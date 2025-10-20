9.2°C
Życie Warszawy

Nowa Praga: kolejny etap inwestycji przy Jagiellońskiej

Publikacja: 20.10.2025 14:00

Foto: mat. pras.

M.B.
Deweloper Asbud rozpoczął rozbiórki na terenie, gdzie ma powstać kompleks Nowa Praga. Inwestycja realizowana jest w ramach procedury tzw. Lex Developer i zakłada stworzenie wielofunkcyjnej dzielnicy z rozbudowaną funkcją mieszkaniową.

Inwestycja Nowa Praga to projekt rozłożony w czasie i realizowany etapowo. Obecnie trwają zaawansowane prace budowlane nad pierwszym etapem, obejmującym trzy budynki z 280 mieszkaniami, których ukończenie planowane jest na I połowę 2026 roku. Docelowo, na obszarze kilkunastu hektarów, ma powstać samowystarczalna dzielnica.

Przestrzeń i usługi

Plany zagospodarowania terenu są ambitne. Miejsce dotychczasowych hal zajmie przestrzeń z ponad dwoma tysiącami lokali mieszkalnych. Na najniższych kondygnacjach zaplanowano lokale usługowe, w tym sklepy i restauracje, które mają służyć zarówno mieszkańcom osiedla, jak i sąsiadom osiedla.

Zieleń i rekreacja

W ramach projektu deweloper przewidział ponad 2,5 ha powierzchni zielonych oraz 6 ogólnodostępnych placów zabaw o łącznej powierzchni 1200 m². Powstaną także rozbudowane tereny rekreacji i sportu. Ważnym elementem infrastruktury będzie publiczna szkoła podstawowa dla ok. 600 uczniów.

Foto: mat. pras.

Sztuka w mieście

Przestrzeń osiedla wzbogaca mural. Na jednej ze ścian budynku z pierwszego etapu budowy pojawiło się malowidło zatytułowane „Nowa”, autorstwa Dawida Celka, łączące w sobie elementy charakterystyczne dla Warszawy i Pragi.

Samowystarczalne osiedle

Projekt Nowa Praga ma na celu stworzenie samowystarczalnego osiedla, które pozytywnie wpłynie na rozwój tkanki miejskiej. Atutem lokalizacji przy Jagiellońskiej, która znajduje się poza ścisłym centrum, jest dobre skomunikowanie z resztą Warszawy.

