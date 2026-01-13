-5°C
1020 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Ponad 300 tysięcy interwencji na Mazowszu. Tak wyglądał rok policji w liczbach

Publikacja: 13.01.2026 15:05

W 2025 r. na terenie Mazowsza znacząco wzrosła liczba policyjnych interwencji

W 2025 r. na terenie Mazowsza znacząco wzrosła liczba policyjnych interwencji

Foto: Jakub Czermiński/Fotorzepa

Katarzyna Pryga
Zeszły rok był dla policji z Mazowsza wyjątkowo pracowity. Z roku na rok znacząco wzrosła liczba zrealizowanych interwencji. Więcej pracy wykonywali m.in. dzielnicowi. Policja kładła też nacisk na kampanie edukacyjno-informacyjne.

Pion prewencji mazowieckiego garnizonu Policji podsumował działania funkcjonariuszy w 2025 roku. Na jakich czynnościach skupiono się w zeszłym roku?

Statystyki policji z Mazowsza. Więcej interwencji i służb patrolowych

W 2025 roku wzrosła liczba zrealizowanych patroli – wykonano 312 142 służby patrolowe (niemal o 1 tys. więcej niż w 2024 roku). Wyraźną zmianę widać także w liczbie interwencji. Ta wzrosła z roku na rok o ponad 12 tys. W 2025 r. policja odnotowała 321 303 interwencje. Więcej pracy – w porównaniu z 2024 rokiem – mieli także dzielnicowi, którzy 77,4 proc. służby spędzili w zeszłym roku na obchodach.

W ciągu ostatnich trzech lat na Mazowszu wzrosła liczba użytych środków izolacji sprawców przemocy domowej. W 2025 r. odnotowano 1754 podobne przypadki (w tym m.in. zakazy zbliżania się, zakazy kontaktowania lub wstępu) i zanotowano:

  • wzrost o 435 przypadków w porównaniu z 2024 r.,
  • wzrost o 956 przypadków w porównaniu z danymi z 2023 r.
Reklama
Reklama

Kampanie edukacyjne: Cyberbezpieczeństwo i mowa nienawiści

Mazowiecka policja postawiła w zeszłym roku także na działalność informacyjno-edukacyjną. Przygotowano kampanie skierowane m.in. do dzieci, młodzieży i seniorów. W zeszłym roku wdrożono m.in. kampanie: „Bezpieczne wakacje 2025”, „Bezpieczne Ferie 2025”, „Paragraf”. Nacisk położono także na walkę z mową nienawiści. Kampania „Nie hejtuję - reaguję” została przygotowana przez Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu.

Radomski wydział policji odpowiada także za projekt „Bezpieczeństwo w Sieci – My to rozumiemy”. Kampania zwyciężyła w krajowych eliminacjach do konkursu European Crime Prevention Award i została zaprezentowana podczas konferencji EUCPN w Kopenhadze.

Polecane
W trakcie weryfikacji tożsamości zatrzymanego wyszło na jaw, że mężczyzna od kilku miesięcy nie powi
bezpieczeństwo
Przemytnik wpadł na gorącym uczynku. Miał magazyn na Targówku

Szkolenia, imprezy masowe i użycie dronów

W zeszłym roku mazowieccy policjanci przeszli szereg szkoleń. W listopadzie funkcjonariusze ćwiczyli razem z jednostką GROM na obiektach ORLEN w Płocku. W trakcie zajęć ćwiczono ochronę kontrterrorystyczną na obiektach infrastruktury krytycznej.

Chroniono też imprezy masowe: 359 wydarzeń na terenie garnizonu mazowieckiego. Przy ochronie tego typu wydarzeń pracowało w ciągu ostatniego roku ponad 20 tys. policjantów.

W codziennych czynnościach policja korzystała m.in. z dronów. W zeszłym roku wykonano łącznie 353 operacje, w tym większość na potrzeby ochrony ruchu drogowego. Drony wykorzystywano także przy poszukiwaniach osób zaginionych. W 2025 r. dzięki użyciu statków bezzałogowych udało się bezpiecznie odnaleźć 7 osób.

Reklama
Reklama

Funkcjonariuszom w codziennej pracy pomagały także wyszkolone psy. W zeszłym roku mazowiecka policja korzystała łącznie z 34 psów, w tym 7 zwierząt specjalizujących się w wyszukiwaniu narkotyków.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Piasek do posypywania chodników może się okazać najbardziej potrzebnym towarem, jeśli prognozy meteo
Uwaga! niebezpieczna pogoda

Meteorolodzy ostrzegają przed środową gołoledzią w Warszawie

Willa Kazimierza Pużaka została wpisana do rejestru
zabytki

Willa Kazimierza Pużaka została wpisana do rejestru

W trakcie weryfikacji tożsamości zatrzymanego wyszło na jaw, że mężczyzna od kilku miesięcy nie powi
bezpieczeństwo

Przemytnik wpadł na gorącym uczynku. Miał magazyn na Targówku

Przyszłość ulicy Kruczej bez dodatkowych konsultacji społecznych
rada dzielnicy

Przyszłość ulicy Kruczej bez dodatkowych konsultacji społecznych

Elementy prefabrykowane z betonu w kolorze zgaszonej zieleni stworzą elewację obu budynków
inwestycje

Budowa nowej siedziby Sejmiku Mazowsza wchodzi w fazę realizacji

Projekt uchwały zakłada zmniejszenie limitu zezwoleń w detalu (sklepy) o 310 i zwiększenie limitu w
rada warszawy

W Warszawie będzie mniej sklepów z alkoholem? Decyzja należy do radnych

W drugiej połowie tygodnia mieszkańcy Warszawy mogą liczyć na nieznaczne ocieplenie
prognoza

Idzie zmiana w pogodzie. Mieszkańcy Warszawy poczują różnicę

Odśnieżanie do obowiązek właścicieli nieruchomości znajdujących się przy chodniku
miasto zimą

Surowe konsekwencje dla wykonawców odśnieżania w Warszawie. Rekordowe kary i zerwane umowy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama