1.3°C
1007.1 hPa
Życie Warszawy

Takiej świątecznej atrakcji Warszawa jeszcze nie miała. Festiwal nowości rusza już 28 listopada

Publikacja: 25.11.2025 15:30

Już 28 listopada rusza Jarmark Warszawski 2025

Już 28 listopada rusza Jarmark Warszawski 2025

Foto: Dmitry Naumov / Adobe Stock, Miasto Stołeczne Warszawa / facebook

Joanna Kamińska
Domek Świętego Mikołaja, gigantyczny diabelski młyn, zimowe kino plenerowe oraz niemal 160 stoisk – to tylko część atrakcji w ramach Jarmarku Warszawskiego 2025 przy Pałacu Kultury i Nauki. Ten rozpocznie się już w piątek 28 listopada i potrwa aż do Nowego Roku.

Jarmark Warszawski to całkowita nowość na stołecznej mapie świątecznych wydarzeń.

Jarmark Warszawski 2025: Gdzie i kiedy? Godziny otwarcia

Jarmark Warszawski 2025 odbędzie się na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki.

Czynny będzie przez wszystkie dni tygodnia od 28 listopada do 1 stycznia 2026 roku. Od poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę działać będzie w godz. 11:00 – 21:00, natomiast w piątek i sobotę w godz. 11:00 – 22:00. W nieco innych godzinach jarmark funkcjonować będzie jedynie w następujące dni:

  • 24 grudnia: godz. 10-16,
  • 25 grudnia: godz. 12-21,
  • 26 grudnia: godz. 12-21,
  • 31 grudnia: godz. 11-17,
  • 1 stycznia: godz. 12-17.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Reklama
Reklama

Jarmark Warszawski 2025: Stoiska handlowe i gastronomiczne

Na Jarmarku Warszawskim 2025, według zapewnień organizatorów, poczuć będzie można prawdziwie świąteczną atmosferę. Wszystko za sprawą dekoracji, muzyki, smaków i zapachów.

Nie zabraknie stoisk z rękodziełem i pomysłami na prezenty. Pojawi się również szeroka oferta gastronomiczna, a w niej wiele świątecznych i zimowych potraw z różnych stron świata. Łącznie zapowiadanych jest prawie 160 stoisk handlowych i gastronomicznych, które mieścić się będą w drewnianych domkach. W trakcie trwania wydarzenia odbędzie się wiele koncertów, występów, pokazów i innych widowisk na scenie.

Polecane
Jarmark świąteczny na międzymurzu każdego roku przyciąga swoją atmosferą
tradycja
Targi, kiermasze, jarmarki. Długa lista bożonarodzeniowych wydarzeń w Warszawie

Jarmark Warszawski 2025: Oto atrakcje, które czekają na uczestników

Jedną z atrakcji Jarmarku Warszawskiego 2025 będzie największy w Polsce, mierzący 55 metrów, diabelski młyn, z którego podziwiać będzie można panoramę stolicy.

Najmłodsi natomiast będą mogli odwiedzić domek Świętego Mikołaja, a nawet spotkać jego mieszkańca. Święty Mikołaj będzie obecny na jarmarku przez cały dzień w weekendy oraz od godz. 15 w pozostałe dni tygodnia.

Reklama
Reklama

„Spotkacie też (nie) Świętego Mikołaja – zupełnie innego, niż się spodziewacie. Szalony, nieprzewidywalny i pełen niespodzianek potrafi rozbawić i rozkręcić atmosferę tak, że długo będziecie o tym pamiętać” – zapewniają organizatorzy.

W ramach Jarmarku Warszawskiego 2025 działać będzie także – dzięki współpracy z Kinoteką – Kino Pod Choinką. We wtorki o godz. 18 prezentowane będą w nim filmy dla dorosłych, natomiast w soboty o godz. 12 – filmy dla dzieci.

Polecane
Kinu pod chmurką wyrośnie zimowa konkurencja - kino pod choinką
świąteczne atrakcje
Pierwsze w Polsce zimowe kino plenerowe zaprasza
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nowy Świat jest jedną z najdroższych ulic świata
nieruchomości

Nowy Świat wśród najdroższych ulic świata. Wyniki najnowszego rankingu

Służby ujawniły w pełni wyposażoną, nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych, która działała na tere
bezpieczeństwo

CBŚP i KAS zlikwidowały gigantyczną fabrykę nielegalnych papierosów

Syriusz i Orion - oba 12-kondygnacyjne budynki z końca lat 90. ubiegłego wieku były niegdyś częścią
inwestycje

Koniec ery Mordoru. Archicom wyburza kolejne biurowce

Jedną z aren igrzysk olimpijskich w Warszawie mógłby być Stadion Narodowy?
plany na przyszłość

Igrzyska olimpijskie w Warszawie? Trzaskowski: To projekt cywilizacyjny

Zatrzymany za wspinaczkę na "Diabelski Młyn"
bezpieczeństwo

Zatrzymany za wspinaczkę na "Diabelski Młyn"

Termy Uniejów oddalone są od Warszawy o ok. 170 km
rekreacja

Relaks w termach? Niedaleko Warszawy czeka mnóstwo atrakcji

Wojciech Bogumił Jastrzębowski był wybitnym naukowcem, wynalazcą i dydaktykiem, lecz także autorem p
historia

Żoliborz chce upamiętnić prof. Jastrzębowskiego. Co zrobił dla tej dzielnicy?

Koty, wyczuwając wyższą temperaturę, wskakują do komory silnika, szukając tam bezpiecznej kryjówki.
zwierzę warszawskie

Zimowy apel do kierowców. „Sprawdź, czy pod maską nie ma kota”

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama