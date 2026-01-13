Kultowy bieg w Warszawie bije rekordy popularności. Rekordowa pula nagród

Warszawska Chomiczówka 8 lutego ponownie stanie się centrum biegowych emocji. Przed uczestnikami i kibicami 43. Bieg Chomiczówki oraz 19. Bieg o Puchar Bielan. Tegoroczna edycja zapowiada się jako jedna z największych w historii wydarzenia, zarówno pod względem frekwencji, jak i puli nagród.



Limit miejsc na dłuższym dystansie wynosi 1800 osób, zaś na krótszym – 1200. Obecnie na liście startowej znajduje się już ponad 1700 uczestników. Centrum wydarzeń przez cały dzień będzie hala przy ulicy Pabla Nerudy, gdzie zaplanowano ceremonię dekoracji, spotkania oraz stoiska partnerów i sponsorów.

Gdzie i o której odbędą się biegi?

Zawody odbędą się w niedzielę 8 lutego na osiedlu Chomiczówka (dzielnica Bielany). Start obu biegów zaplanowano przy ulicy Conrada, natomiast meta zlokalizowana będzie przy ulicy Pabla Nerudy 1.

O godzinie 10 wystartuje 19. Bieg o Puchar Bielan na dystansie 5 kilometrów (jedna pętla)

Godzinę później, o 11, zawodnicy wyruszą na trasę 43. Biegu Chomiczówki liczącą 15 kilometrów (dwie pętle po 7,5 km).

Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Galerii Handlowej Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 126, na pierwszym piętrze w pawilonie Biblioteki „Spotykalnia”. Będzie ono czynne w piątek 6 lutego w godz. 15-20, w sobotę 7 lutego w godz. 10-20 oraz w dniu zawodów w godz. 7-9 dla uczestników Biegu o Puchar Bielan, oraz w godz. 7-10 dla zawodników Biegu Chomiczówki.