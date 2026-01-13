Ponad 300 tysięcy interwencji na Mazowszu. Tak wyglądał rok policji w liczbach

W 2025 r. na terenie Mazowsza znacząco wzrosła liczba policyjnych interwencji
Pion prewencji mazowieckiego garnizonu Policji podsumował działania funkcjonariuszy w 2025 roku. Na jakich czynnościach skupiono się w zeszłym roku?
W 2025 roku wzrosła liczba zrealizowanych patroli – wykonano 312 142 służby patrolowe (niemal o 1 tys. więcej niż w 2024 roku). Wyraźną zmianę widać także w liczbie interwencji. Ta wzrosła z roku na rok o ponad 12 tys. W 2025 r. policja odnotowała 321 303 interwencje. Więcej pracy – w porównaniu z 2024 rokiem – mieli także dzielnicowi, którzy 77,4 proc. służby spędzili w zeszłym roku na obchodach.
W ciągu ostatnich trzech lat na Mazowszu wzrosła liczba użytych środków izolacji sprawców przemocy domowej. W 2025 r. odnotowano 1754 podobne przypadki (w tym m.in. zakazy zbliżania się, zakazy kontaktowania lub wstępu) i zanotowano:
Mazowiecka policja postawiła w zeszłym roku także na działalność informacyjno-edukacyjną. Przygotowano kampanie skierowane m.in. do dzieci, młodzieży i seniorów. W zeszłym roku wdrożono m.in. kampanie: „Bezpieczne wakacje 2025”, „Bezpieczne Ferie 2025”, „Paragraf”. Nacisk położono także na walkę z mową nienawiści. Kampania „Nie hejtuję - reaguję” została przygotowana przez Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu.
Radomski wydział policji odpowiada także za projekt „Bezpieczeństwo w Sieci – My to rozumiemy”. Kampania zwyciężyła w krajowych eliminacjach do konkursu European Crime Prevention Award i została zaprezentowana podczas konferencji EUCPN w Kopenhadze.
W zeszłym roku mazowieccy policjanci przeszli szereg szkoleń. W listopadzie funkcjonariusze ćwiczyli razem z jednostką GROM na obiektach ORLEN w Płocku. W trakcie zajęć ćwiczono ochronę kontrterrorystyczną na obiektach infrastruktury krytycznej.
Chroniono też imprezy masowe: 359 wydarzeń na terenie garnizonu mazowieckiego. Przy ochronie tego typu wydarzeń pracowało w ciągu ostatniego roku ponad 20 tys. policjantów.
W codziennych czynnościach policja korzystała m.in. z dronów. W zeszłym roku wykonano łącznie 353 operacje, w tym większość na potrzeby ochrony ruchu drogowego. Drony wykorzystywano także przy poszukiwaniach osób zaginionych. W 2025 r. dzięki użyciu statków bezzałogowych udało się bezpiecznie odnaleźć 7 osób.
Funkcjonariuszom w codziennej pracy pomagały także wyszkolone psy. W zeszłym roku mazowiecka policja korzystała łącznie z 34 psów, w tym 7 zwierząt specjalizujących się w wyszukiwaniu narkotyków.