Skarby z odzysku. Warszawiacy pokochali garażówki. Najbliższy targ już za tydzień

Warszawa przeżywa prawdziwy boom na wyprzedaże garażowe. Od zapomnianych reliktów PRL-u po nowoczesne centra sąsiedzkiej integracji – sprawdzamy, jak stolica nadaje drugie życie przedmiotom i dlaczego warto odwiedzić halę dworca w Ursusie.



Jeszcze kilkanaście lat temu handel używanymi przedmiotami kojarzył się wielu osobom wyłącznie z koniecznością ekonomiczną lub chaotycznymi targowiskami minionej epoki. Dziś krajobraz stolicy zmienia się nie do poznania, a wyprzedaże garażowe stały się jednym z najbardziej pożądanych punktów w weekendowym kalendarzu warszawiaków. To już nie tylko kwestia oszczędności, ale przemyślana deklaracja światopoglądowa, w której ekologia spotyka się z nostalgią za przedmiotami posiadającymi duszę. Najlepszym dowodem na tę zmianę jest niesłabnąca popularność lokalnych inicjatyw, które potrafią w ciągu kilku chwil wypełnić listy wystawców po brzegi.

Reklama Reklama

Fenomen PKP Ursus jako nowoczesne centrum sąsiedzkiego handlu

Szczególnym miejscem na mapie warszawskich wyprzedaży stała się hala Dworca PKP Warszawa Ursus, zlokalizowana przy ulicy Wiosny Ludów 70. Ta unikatowa, industrialna przestrzeń o dużych przeszkleniach zapewnia komfort zakupów niezależnie od kaprysów pogody, co jest kluczowe w sezonie jesienno-zimowym. Wydarzenie organizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Kto rano wstaje” we współpracy z inicjatywą „Bezpieczny i Zielony Ursus” przyciąga tłumy mieszkańców, oferując im znacznie więcej niż tylko możliwość zakupu tanich ubrań. Podczas spaceru między stoiskami można natknąć się na prawdziwe perełki, takie jak historyczne tablice informacyjne warszawskiej komunikacji miejskiej czy unikatowe pamiątki z czasów budowy metra.

O niespotykanej popularności świadczy fakt, że rejestracja na najbliższy termin zaplanowany na 18 stycznia 2026 roku została zamknięta na długo przed wydarzeniem z powodu całkowitego wyczerpania wolnych stolików. Dla tych wystawców, którzy nie zdążyli się zapisać, organizatorzy przygotowali jednak kolejne szanse na udział w wydarzeniu. Cykl wyprzedaży w hali dworca będzie kontynuowany 15 lutego, 22 marca oraz 19 kwietnia 2026 roku, zawsze w godzinach od dziesiątej do piętnastej. To idealna okazja, by bez żadnych opłat i formalności wejść do świata przedmiotów z drugiego obiegu i poczuć klimat prawdziwego pchlego targu.