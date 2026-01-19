Magazyn narkotyków w garażu na Ochocie. Policja zatrzymała 30-latka

W wyniku przeszukania garażu funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli około kilograma narkotyków.
Działania zostały przeprowadzone przez policjantów z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze zajmujący się monitorowaniem środowisk kibicowskich ustalili, że w jednym z garaży w dzielnicy Ochota mogą być przechowywane znaczne ilości narkotyków. Z uzyskanych informacji wynikało, że miejsce to służy jako baza zaopatrzeniowa dla lokalnych odbiorców.
Obserwacja wytypowanego garażu pozwoliła zauważyć mężczyznę, który go otwierał. Podczas legitymowania potwierdzono tożsamość 30-latka. Mężczyzna przyznał, że jest jedyną osobą dysponującą dostępem do pomieszczenia i potwierdził obecność środków odurzających wewnątrz lokalu.
W wyniku przeszukania garażu funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli około kilograma narkotyków. Dominującymi substancjami w przejętym transporcie były marihuana oraz kokaina. Oprócz nielegalnych środków policjanci skonfiskowali telefon komórkowy, klucze do pomieszczenia oraz gotówkę w kwocie przekraczającej 2,5 tys. zł, która może pochodzić z przestępczego procederu.
Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił mu zarzut uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających. Sąd, po zapoznaniu się z wnioskiem prokuratury, zdecydował o zastosowaniu wobec 30-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.