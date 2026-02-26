Warszawa w elicie europejskiego biegania: startuje European Marathon Classics

Warszawa dołączyła do ośmiu miast tworzących European Marathon Classics. Ten nowy cykl łączy legendarne biegi w jedną przygodę, oferując unikalne trofea oraz możliwość zaliczenia wyników nawet sprzed kilkunastu lat.



Oficjalna inauguracja projektu odbyła się 25 lutego 2026 roku w wiedeńskim Pałacu Schönbrunn. European Marathon Classics (EMC) to inicjatywa wzorowana na światowym cyklu World Marathon Majors, jednak skupiona na integracji biegaczy ze Starego Kontynentu. Obok polskiej stolicy w projekcie uczestniczą tak uznane marki jak Londyn, Rzym, Madryt, Lizbona, Wiedeń, Frankfurt oraz Kopenhaga.

Aby otrzymać tytuł European Marathon Classics Finisher, należy ukończyć co najmniej pięć różnych maratonów z oficjalnej listy.

Osiem przystanków na biegowej mapie Europy

Kalendarz cyklu obejmuje starty organizowane między marcem a październikiem. W zestawieniu znalazły się biegi o zróżnicowanej historii – od najstarszego maratonu w Madrycie, który wystartował w 1978 roku, po najmłodszy w tej grupie maraton w Lizbonie, istniejący od 1986 roku.

Dla Maratonu Warszawskiego obecność w tym gronie jest potwierdzeniem jego międzynarodowej rangi. W 2025 roku polska impreza przyciągnęła rekordową liczbę ponad 11,5 tys. zgłoszeń z ponad 100 krajów. Według raportów wydarzenie to generuje dla lokalnej gospodarki ponad 30 mln zł rocznie.