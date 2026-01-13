Przetarg na projekt przebudowy skrzyżowania Krasińskiego z Broniewskiego rozstrzygnięty

Zarząd Dróg Miejskich dokonał wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej dla jednego z kluczowych węzłów komunikacyjnych na Żoliborzu.



Rozstrzygnięcie przetargu umożliwia rozpoczęcie prac nad nową organizacją ruchu, która zakłada modernizację sygnalizacji świetlnej, usprawnienie dojazdu do trasy S8 oraz rozbudowę infrastruktury rowerowej.

Inwestycja z dodatkowym finansowaniem

Realizacja projektu stała się możliwa dzięki decyzji Rady m.st. Warszawy o przyznaniu dodatkowych środków finansowych na ten cel. W toku postępowania przetargowego wpłynęły trzy oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano propozycję firmy Azet, która wyceniła usługę na kwotę nieco ponad 392 tys. zł. Wyłoniony wykonawca będzie miał 240 dni od momentu podpisania umowy na przygotowanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej.

Usprawnienia dla kierowców i pasażerów

Głównym założeniem projektowym jest poprawa płynności ruchu w oparciu o koncepcję przygotowaną przez Tramwaje Warszawskie. Najistotniejszą zmianą dla zmotoryzowanych uczestników ruchu oraz pasażerów komunikacji miejskiej będzie utworzenie wydzielonego lewoskrętu z ulicy Krasińskiego w kierunku trasy S8. Rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie zatorów drogowych, które obecnie regularnie tworzą się w tym miejscu.