Nowa Praga: kolejny etap inwestycji przy Jagiellońskiej

Na obszarze kilkunastu hektarów, ma powstać samowystarczalna dzielnica - Nowa Praga
Inwestycja Nowa Praga to projekt rozłożony w czasie i realizowany etapowo. Obecnie trwają zaawansowane prace budowlane nad pierwszym etapem, obejmującym trzy budynki z 280 mieszkaniami, których ukończenie planowane jest na I połowę 2026 roku. Docelowo, na obszarze kilkunastu hektarów, ma powstać samowystarczalna dzielnica.
Plany zagospodarowania terenu są ambitne. Miejsce dotychczasowych hal zajmie przestrzeń z ponad dwoma tysiącami lokali mieszkalnych. Na najniższych kondygnacjach zaplanowano lokale usługowe, w tym sklepy i restauracje, które mają służyć zarówno mieszkańcom osiedla, jak i sąsiadom osiedla.
W ramach projektu deweloper przewidział ponad 2,5 ha powierzchni zielonych oraz 6 ogólnodostępnych placów zabaw o łącznej powierzchni 1200 m². Powstaną także rozbudowane tereny rekreacji i sportu. Ważnym elementem infrastruktury będzie publiczna szkoła podstawowa dla ok. 600 uczniów.
Przestrzeń osiedla wzbogaca mural. Na jednej ze ścian budynku z pierwszego etapu budowy pojawiło się malowidło zatytułowane „Nowa”, autorstwa Dawida Celka, łączące w sobie elementy charakterystyczne dla Warszawy i Pragi.
Projekt Nowa Praga ma na celu stworzenie samowystarczalnego osiedla, które pozytywnie wpłynie na rozwój tkanki miejskiej. Atutem lokalizacji przy Jagiellońskiej, która znajduje się poza ścisłym centrum, jest dobre skomunikowanie z resztą Warszawy.