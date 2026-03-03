Po pożarze na Ursynowie. Grupa pseudokibiców w rękach policji

Warszawscy policjanci zatrzymali jedenaście osób w związku z pożarem hali magazynowej przy ulicy Kłobuckiej. Pięciu mężczyzn usłyszało już zarzuty, a za spowodowanie niebezpieczeństwa grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.



Do groźnego zdarzenia doszło 24 lutego tego roku na Ursynowowie. Z ustaleń śledczych wynika, że przyczyną pojawienia się ognia było nieodpowiedzialne użycie środków pirotechnicznych. Grupa osób odpalała i rzucała petardy bez żadnego nadzoru, co doprowadziło do zaprószenia ognia. Pożar szybko się rozprzestrzenił i objął halę magazynową, w której składowano wartościowy sprzęt.

Udało się wytypować konkretne osoby, które mogły brać udział w tym zdarzeniu. Foto: policja

Wewnątrz obiektu znajdowały się między innymi elektronarzędzia ogrodnicze i budowlane, specjalistyczne maszyny oraz materiały budowlane. Wszystkie te przedmioty uległy zniszczeniu, a właściciele oszacowali poniesione straty na kwotę około 188 tys. zł.

Akcja służb i namierzenie sprawców

Zaraz po ugaszeniu ognia do pracy przystąpili funkcjonariusze z ursynowskiego komisariatu. Zabezpieczyli oni ślady na miejscu zdarzenia i rozpoczęli analizę nagrań z monitoringu miejskiego oraz przemysłowego. Ze względu na charakter sprawy i pierwsze ustalenia operacyjne, do działań włączyli się również specjaliści z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji.