Takiej świątecznej atrakcji Warszawa jeszcze nie miała. Festiwal nowości rusza już 28 listopada

Jarmark Warszawski 2025: Stoiska handlowe i gastronomiczne

Na Jarmarku Warszawskim 2025, według zapewnień organizatorów, poczuć będzie można prawdziwie świąteczną atmosferę. Wszystko za sprawą dekoracji, muzyki, smaków i zapachów.

Nie zabraknie stoisk z rękodziełem i pomysłami na prezenty. Pojawi się również szeroka oferta gastronomiczna, a w niej wiele świątecznych i zimowych potraw z różnych stron świata. Łącznie zapowiadanych jest prawie 160 stoisk handlowych i gastronomicznych, które mieścić się będą w drewnianych domkach. W trakcie trwania wydarzenia odbędzie się wiele koncertów, występów, pokazów i innych widowisk na scenie.

Jarmark Warszawski 2025: Oto atrakcje, które czekają na uczestników

Jedną z atrakcji Jarmarku Warszawskiego 2025 będzie największy w Polsce, mierzący 55 metrów, diabelski młyn, z którego podziwiać będzie można panoramę stolicy.

Najmłodsi natomiast będą mogli odwiedzić domek Świętego Mikołaja, a nawet spotkać jego mieszkańca. Święty Mikołaj będzie obecny na jarmarku przez cały dzień w weekendy oraz od godz. 15 w pozostałe dni tygodnia.

„Spotkacie też (nie) Świętego Mikołaja – zupełnie innego, niż się spodziewacie. Szalony, nieprzewidywalny i pełen niespodzianek potrafi rozbawić i rozkręcić atmosferę tak, że długo będziecie o tym pamiętać” – zapewniają organizatorzy.

W ramach Jarmarku Warszawskiego 2025 działać będzie także – dzięki współpracy z Kinoteką – Kino Pod Choinką. We wtorki o godz. 18 prezentowane będą w nim filmy dla dorosłych, natomiast w soboty o godz. 12 – filmy dla dzieci.