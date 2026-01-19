Magazyn narkotyków w garażu na Ochocie. Policja zatrzymała 30-latka

Stołeczni policjanci zlikwidowali punkt dystrybucji środków odurzających działający na terenie warszawskiej Ochoty. W ręce funkcjonariuszy wpadł 30-letni mężczyzna powiązany ze środowiskiem pseudokibiców.



U zatrzymanego 30-latka zabezpieczono około kilograma substancji zakazanych, w tym kokainę i marihuanę.

Akcja funkcjonariuszy na terenie Ochoty

Działania zostały przeprowadzone przez policjantów z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze zajmujący się monitorowaniem środowisk kibicowskich ustalili, że w jednym z garaży w dzielnicy Ochota mogą być przechowywane znaczne ilości narkotyków. Z uzyskanych informacji wynikało, że miejsce to służy jako baza zaopatrzeniowa dla lokalnych odbiorców.

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota. Foto: policja

Zatrzymanie na gorącym uczynku

Obserwacja wytypowanego garażu pozwoliła zauważyć mężczyznę, który go otwierał. Podczas legitymowania potwierdzono tożsamość 30-latka. Mężczyzna przyznał, że jest jedyną osobą dysponującą dostępem do pomieszczenia i potwierdził obecność środków odurzających wewnątrz lokalu.