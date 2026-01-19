-6.4°C
Życie Warszawy
Niemal tysiąc dni do odsiadki. Policjanci zatrzymali poszukiwanego 32-latka

Publikacja: 19.01.2026 10:10

Zgodnie z procedurą mężczyzna trafił już do zakładu karnego, w którym rozpocznie odbywanie zasądzonych wyroków.

Foto: policja

M.B.
Warszawscy funkcjonariusze zakończyli poszukiwania mężczyzny, który przez dłuższy czas unikał wymiaru sprawiedliwości. Dzięki skutecznym działaniom operacyjnym 32-latek, skazany za oszustwa oraz jazdę pod wpływem alkoholu, trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi niemal trzy lata.

W ostatnich dniach funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV prowadzili intensywne działania ukierunkowane na zatrzymanie osób uchylających się od odbycia kary. Zespół do spraw poszukiwań analizował zgromadzone informacje operacyjne oraz weryfikował adresy, pod którymi mogli przebywać skazani. Priorytetem stało się namierzenie mężczyzny, za którym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli wystosował list gończy.

Mężczyzna został odnaleziony w przedpokoju, gdzie usiłował ukryć się przed funkcjonariuszami wewnątrz szafy.

Kilka wyroków i długa lista przewinień

Zatrzymany 32-latek był poszukiwany nie tylko na podstawie listu gończego, który przewidywał karę 272 dni pozbawienia wolności. Ciążyły na nim również dwa dodatkowe nakazy doprowadzenia do placówki penitencjarnej. Łączny wymiar kary wynikający z wcześniejszych przestępstw – oszustw oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości – wynosił ok. 1000 dni. Dodatkowo wobec mężczyzny wydano zarządzenie dotyczące ustalenia jego aktualnego miejsca pobytu.

Kryjówka w szafie nie zapobiegła aresztowaniu

Praca operacyjna kryminalnych pozwoliła na ustalenie, że poszukiwany ukrywa się w wynajmowanym mieszkaniu na terenie Pragi-Południe. Podczas przeszukania lokalu policjanci sprawdzili wszystkie pomieszczenia. Mężczyzna został odnaleziony w przedpokoju, gdzie usiłował ukryć się przed funkcjonariuszami wewnątrz szafy.

Realizacja kary pozbawienia wolności

Po zatrzymaniu 32-latek został przewieziony do jednostki policji na Woli w celu sporządzenia niezbędnej dokumentacji. Zgodnie z procedurą mężczyzna trafił już do zakładu karnego, w którym rozpocznie odbywanie zasądzonych wyroków.

Akcja policji stanowi element rutynowych działań warszawskich stróży porządku i ma na celu zapewnienie nieuchronności kary dla osób skazanych prawomocnymi wyrokami.

