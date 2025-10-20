Nowa Praga: kolejny etap inwestycji przy Jagiellońskiej

Deweloper Asbud rozpoczął rozbiórki na terenie, gdzie ma powstać kompleks Nowa Praga. Inwestycja realizowana jest w ramach procedury tzw. Lex Developer i zakłada stworzenie wielofunkcyjnej dzielnicy z rozbudowaną funkcją mieszkaniową.



Inwestycja Nowa Praga to projekt rozłożony w czasie i realizowany etapowo. Obecnie trwają zaawansowane prace budowlane nad pierwszym etapem, obejmującym trzy budynki z 280 mieszkaniami, których ukończenie planowane jest na I połowę 2026 roku. Docelowo, na obszarze kilkunastu hektarów, ma powstać samowystarczalna dzielnica.

Przestrzeń i usługi

Plany zagospodarowania terenu są ambitne. Miejsce dotychczasowych hal zajmie przestrzeń z ponad dwoma tysiącami lokali mieszkalnych. Na najniższych kondygnacjach zaplanowano lokale usługowe, w tym sklepy i restauracje, które mają służyć zarówno mieszkańcom osiedla, jak i sąsiadom osiedla.

Zieleń i rekreacja

W ramach projektu deweloper przewidział ponad 2,5 ha powierzchni zielonych oraz 6 ogólnodostępnych placów zabaw o łącznej powierzchni 1200 m². Powstaną także rozbudowane tereny rekreacji i sportu. Ważnym elementem infrastruktury będzie publiczna szkoła podstawowa dla ok. 600 uczniów.