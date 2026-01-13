Kultowy bieg w Warszawie bije rekordy popularności. Rekordowa pula nagród

Bieg Chomiczówki i Bieg o Puchar Bielan już wkrótce
Limit miejsc na dłuższym dystansie wynosi 1800 osób, zaś na krótszym – 1200. Obecnie na liście startowej znajduje się już ponad 1700 uczestników. Centrum wydarzeń przez cały dzień będzie hala przy ulicy Pabla Nerudy, gdzie zaplanowano ceremonię dekoracji, spotkania oraz stoiska partnerów i sponsorów.
Zawody odbędą się w niedzielę 8 lutego na osiedlu Chomiczówka (dzielnica Bielany). Start obu biegów zaplanowano przy ulicy Conrada, natomiast meta zlokalizowana będzie przy ulicy Pabla Nerudy 1.
Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Galerii Handlowej Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 126, na pierwszym piętrze w pawilonie Biblioteki „Spotykalnia”. Będzie ono czynne w piątek 6 lutego w godz. 15-20, w sobotę 7 lutego w godz. 10-20 oraz w dniu zawodów w godz. 7-9 dla uczestników Biegu o Puchar Bielan, oraz w godz. 7-10 dla zawodników Biegu Chomiczówki.
Szatnie i depozyty dla biegaczy będą znajdować się w Szkole Podstawowej nr 352 przy ulicy Conrada 6. Organizator zapewnia worki depozytowe oraz dostęp do umywalni, toalet i natrysków. Toalety przenośne zostaną ustawione w rejonie startu przy ulicy Conrada oraz przy mecie na ulicy Pabla Nerudy. Dla uczestników przewidziano możliwość skorzystania z parkingu Galerii Handlowej Bemowo, oddalonego o około 1 km od linii startu.
Tegoroczna edycja może poszczycić się rekordową pulą nagród, która wynosi łącznie 54 tys. zł. Oprócz nagród finansowych przewidziane są również nagrody rzeczowe oraz puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i statuetki sportowe. Organizatorzy będą przyznawać nagrody w ramach klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn i kategorii wiekowych, a w przypadku Biegu Chomiczówki także wyróżnienia dla najszybszego Warszawiaka i Warszawianki, najstarszych uczestników oraz najlepszych zawodników zagranicznych. Wszystkie osoby, które ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale.
Każdy zawodnik dostanie również pakiet startowy obejmujący numer startowy z chipem oraz posiłek regeneracyjny na mecie. Dodatkowo można zakupić okolicznościową koszulkę. Zapisy na oba biegi prowadzone są za pośrednictwem portalu Datasport i potrwają do 5 lutego lub do wyczerpania limitu miejsc.
Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa nie tylko ze względu na rekordową frekwencję oraz wysokość puli nagród. Po raz pierwszy wydarzenie będzie miało charakter charytatywny. Organizatorzy zdecydowali bowiem o przekazaniu 2 proc. kwoty z każdego pakietu startowego na wsparcie trzech osób związanych ze sportem i dzielnicą Bielany, które znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji zdrowotnej – Tomka Dudka, Michała Kłysa oraz Zofii Topp. Podczas zapisów każda osoba będzie miała również możliwość zakupu cegiełki, z której 100 proc. środków zostanie przeznaczonych na pomoc potrzebującym.