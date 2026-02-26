Warszawa w elicie europejskiego biegania: startuje European Marathon Classics

Dla Maratonu Warszawskiego obecność w tym gronie jest potwierdzeniem jego międzynarodowej rangi.
Oficjalna inauguracja projektu odbyła się 25 lutego 2026 roku w wiedeńskim Pałacu Schönbrunn. European Marathon Classics (EMC) to inicjatywa wzorowana na światowym cyklu World Marathon Majors, jednak skupiona na integracji biegaczy ze Starego Kontynentu. Obok polskiej stolicy w projekcie uczestniczą tak uznane marki jak Londyn, Rzym, Madryt, Lizbona, Wiedeń, Frankfurt oraz Kopenhaga.
Kalendarz cyklu obejmuje starty organizowane między marcem a październikiem. W zestawieniu znalazły się biegi o zróżnicowanej historii – od najstarszego maratonu w Madrycie, który wystartował w 1978 roku, po najmłodszy w tej grupie maraton w Lizbonie, istniejący od 1986 roku.
Dla Maratonu Warszawskiego obecność w tym gronie jest potwierdzeniem jego międzynarodowej rangi. W 2025 roku polska impreza przyciągnęła rekordową liczbę ponad 11,5 tys. zgłoszeń z ponad 100 krajów. Według raportów wydarzenie to generuje dla lokalnej gospodarki ponad 30 mln zł rocznie.
Udział w cyklu jest bezpłatny, choć biegacze muszą wnosić standardowe opłaty startowe za poszczególne biegi zgodnie z ich regulaminami. Aby otrzymać tytuł European Marathon Classics Finisher, należy ukończyć co najmniej pięć różnych maratonów z oficjalnej listy. Co istotne dla osób z długim stażem biegowym, organizatorzy nie wyznaczyli limitu czasowego na skompletowanie tych startów.
Wyjątkowym rozwiązaniem jest możliwość uwzględnienia w swojej historii wyników archiwalnych, sięgających nawet pierwszych edycji biegów wchodzących w skład serii. System weryfikacji rezultatów z przeszłości ma zostać udostępniony w drugiej połowie 2026 roku.
Uczestnicy, którzy zrealizują wymagane wyzwanie, otrzymają pamiątkowe trofeum zaprezentowane podczas gali w Wiedniu. Medal ma formę dużego krążka z miejscem na magnetyczne odznaki, tak zwane coiny. Każdy z nich jest przypisany do konkretnego miasta i posiada indywidualną kolorystykę.
Dzięki temu każdy biegacz tworzy własną, spersonalizowaną kompozycję upamiętniającą jego sportową podróż przez Europę. Rejestracja do projektu jest już otwarta na oficjalnej stronie internetowej cyklu.