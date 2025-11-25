1.3°C
Życie Warszawy

CBŚP i KAS zlikwidowały gigantyczną fabrykę nielegalnych papierosów

Publikacja: 25.11.2025 15:00

Służby ujawniły w pełni wyposażoną, nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych, która działała na terenie jednej z hal przemysłowych w Zgierzu

Służby ujawniły w pełni wyposażoną, nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych, która działała na terenie jednej z hal przemysłowych w Zgierzu

Foto: mat. pras.

M.B.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) we współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym (MUCS) rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, likwidując nielegalną fabrykę papierosów w województwie łódzkim.

Podczas akcji zabezpieczono niemal dwa miliony sztuk papierosów i ponad dwie tony krajanki tytoniowej, a sześciu mężczyzn usłyszało zarzuty.

Demaskacja nielegalnej wytwórni tytoniowej

Wspólne działania śledczych doprowadziły do ujawnienia w pełni wyposażonej, nielegalnej wytwórni wyrobów tytoniowych, która działała na terenie jednej z hal przemysłowych w Zgierzu. Grupa zajmowała się nie tylko produkcją, ale i dystrybucją fałszowanych papierosów. Ustalono również, że w powiecie brzezińskim zlokalizowany był magazyn służący do przechowywania surowca i gotowych wyrobów przed wprowadzeniem ich do obrotu.

POdczas policyjnej akcji zabezpieczono materiały i urządzenia do pakowania, a także do nielegalnego znakowania towaru

POdczas policyjnej akcji zabezpieczono materiały i urządzenia do pakowania, a także do nielegalnego znakowania towaru

Foto: mat. pras.

Ogrom zabezpieczonego towaru i sprzętu

Podczas przeszukania obu lokalizacji funkcjonariusze zabezpieczyli dwie kompletne linie produkcyjne. Ujawniono prawie dwa miliony gotowych papierosów oraz około dwóch ton krajanki tytoniowej, która służyła jako główny surowiec. Ponadto, zabezpieczono materiały i urządzenia do pakowania, a także do nielegalnego znakowania towaru, podszywając się pod jedną z popularnych marek tytoniowych.

Zatrzymania i wysokie straty dla budżetu państwa

Bezpośrednio na miejscu produkcji zatrzymano sześciu mężczyzn. Wstępne wyliczenia strat, jakie Skarb Państwa mógł ponieść z tytułu nieuiszczonych podatków akcyzowych i VAT, przekraczają pięć milionów złotych. Śledczy prowadzą dalsze czynności mające na celu ustalenie rzeczywistej skali i okresu funkcjonowania procederu.

Funkcjonariusza na miejscu zatrzymali sześciu mężczyzn

Funkcjonariusza na miejscu zatrzymali sześciu mężczyzn

Foto: mat. pras.

Postawione zarzuty i areszty tymczasowe

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabiania znaków towarowych oraz popełnienia szeregu przestępstw skarbowych. Sąd Rejonowy w Zgierzu przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy, co oznacza, że możliwe są kolejne zatrzymania i ujawnienie dalszych szczegółów działalności grupy.

Źródło: zyciewarszawy.pl

