórkowe, laptopy, nośniki pamięci, karty SIM i płatnicze, dokumentacja bankowa oraz gotówka.
Dwa dni później na terenie Warszawy zatrzymano 29-letnią obywatelkę Ukrainy. Równolegle, dzięki skoordynowanym działaniom z policjantami z innych jednostek, w Poznaniu i Żywcu zatrzymano czterech kolejnych obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 33 lat.
W pierwszym tygodniu października operacyjni z Pragi Północ, wspierani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, zatrzymali kolejnego wspólnika – 25-letniego obywatela Ukrainy. Następnego dnia w Śródmieściu zatrzymano 22-letniego rodaka grupy.
Policjanci zgromadzili obszerny materiał dowodowy, obejmujący przesłuchania świadków, opinie biegłych, analizę nagrań z monitoringu oraz zabezpieczone przedmioty, takie jak telefony komórkowe, laptopy, nośniki pamięci, karty SIM i płatnicze, dokumentacja bankowa oraz gotówka.
Materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie wszystkim zatrzymanym w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ zarzutów udziału w oszustwie, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie i poręczenie majątkowe wobec siedmiu obywateli Ukrainy.
Ustalenia w sprawie wciąż trwają. Policjanci analizują informacje, które mogą wskazywać na udział w przestępczym procederze innych osób.