CBŚP i KAS zlikwidowały gigantyczną fabrykę nielegalnych papierosów

Służby ujawniły w pełni wyposażoną, nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych, która działała na terenie jednej z hal przemysłowych w Zgierzu
Podczas akcji zabezpieczono niemal dwa miliony sztuk papierosów i ponad dwie tony krajanki tytoniowej, a sześciu mężczyzn usłyszało zarzuty.
Wspólne działania śledczych doprowadziły do ujawnienia w pełni wyposażonej, nielegalnej wytwórni wyrobów tytoniowych, która działała na terenie jednej z hal przemysłowych w Zgierzu. Grupa zajmowała się nie tylko produkcją, ale i dystrybucją fałszowanych papierosów. Ustalono również, że w powiecie brzezińskim zlokalizowany był magazyn służący do przechowywania surowca i gotowych wyrobów przed wprowadzeniem ich do obrotu.
POdczas policyjnej akcji zabezpieczono materiały i urządzenia do pakowania, a także do nielegalnego znakowania towaru
Podczas przeszukania obu lokalizacji funkcjonariusze zabezpieczyli dwie kompletne linie produkcyjne. Ujawniono prawie dwa miliony gotowych papierosów oraz około dwóch ton krajanki tytoniowej, która służyła jako główny surowiec. Ponadto, zabezpieczono materiały i urządzenia do pakowania, a także do nielegalnego znakowania towaru, podszywając się pod jedną z popularnych marek tytoniowych.
Bezpośrednio na miejscu produkcji zatrzymano sześciu mężczyzn. Wstępne wyliczenia strat, jakie Skarb Państwa mógł ponieść z tytułu nieuiszczonych podatków akcyzowych i VAT, przekraczają pięć milionów złotych. Śledczy prowadzą dalsze czynności mające na celu ustalenie rzeczywistej skali i okresu funkcjonowania procederu.
Funkcjonariusza na miejscu zatrzymali sześciu mężczyzn
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabiania znaków towarowych oraz popełnienia szeregu przestępstw skarbowych. Sąd Rejonowy w Zgierzu przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Sprawa ma charakter rozwojowy, co oznacza, że możliwe są kolejne zatrzymania i ujawnienie dalszych szczegółów działalności grupy.