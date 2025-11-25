CBŚP i KAS zlikwidowały gigantyczną fabrykę nielegalnych papierosów

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) we współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym (MUCS) rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, likwidując nielegalną fabrykę papierosów w województwie łódzkim.



Podczas akcji zabezpieczono niemal dwa miliony sztuk papierosów i ponad dwie tony krajanki tytoniowej, a sześciu mężczyzn usłyszało zarzuty.

Demaskacja nielegalnej wytwórni tytoniowej

Wspólne działania śledczych doprowadziły do ujawnienia w pełni wyposażonej, nielegalnej wytwórni wyrobów tytoniowych, która działała na terenie jednej z hal przemysłowych w Zgierzu. Grupa zajmowała się nie tylko produkcją, ale i dystrybucją fałszowanych papierosów. Ustalono również, że w powiecie brzezińskim zlokalizowany był magazyn służący do przechowywania surowca i gotowych wyrobów przed wprowadzeniem ich do obrotu.

POdczas policyjnej akcji zabezpieczono materiały i urządzenia do pakowania, a także do nielegalnego znakowania towaru Foto: mat. pras.

Ogrom zabezpieczonego towaru i sprzętu

Podczas przeszukania obu lokalizacji funkcjonariusze zabezpieczyli dwie kompletne linie produkcyjne. Ujawniono prawie dwa miliony gotowych papierosów oraz około dwóch ton krajanki tytoniowej, która służyła jako główny surowiec. Ponadto, zabezpieczono materiały i urządzenia do pakowania, a także do nielegalnego znakowania towaru, podszywając się pod jedną z popularnych marek tytoniowych.