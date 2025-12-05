Znamy projekt nowej Ursynoteki. Wygrywa krakowskie studio

Jury konkursowe rozstrzygnęło konkurs na koncepcję architektoniczną nowej siedziby Biblioteki Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy ulicy Grażyny Bacewiczówny na Ursynowie.



Pierwszą nagrodę zdobyła pracownia DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP. Z O.O. SP.K. z Krakowa, której zespół autorski tworzyli architekci Agnieszka Latała i Grzegorz Dresler, przy współpracy Szymona Trzeciaka i Marty Wójtowicz oraz inżyniera Macieja Kasperkiewicza.

Zwycięska praca otwiera drogę do realizacji jednego z kluczowych projektów infrastrukturalnych w dzielnicy. Jak podkreślił Robert Kempa, burmistrz Ursynowa, nowa siedziba biblioteki ma być nowoczesną, funkcjonalną i otwartą przestrzenią, która odpowie na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie kultury i edukacji. Projekt ten był również jednym z priorytetów wyborczych prezydenta Rafała Trzaskowskiego na terenie Ursynowa.

Konkurs realizacyjny i jego przebieg

Konkurs architektoniczny został ogłoszony przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy 8 lipca 2025 roku. Jego celem było opracowanie koncepcji nowego budynku biblioteki, obejmującej również zagospodarowanie terenu oraz projekt drogi dojazdowej. Konkurs miał charakter realizacyjny, jednoetapowy i ograniczony, co oznacza, że zwycięzca poza nagrodą pieniężną, otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, mających na celu wykonanie pełnej dokumentacji projektowej inwestycji. Konkurs uzyskał oficjalną rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).