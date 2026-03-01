11.3°C
Zielony kierunek na Żeraniu. Jak budowa na terenie dawnej fabryki FSO wyznacza standardy

Publikacja: 01.03.2026 11:30

Projekt FSO Park opiera się na idei dzielnicy wielofunkcyjnej, gdzie większość potrzeb można zaspoko

Projekt FSO Park opiera się na idei dzielnicy wielofunkcyjnej, gdzie większość potrzeb można zaspokoić w zasięgu pieszego spaceru.

Foto: mat. pras.

M.B.
Teren dawnej Fabryki Samochodów Osobowych na warszawskim Żeraniu, niegdyś zdominowany przez beton i infrastrukturę produkcyjną, staje się poligonem doświadczalnym dla nowoczesnego mieszkalnictwa. Do 2050 roku powstanie tu modelowa dzielnica dla 17 tysięcy mieszkańców, w której priorytetem jest zrównoważony rozwój i adaptacja do zmian klimatu.

Fundamentem inwestycji FSO Park jest mądre gospodarowanie zasobami, co stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania środowiskowe. Architekci z pracowni WXCA oraz inżynierowie zaplanowali systemy pozwalające na 100 proc. retencji wód opadowych na terenie osiedla.

Zamiast odprowadzać deszczówkę do kanalizacji, będzie ona zasilać lokalne ogrody deszczowe, tworząc przyjazny mikroklimat. Dodatkowo, projekt zakłada całkowitą eliminację miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie dużej ilości aktywnej biologicznie zieleni.

Efektywność energetyczna i współdzielenie mocy

Nowoczesne trendy w urbanistyce kładą ogromny nacisk na bezpieczeństwo energetyczne i redukcję kosztów eksploatacji. W FSO Park systemy energetyczne będą opierać się na odnawialnych źródłach energii.

Zamiast odprowadzać deszczówkę do kanalizacji, będzie ona zasilać lokalne ogrody deszczowe, tworząc

Zamiast odprowadzać deszczówkę do kanalizacji, będzie ona zasilać lokalne ogrody deszczowe, tworząc przyjazny mikroklimat.

Foto: mat. pras.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest koncepcja współdzielenia energii pomiędzy budynkami, co pozwala na optymalizację jej zużycia w skali całej dzielnicy. Takie podejście nie tylko chroni środowisko, ale realnie przekłada się na niższe rachunki dla lokatorów w całym cyklu życia zabudowy.

FSO Park
Plan rozwoju infrastruktury i etapy inwestycji

Realizacja projektu FSO Park została rozłożona na wiele lat, a jej harmonogram oraz zakres obejmują następujące kluczowe elementy:

* Pierwszy etap inwestycji obejmie obszar 15,6 ha.

* W ramach początkowej fazy powstanie około 2000 mieszkań oraz ponad 60 lokali usługowych.

* Zaplanowano budowę nowoczesnej szkoły podstawowej, która pomieści 645 uczniów.

* Pierwszy etap dostarczy mieszkańcom 6,3 ha urządzonych terenów zielonych, w tym ponad 2 ha parku.

* Całość inwestycji na obszarze 62 ha ma zostać sfinalizowana do 2050 roku.

* Docelowo dzielnica zapewni warunki do życia dla około 17 tys. mieszkańców i stworzy miejsca pracy dla 13 tys. osób

* Infrastruktura transportowa zostanie wzmocniona przez planowaną na 2044 rok stację metra.

Zielona Aleja jako kręgosłup dzielnicy

Centralnym punktem i sercem całego założenia będzie dziesięciohektarowy park linearny o długości ponad kilometra. Zielona Aleja FSO to nie tylko element dekoracyjny, ale wielofunkcyjna przestrzeń spajająca życie społeczne z naturą.

Bliski, codzienny kontakt z zielenią ma za zadanie wspierać zdrowie psychiczne mieszkańców i zachęcać do aktywnej rekreacji. W ten sposób natura przestaje być jedynie tłem dla budynków, a staje się kluczowym elementem podnoszącym jakość życia.

Jednym z pierwszych publicznych obiektów jaki powstanie na terenie FSO Park będzie szkoła podstawowa

Jednym z pierwszych publicznych obiektów jaki powstanie na terenie FSO Park będzie szkoła podstawowa

Foto: mat. pras.

Nowa mobilność zamiast dominacji samochodów

Symboliczne znaczenie ma fakt, że miejsce kojarzone przez dekady z produkcją samochodów, teraz promuje odwrót od indywidualnego transportu kołowego.

Projekt opiera się na idei dzielnicy wielofunkcyjnej, gdzie większość potrzeb można zaspokoić w zasięgu pieszego spaceru. System komunikacji promuje współdzielenie pojazdów i transport publiczny, w tym planowaną na 2044 rok stację metra. Ruch samochodowy został wypchnięty na zewnętrzną pętlę, uwalniając wnętrze osiedla dla pieszych i rowerzystów.

Takie działanie wpisuje się w trend architektury cyrkularnej, która traktuje zastane struktury jako pełnoprawny budulec nowej tożsamości miasta. Dzięki temu dziedzictwo przemysłowe Żerania zyska drugie życie, służąc jako ramy dla nowoczesnych biur i centrów kultury.

