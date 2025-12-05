8.3°C
Życie Warszawy

Znamy projekt nowej Ursynoteki. Wygrywa krakowskie studio

Publikacja: 05.12.2025 16:45

Wnętrze projektowanej Ursynoteki zaproponowane przez architektów z DRESLER Studio

Wnętrze projektowanej Ursynoteki zaproponowane przez architektów z DRESLER Studio

Foto: mat. pras.

M.B.
Jury konkursowe rozstrzygnęło konkurs na koncepcję architektoniczną nowej siedziby Biblioteki Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy ulicy Grażyny Bacewiczówny na Ursynowie.

Pierwszą nagrodę zdobyła pracownia DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP. Z O.O. SP.K. z Krakowa, której zespół autorski tworzyli architekci Agnieszka Latała i Grzegorz Dresler, przy współpracy Szymona Trzeciaka i Marty Wójtowicz oraz inżyniera Macieja Kasperkiewicza.

Zwycięska praca otwiera drogę do realizacji jednego z kluczowych projektów infrastrukturalnych w dzielnicy. Jak podkreślił Robert Kempa, burmistrz Ursynowa, nowa siedziba biblioteki ma być nowoczesną, funkcjonalną i otwartą przestrzenią, która odpowie na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie kultury i edukacji. Projekt ten był również jednym z priorytetów wyborczych prezydenta Rafała Trzaskowskiego na terenie Ursynowa.

Konkurs realizacyjny i jego przebieg

Konkurs architektoniczny został ogłoszony przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy 8 lipca 2025 roku. Jego celem było opracowanie koncepcji nowego budynku biblioteki, obejmującej również zagospodarowanie terenu oraz projekt drogi dojazdowej. Konkurs miał charakter realizacyjny, jednoetapowy i ograniczony, co oznacza, że zwycięzca poza nagrodą pieniężną, otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, mających na celu wykonanie pełnej dokumentacji projektowej inwestycji. Konkurs uzyskał oficjalną rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

Widok ogólny z lotu ptaka Ursynoteki przy ul. Bacewiczówny według zwycięskiego projektu

Widok ogólny z lotu ptaka Ursynoteki przy ul. Bacewiczówny według zwycięskiego projektu

Foto: mat. pras.

Do udziału w konkursie wpłynęło 41 wniosków, z czego 30 uczestników spełniło warunki formalne i otrzymało zaproszenie do składania prac. Ostatecznie, jury konkursowe wybrało 13 prac do oceny. Po długich obradach wyłoniono trzech laureatów i przyznano jedno wyróżnienie.

Wyniki i skład jury

Jury, w skład którego weszli architekci, przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, władz dzielnicy oraz dyrektor biblioteki, ogłosiło następujący werdykt:

  • I nagroda: DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP. Z O.O. SP.K. z Krakowa (właściciel: Grzegorz Dresler).
  • II nagroda: AMC - ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI Sp. z o.o. - sp. k. z Lublina.
  • III nagroda: WXCA GROUP SP. Z O.O. z Warszawy.
  • Wyróżnienie: Piotr Płaskowicki Architekt z Warszawy.

W skład Sądu Konkursowego (Jury) weszli m.in.: arch. Janusz Sepioł (Przewodniczący), arch. Marcin Mostafa (Sędzia Referent, członek SARP), arch. Katarzyna Łowicka i arch. Jakub Zemła (architekci krajobrazu), arch. Tomasz Pniewski (Biuro Architektury), arch. Eliza Pankratjew (Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa), Klaudiusz Ostrowski (Zastępca Burmistrza) oraz Mirosław Pawłowski (dyrektor Biblioteki). W konferencji ogłaszającej wyniki uczestniczyli również Robert Kempa, Burmistrz Dzielnicy, Ewa Dorota Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, oraz nagrodzony zespół projektowy.

Wnętrze Ursynoteki, regały z ksiązkami

Wnętrze Ursynoteki, regały z ksiązkami

Foto: mat. pras.

Nowoczesność i funkcjonalność dla Ursynowa

Rozstrzygnięcie konkursu jest kluczowym etapem przed rozpoczęciem prac projektowych. Wybrana koncepcja architektoniczna nowej siedziby Biblioteki Publicznej im. J.U. Niemcewicza ma stworzyć nowoczesną infrastrukturę kulturalną, która będzie służyć mieszkańcom Ursynowa jako centrum edukacji i przestrzeń wspólna. Zwycięska pracownia DRESLER STUDIO z Krakowa ma teraz za zadanie przełożyć swoją wizję na szczegółową dokumentację techniczną, umożliwiającą rozpoczęcie inwestycji.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

