Przetarg na projekt przebudowy skrzyżowania Krasińskiego z Broniewskiego rozstrzygnięty

Rozstrzygnięcie przetargu umożliwia rozpoczęcie prac nad nową organizacją ruchu, która zakłada modernizację sygnalizacji świetlnej, usprawnienie dojazdu do trasy S8 oraz rozbudowę infrastruktury rowerowej.
Realizacja projektu stała się możliwa dzięki decyzji Rady m.st. Warszawy o przyznaniu dodatkowych środków finansowych na ten cel. W toku postępowania przetargowego wpłynęły trzy oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano propozycję firmy Azet, która wyceniła usługę na kwotę nieco ponad 392 tys. zł. Wyłoniony wykonawca będzie miał 240 dni od momentu podpisania umowy na przygotowanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej.
Głównym założeniem projektowym jest poprawa płynności ruchu w oparciu o koncepcję przygotowaną przez Tramwaje Warszawskie. Najistotniejszą zmianą dla zmotoryzowanych uczestników ruchu oraz pasażerów komunikacji miejskiej będzie utworzenie wydzielonego lewoskrętu z ulicy Krasińskiego w kierunku trasy S8. Rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie zatorów drogowych, które obecnie regularnie tworzą się w tym miejscu.
Przygotowywana przez zwycięzcę prztargu dokumentacja ma uwzględniać przyszłe połączenia rowerowe po południowej stronie ulicy Broniewskiego oraz wyznaczenie nowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy Krasińskiego.
Dodatkowo planowane są korekty w lokalizacji przystanków autobusowych i tramwajowego, co ma podnieść komfort korzystania z transportu zbiorowego.
Projekt obejmie również istotne zmiany w infrastrukturze dla rowerzystów. Na skrzyżowaniu powstaną trzy brakujące przejazdy rowerowe, co domknie sieć tras w tym rejonie. Równolegle opracowany zostanie projekt zupełnie nowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Krasińskiego, na odcinku od ulicy Przasnyskiej do Broniewskiego.
Wykorzystana zostanie do tego istniejąca rezerwa terenowa. Dokumentacja ma również uwzględniać przyszłe połączenia rowerowe po południowej stronie ulicy Broniewskiego oraz wyznaczenie nowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy Krasińskiego.