Życie Warszawy
Po pożarze na Ursynowie. Grupa pseudokibiców w rękach policji

Publikacja: 03.03.2026 10:30

Finał działań operacyjnych nastąpił w kilku lokalizacjach jednocześnie.

Foto: policja

Mateusz Błażkow
Warszawscy policjanci zatrzymali jedenaście osób w związku z pożarem hali magazynowej przy ulicy Kłobuckiej. Pięciu mężczyzn usłyszało już zarzuty, a za spowodowanie niebezpieczeństwa grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Do groźnego zdarzenia doszło 24 lutego tego roku na Ursynowowie. Z ustaleń śledczych wynika, że przyczyną pojawienia się ognia było nieodpowiedzialne użycie środków pirotechnicznych. Grupa osób odpalała i rzucała petardy bez żadnego nadzoru, co doprowadziło do zaprószenia ognia. Pożar szybko się rozprzestrzenił i objął halę magazynową, w której składowano wartościowy sprzęt.

Udało się wytypować konkretne osoby, które mogły brać udział w tym zdarzeniu.

Foto: policja

Wewnątrz obiektu znajdowały się między innymi elektronarzędzia ogrodnicze i budowlane, specjalistyczne maszyny oraz materiały budowlane. Wszystkie te przedmioty uległy zniszczeniu, a właściciele oszacowali poniesione straty na kwotę około 188 tys. zł.

Akcja służb i namierzenie sprawców

Zaraz po ugaszeniu ognia do pracy przystąpili funkcjonariusze z ursynowskiego komisariatu. Zabezpieczyli oni ślady na miejscu zdarzenia i rozpoczęli analizę nagrań z monitoringu miejskiego oraz przemysłowego. Ze względu na charakter sprawy i pierwsze ustalenia operacyjne, do działań włączyli się również specjaliści z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji.

Funkcjonariusze zatrzymali łącznie jedenaście osób w wieku od 21 do 50 lat

Foto: policja

Dzięki połączeniu sił różnych jednostek udało się wytypować konkretne osoby, które mogły brać udział w tym zdarzeniu. Policjanci wykorzystali swoją wiedzę o środowisku kibicowskim, co pozwoliło na precyzyjne zaplanowanie akcji zatrzymań.

Zarzuty dla podejrzanych

Finał działań operacyjnych nastąpił w kilku lokalizacjach jednocześnie. Funkcjonariusze zatrzymali łącznie jedenaście osób w wieku od 21 do 50 lat, które są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z warszawskich klubów piłkarskich. Po przewiezieniu do jednostki i przesłuchaniach, materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów pięciu mężczyznom w wieku od 32 do 45 lat.

Usłyszeli oni zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach. Pozostałe sześć osób po złożeniu wyjaśnień zostało zwolnionych do domu.

Dozór policyjny i możliwe surowe kary

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów zdecydowała o zastosowaniu wobec podejrzanych środków zapobiegawczych. Cała piątka została objęta dozorem policyjnym. Otrzymali oni również surowy zakaz kontaktowania się ze sobą nawzajem oraz z innymi świadkami tamtego wieczoru.

Obecnie sprawcom grozi do 8 lat więzienia. Warto jednak zaznaczyć, że śledczy zakwalifikowali ich zachowanie jako czyn o charakterze chuligańskim. W polskim prawie oznacza to, że sąd przy wydawaniu wyroku może dodatkowo zaostrzyć karę. Całe postępowanie pozostaje pod ścisłym nadzorem prokuratury.

