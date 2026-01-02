Gdzie kupować używane skarby? Przewodnik po warszawskich targach staroci i vintage store’ach

Warszawa to prawdziwe eldorado dla miłośników przedmiotów z duszą. Od legendarnych bazarów z antykami po luksusowe butiki vintage – stolica oferuje unikatowe skarby, które mogą skutecznie wygrywać z ofertą sieciówek.



Warszawa coraz wyraźniej odwraca się od masowej produkcji, kierując swój wzrok ku przeszłości. Moda na vintage i przedmioty z drugiej ręki przestała być jedynie niszowym hobby dla kolekcjonerów, stając się manifestem świadomego stylu życia i troski o planetę. Stolica oferuje unikalną mapę miejsc, gdzie „stare” oznacza lepsze, trwalsze i bardziej stylowe.

Reklama Reklama

Bazar na Kole, czyli poranny rytuał poszukiwacza antyków

Prawdziwa przygoda z warszawskim rynkiem antykwarycznym zaczyna się na Woli, przy ulicy Obozowej 99. Bazar na Kole to miejsce owiane legendą, które od dekad przyciąga koneserów z całego kraju. Aby poczuć jego prawdziwą magię, należy pojawić się tu w niedzielę, najlepiej tuż po świcie, gdy pierwsi handlarze rozpakowują swoje furgonetki. To tutaj, w labiryncie alejek, można natknąć się na potężne dębowe komody, misternie zdobione lustra czy przedwojenną porcelanę z Ćmielowa, która mimo upływu lat nie straciła nic ze swojego blasku.

Bazar na Kole wymaga od odwiedzających cierpliwości oraz wiedzy, ale nagradza przedmiotami, które mogą stać się fundamentem wystroju każdego wnętrza. Kluczowym elementem wizyty jest tu sztuka negocjacji – rozmowa ze sprzedawcą jest wpisana w tradycję tego miejsca niemal tak mocno, jak same zabytkowe zegary i numizmaty.

Bazar Olimpia i urok niekontrolowanego chaosu

Zupełnie inny, znacznie bardziej surowy charakter ma Bazar Olimpia, zlokalizowany na terenach klubu sportowego przy ulicy Górczewskiej. To miejsce to kwintesencja warszawskiego folkloru handlowego, gdzie profesjonalna sprzedaż antyków miesza się z sąsiedzką wyprzedażą garażową. Na Olimpii nie ma szklanych gablot – skarby często leżą bezpośrednio na kocach rozłożonych na ziemi. To właśnie tutaj, w gąszczu starych aparatów fotograficznych, rowerów i winyli, można znaleźć najciekawsze okazy polskiego szkła artystycznego z huty Ząbkowice czy kultową ceramikę, która dziś przeżywa swoją drugą młodość.