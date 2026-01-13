Ponad 300 tysięcy interwencji na Mazowszu. Tak wyglądał rok policji w liczbach

Zeszły rok był dla policji z Mazowsza wyjątkowo pracowity. Z roku na rok znacząco wzrosła liczba zrealizowanych interwencji. Więcej pracy wykonywali m.in. dzielnicowi. Policja kładła też nacisk na kampanie edukacyjno-informacyjne.



Pion prewencji mazowieckiego garnizonu Policji podsumował działania funkcjonariuszy w 2025 roku. Na jakich czynnościach skupiono się w zeszłym roku?

Statystyki policji z Mazowsza. Więcej interwencji i służb patrolowych

W 2025 roku wzrosła liczba zrealizowanych patroli – wykonano 312 142 służby patrolowe (niemal o 1 tys. więcej niż w 2024 roku). Wyraźną zmianę widać także w liczbie interwencji. Ta wzrosła z roku na rok o ponad 12 tys. W 2025 r. policja odnotowała 321 303 interwencje. Więcej pracy – w porównaniu z 2024 rokiem – mieli także dzielnicowi, którzy 77,4 proc. służby spędzili w zeszłym roku na obchodach.

W ciągu ostatnich trzech lat na Mazowszu wzrosła liczba użytych środków izolacji sprawców przemocy domowej. W 2025 r. odnotowano 1754 podobne przypadki (w tym m.in. zakazy zbliżania się, zakazy kontaktowania lub wstępu) i zanotowano: