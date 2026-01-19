-6.4°C
Życie Warszawy
Magazyn narkotyków w garażu na Ochocie. Policja zatrzymała 30-latka

Publikacja: 19.01.2026 12:30

W wyniku przeszukania garażu funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli około kilograma narkotyków.

Foto: policja

M.B.
Stołeczni policjanci zlikwidowali punkt dystrybucji środków odurzających działający na terenie warszawskiej Ochoty. W ręce funkcjonariuszy wpadł 30-letni mężczyzna powiązany ze środowiskiem pseudokibiców.

U zatrzymanego 30-latka zabezpieczono około kilograma substancji zakazanych, w tym kokainę i marihuanę.

Akcja funkcjonariuszy na terenie Ochoty

Działania zostały przeprowadzone przez policjantów z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze zajmujący się monitorowaniem środowisk kibicowskich ustalili, że w jednym z garaży w dzielnicy Ochota mogą być przechowywane znaczne ilości narkotyków. Z uzyskanych informacji wynikało, że miejsce to służy jako baza zaopatrzeniowa dla lokalnych odbiorców.

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota.

Foto: policja

Zatrzymanie na gorącym uczynku

Obserwacja wytypowanego garażu pozwoliła zauważyć mężczyznę, który go otwierał. Podczas legitymowania potwierdzono tożsamość 30-latka. Mężczyzna przyznał, że jest jedyną osobą dysponującą dostępem do pomieszczenia i potwierdził obecność środków odurzających wewnątrz lokalu.

Dominującymi substancjami w przejętym transporcie były marihuana oraz kokaina. 

Zabezpieczone substancje i dowody

W wyniku przeszukania garażu funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli około kilograma narkotyków. Dominującymi substancjami w przejętym transporcie były marihuana oraz kokaina. Oprócz nielegalnych środków policjanci skonfiskowali telefon komórkowy, klucze do pomieszczenia oraz gotówkę w kwocie przekraczającej 2,5 tys. zł, która może pochodzić z przestępczego procederu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

