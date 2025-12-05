Mikołajki w Warszawie. Rozmaite atrakcje w świątecznej atmosferze

• Mikołajkowe Otwarcie Lodowiska na Białołęce. Ul. Strumykowa 21 – 6 grudnia, godz. 12

Tegoroczne otwarcie lodowiska startuje w samo południe, aby dać mieszkańcom jeszcze więcej czasu na wspólną zabawę, aktywność na świeżym powietrzu i celebrację Mikołajek w sportowym stylu. O oprawę muzyczną zadba DJ, który rozkręci mikołajkową zabawę i doda rytmu pierwszym okrążeniom na lodzie. Każdy będzie mógł skosztować aromatycznej grochówki z kuchni polowej oraz napić się gorącej herbaty.

Dodatkowo najmłodsi mogą liczyć na obecność wyjątkowych gości – Świętego Mikołaja i jego elfich pomocniczek, którzy zadbają o świąteczną atmosferę i mnóstwo uśmiechów. Osoby, które pojawią się na lodowisku jako pierwsze otrzymają jedną z 250 czapek Mikołaja. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

---

• Gra miejska „Akademia Elfów Świętego Mikołaja”. Praga Południe, start gry King Cross Praga – 6 grudnia, godz. 14; Wawer, start gry Ferio Wawer – 7 grudnia, godz. 14; Śródmieście, start gry Pałac Kultury i Nauki – 13 grudnia, godz. 14

W grudniu w kilku dzielnicach Warszawy rozpoczną się tajemnicze misje. Dzieci wyruszą tropem magicznych wskazówek, by odnaleźć zagubione informacje o prezentach. Każda rozwiązana zagadka, każde odkryte miejsce to kawałek układanki, która pomoże odtworzyć świąteczną listę. Uczestnicy dostaną specjalną Księgę Misji, w której będą zbierać pieczątki za ukończone zadania.

A na końcu? Słodka niespodzianka i tytuł ukończenia Akademii Elfów Świętego Mikołaja. Uczestnicy w świątecznym stroju (elfia czapka, reniferowe rogi, świąteczny sweterek) dostaną dodatkowe punkty w grze. Na gry miejskie obowiązują zapisy: https://zwalcznude.pl/gry-miejskie/akademia-elfow/

---

• Mikołajki na lodzie. Lodowisko w parku Bródnowskim – 6 grudnia, godz. 12

Tego dnia park Bródnowski zamieni się w zimową strefę radości. Wydarzenie podzielone jest na trzy bloki:

Od godz. 12 – Mikołajkowa zabawa dla najmłodszych (animacje, świąteczne aktywności, medale i słodkie upominki dla uczestników, pamiątkowe zdjęcia w fotobudce)

Od godz. 16 – pokazy łyżwiarstwa i animacje na lodzie prowadzone przez szkołę łyżwiarską Walley.

Od godz. 18 – Silent disco na lodzie

Wydarzenie jest bezpłatne, finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego w Warszawie.

---

• Sportowy Piknik Mikołajkowy. Ośrodek Polonia ul. Konwiktorska 6 – 6 grudnia, godz. 13:

„Sportowy Piknik Mikołajkowy” to rodzinne, międzypokoleniowe spotkanie świąteczne o charakterze sportowym, będące połączeniem aktywności fizycznej i nauki poprzez zabawę, które kierowane jest do dzieci uczęszczających do placówek edukacyjnych współpracujących z Ośrodkiem Kibice Razem Polonia Warszawa, ich opiekunów, a także sympatyków klubu i aktywnych członków lokalnej społeczności.

Wspólna zabawa w hali wypełnionej atrakcjami, jak np.: bramka celnościowa, rzuty do kosza, dart, piłkarzyki, siłomierze, dmuchańce, połączone z kiermaszem świątecznym, na którym oprócz gadżetów kibicowskich dostaniecie również te klubowe. Wydarzenie objęte będzie ubezpieczeniem OC, a atrakcje i wstęp będą bezpłatne.

---

• Mikołajkowa Międzypokoleniowa Potańcówka. Hala „Saska” ul. Saska 80 – 6 grudnia, godz. 15

OSiR Praga Południe zaprasza wszystkich mieszkańców – seniorów, rodziny z dziećmi, młodzież i dorosłych – na radosną, międzypokoleniową potańcówkę. Imprezę poprowadzi energetyczny duet: DJ Wika i Krzysztof. Dress code: Kolorowe lata 90., miękkie obuwie, bez szpilek. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

---

• Mikołajki w Hali „Siennicka”. Ul. Siennicka 40b – 6 grudnia, godz. 10.30:

Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga-Południe serdecznie zaprasza mieszkańców na wyjątkowe, darmowe spotkanie mikołajkowe, które odbędzie się w Hali Siennickiej. To magiczny dzień pełen atrakcji, animacji i sportowej rozgrzewki, dostępny dla każdej rodziny. Świąteczna impreza odbędzie się 6 grudnia, w dniu Mikołajek, w godz. 10.30-13.30. Dzieci będą miały okazję stać się małymi twórcami, wykonując własne bałwanki lub maskotki (limit 50 sztuk, decyduje kolejność zgłoszeń).

Poza pracą ręczną, można będzie wziąć udział w wyzwaniu: Mikołajowy Tor Przeszkód „Droga do Laponii” oraz rzut śnieżką do komina. Nie zabraknie również łamigłówek – spróbujcie wspólnie rozszyfrować kod elfów. W programie przewidziano także artystyczne aktywności. Dzieci mogą wziąć udział w Malowaniu pierników przeznaczonych do zawieszenia na choince (limit 80 sztuk, liczy się kolejność), a także skorzystać ze stanowiska Malowania buziek. Na zakończenie animacji, śnieżynka poprowadzi wesoły Taniec – prawdziwą mini dyskotekę.

Oprócz mikołajkowych zabaw, hala sportowa udostępnia przestrzeń dla miłośników aktywności fizycznej. Będzie można skorzystać ze sprzętu do badmintona, zagrać w tenisa stołowego oraz spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej. Wszystkie te sportowe aktywności będą dostępne w trybie rekreacyjnym, bez obecności instruktora.

---

• Mikołajkowy Disc Golf. Pole do gry w disc golfa ul. Droga Golfowa – 7 grudnia, godz. 8.30:

Wydarzenie obędzie się 7 grudnia na Mikołajkowym turnieju w ramach X Sezonu Zimowego Pucharu Disc Golf Warszawa. Na uczestników czeka specjalnie przygotowany układ pola w świątecznej atmosferze, gdzie rozegrane będą dwie rundy po 18 dołków każda.

Dla nowych uczestników przygotowane są dyski, aby każdy mógł bez problemu wziąć udział w rozgrywkach. Zawodnicy mogą liczyć na nagrody i niespodzianki, które dodatkowo umilą świąteczne rozgrywki. Udział w turnieju bezpłatny. Szczegóły: https://www.discgolfwarszawa.pl/events/zimowy-puchar-disc-golf-warszawa-3

---

• Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Ul. Zoltana Balo 1 – 7 grudnia, godz. 10:

UKS Lupus Kabaty organizuje Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego z okazji Mikołajek, który odbędzie się w niedzielę, 7 grudnia 2025 r. Wydarzenie będzie miało miejsce w Hali Sportowej Szkół Fundacji Primus, przy ul. Zoltana Balo 1 na Ursynowie. Start o godz. 10.

Turniej ma charakter otwartej imprezy sportowej skierowanej do dzieci, a jego celem jest integracja najmłodszych mieszkańców oraz promocja aktywności fizycznej. Organizatorzy serdecznie zapraszają dzieci z niepełnosprawnościami. Turniej odbędzie się w następujących kategoriach: 2015 i młodsi, 2014-2013, 2012-2011, 2010-2007. Na koniec turnieju odbędzie się losowanie nagród.

---

• Impreza „Mikołaj na Hawajach”. Lodowisko ul. Armii Krajowej 72 – 7 grudnia, godz.12

7 grudnia zaplanowane są imprezy rekreacyjne dla mieszkańców „Mikołaj na Hawajach”, które odbędą się w dwóch turach: 12-14 i 15-17. W programie m.in.: pokaz jazdy figurowej, nauka jazdy na łyżwach, domek Świętego Mikołaja w stylu tropikalnym, tropikalna olimpiada konkurencje sportowo – rekreacyjne, tropikalny turniej rodzinny dla dzieci i opiekunów, warsztaty tworzenia bransoletek, gorące napoje i słodkie przekąski w „kąciku łasucha”. W godz. 18-21:30 lodowisko będzie dostępne dla wszystkich chętnych.

Obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania od 1 grudnia w Informacji Urzędu Dzielnicy Wesoła w godzinach pracy urzędu. Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia łyżew oraz chodzików do nauki jazdy dla najmłodszych mieszkańców. W obu przypadkach pobierana jest zwrotna kaucja w wysokości 10 zł. Wejście jest bezpłatne.

---

• Mikołajki na wesoło. Pływalnia Zespołu Szkół Samochodowych, al. Jana Pawła II 69, – 7 grudnia, godz. 10.30:

Przed nami Mikołajki na wesoło, czyli zabawy w wodzie na dmuchańcach, wodnym torze przeszkód, matach oraz wyławianie zatopionych skarbów. Dla chętnych zarezerwujemy również przestrzeń na skoki do wody.

Zabawy zostaną podzielone na 3 tury: godz. 10:30-11:10 – I tura; godz. 11:10-11:50 – II tura; godz. 11:50-12:30 – III tura

Rodziców dzieci najmłodszych zachęcamy do zabrania strojów kąpielowych i wspólnej zabawy.

Koszt imprezy to 50 zł za dziecko. Zebrane pieniądze w całości przekażemy na wybraną zbiórkę charytatywną, a wszystkie dzieci biorące udział w imprezie poza wodnymi atrakcjami otrzymają upominek od Św. Mikołaja. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. Zapisy na stronie: https://swimple.pl/mikolajki-2025/?srsltid=AfmBOoroFVZmivENvzrcUVwqpBkaeONhl3wC8_yKNnLOVVjpnfZhr7o4.

Mikołajkowe akcje

• Akcja „Drzewka świąteczne za elektroodpady”. Targówek ul. Kondratowicza 20 – 6 grudnia, godz. 10:

Drzewka świąteczne za elektroodpady na Targówku to akcja, podczas której można przynieść zalegające w domach zużyte baterie, urządzenia elektryczne oraz elektroniczne i otrzymać drzewko świerka kłującego lub świerka białego „Conica”. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 1 KUPON uprawniający do odbioru jednej rośliny.

Wydawanie kuponów odbywać się będzie od godziny 10 do czasu wyczerpania roślin, ale nie dłużej niż do godziny 13:00.

3 szt. małego sprzętu (np. suszarka, mikser, telefon) = 1 KUPON

2 szt. średniego sprzętu (np. mikrofala, odkurzacz, komputer) = 1 KUPON

1 szt. dużego sprzętu (np. lodówka, pralka, telewizor min. 28’) = 1 KUPON

30 szt. baterii/e-papierosów oraz 1 szt. średniego sprzętu = 1 KUPON

60 szt. baterii/e-papierosów oraz 1 szt. małego sprzętu = 1 KUPON

1 szt. średniego sprzęt oraz 2 szt. małego sprzętu = 1 KUPON

90 szt. baterii/e-papierosów = 1 KUPON

Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 1 KUPON uprawniający do odbioru jednej rośliny.

Wydawanie kuponów odbywać się będzie od godziny 10 do czasu wyczerpania roślin, ale nie dłużej niż do godziny 13.

---

• Świąteczna Wyprzedaż Garażowa. Bazar Różyckiego – 7 grudnia, godz. 11

To już czwarta taka wyprzedaż na Bazarze Różyckiego – mieszkańcy ją kochają, sąsiedzi o niej gadają, a szafy wreszcie łapią oddech. Jeśli macie rzeczy, które „szkoda wyrzucić, może się przyda”, to właśnie jest ten moment, żeby dać im drugie życie. Dla wystawców zapewniony będzie namiot. Każdy dostanie 1 stół (180 cm) z możliwością ekspozycji stoiska według własnego uznania.

W programie również: spotkanie z Mikołajem, pokaz kulinarny z darmową degustacją, wspólne ubieranie choinki przy dźwiękach kolęd granych przez kapelę. Aby się zarejestrować, należy pobrać i wypełnić poniższą kartę rejestracyjną oraz wysłać ją na adres e-mail: [email protected] lub dostarczyć do biura ZPTP przy ul. Burdzińskiego 7, II piętro.

---

• Wymiana elektroodpadów na choinki. Parking Urzędu Dzielnicy Bielany, od ulicy Staffa – 6 grudnia, godz. 13-17:

Mikołajki to tradycyjnie okazja do wymiany elektroodpadów na dorodne świerki i jodły. Drzewka będą wydawane na parkingu urzędu, od strony ul. Staffa. Przyjmowane będą zużyte i niedziałające baterie (min. 15 sztuk), przedłużacze i akumulatory (min. 5 sztuk), sprzęt RTV/AGD (małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego typu odkurzacz, toster, żelazko i inne; sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny typu komputer, laptop, tablet, drukarka, telewizor, telefon i inne; narzędzia typu wiertarki, piły i inne).

Z akcji wyłączone są żarówki, świetlówki, tonery i tusze. Jedna osoba otrzyma jedno drzewko, niezależnie od wielokrotności ww. elektroodpadów. Do rozdania jest ponad tysiąc drzewek.

Mikołajkowe spektakle

• Mikołajki w Domu Kultury Wygoda. Rembertów, ul. Koniecpolska 14, scena plenerowa – 5 grudnia, godz. 17

Spektakl “Co To Za Święty Rozdaje Prezenty” to piękna opowieść o Mikołaju z różnych często najdalszych zakątków świata, okraszona wspaniałymi utworami. O świątecznych zwyczajach, tradycjach, uczuciach, pragnieniach i marzeniach, o Rodzinie i o rzeczach najważniejszych. Przedstawienie będzie pełne humoru i zabawnych sytuacji, barwne, interaktywne, ciekawe i niezapomniane. Dedykowane widzom małym i tym, całkiem już dorosłym, którzy gdzieś, w głębi serca, zachowali jednak dziecięcą beztroskę, radość i spontaniczność.

W programie również spotkanie ze Świętym Mikołajem, sesja zdjęciowa z Mikołajem i Aniołkiem oraz gry, zabawy i dużo radości. Wstęp jest bezpłatny.

---

• Spektakl „Elfy i fabryka prezentów Świętego Mikołaja”. Ul. Lucerny 13 – 6 grudnia, godz. 12

Spektakl Teatru Kwatera pełen magii i przygód, przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Już od pierwszych chwil widzowie przenoszą się do fabryki zabawek Świętego Mikołaja, gdzie elfy z zapałem przygotowują wszystko na zbliżające się święta. Elfy muszą połączyć siły, aby uratować święta i rozwikłać największą zagadkę – Gdzie podział się Święty Mikołaj?

Spektakl wzbogacony jest o autorskie piosenki, które wciągną najmłodszych widzów w magiczny świat teatru, zapewniając niezapomniane emocje i dobrą zabawę. Bilety w cenie 15 zł od osoby dostępne w Filii Zastów we wtorki i czwartki w godz. 15-19.30 lub na stronie internetowej www.wck-wawer.pl w zakładce kup bilet.

---

• Impreza mikołajkowa „O! Choinka”. Plac Narutowicza – 6 grudnia, godz. 16

W sobotę o godz. 16 Plac Narutowicza zamieni się w prawdziwie baśniową krainę pełną blasku, muzyki i świątecznego ciepła. Na mieszkańców Ochoty i całej Warszawy czeka mnóstwo atrakcji. Na scenie: Teatr Sztuka Ciała ze spektaklem „Nie tylko choinki” – magia teatru, tańca i muzyki w świątecznym wydaniu, Chór Seniorów „Andante” – kolędy i zimowe pastorałki, Zespół Wytalentowane MfM – dziecięca energia i radość Świąt.

W programie także: uroczyste rozświetlenie choinki – wspólne odliczanie i tysiące świateł, spotkanie ze Świętym Mikołajem, Śnieżna Foto Kula, warsztaty ozdób świątecznych – kreatywna zabawa dla małych i dużych, stoiska lokalnych rzemieślników. Wstęp jest bezpłatny.

---

• Mikołajki w Kompleksie Handlowym Marywilska. Ul. Marywilska 44 – 6 grudnia

Pokaz tańca smoka wietnamskiego to barwne, dynamiczne i niezwykle widowiskowe przedstawienie, które łączy w sobie tradycję, akrobatykę oraz elementy sztuk walki. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych form azjatyckich pokazów artystycznych, często prezentowana podczas ważnych świąt i wydarzeń kulturalnych.

Pokazowi towarzyszy rytmiczna muzyka wykonywana zwykle na bębnach, gongach i talerzach. To właśnie rytm prowadzi ruchy smoka, nadaje tempo pokazowi i buduje napięcie, a kilkunastoosobowa grupa porusza smoka tak, jakby był jedną żyjącą istotą. Dynamiczne ruchy, podskoki, przysiady i szybkie zmiany tempa tworzą spektakl pełen energii. Podczas wydarzenia po całym kompleksie będą przechadzać się uśmiechnięci Mikołaje oraz towarzyszące im śnieżynki, pełne ciepła, energii i świątecznego blasku. Chętnie pozują do zdjęć, witają gości i wprowadzając wszystkich w prawdziwie świąteczny klimat.

Na wszystkich odwiedzających czekać będzie pyszna, aromatyczna i rozgrzewająca gorąca czekolada. W strefie z Symulatorem Sań Mikołaja VR, będzie można zasiąść w świątecznych saniach, chwycić lejce i wyruszyć w pełen wrażeń lot ponad zimowym krajobrazem.

---

• Kto był grzeczny w tym roku? – Mikołajki dla dorosłych. Klub Komediowy, ul. Nowowiejska 1 – 6 grudnia, godz. 17

Komediowy spektakl o tym, czego sobie życzymy w (jakże interesującym) roku. Bilety na spektakl można kupić online: https://www.tixto.pl/dorosly-mikolaj,2870.html?salesChannelId=0a577e5f-00c5-4887-ae3a-1f58fa08a277 lub w kasie Klubu Komediowego (jeśli pula biletów w sprzedaży stacjonarnej nie została wyczerpana) w cenie 75 zł.

---

• Sielecka Gwiazdka Międzypokoleniowa. Teatr Baza, ul. Podchorążych 39 – 7 grudnia, godz. 12

Teatr Baza zapraszamy wszystkie pokolenia – dzieci, rodziców, dziadków i przyjaciół na wyjątkowe, pełne magii spotkanie świąteczne na Sielcach. W programie: świąteczny spektakl dla dzieci – pełen humoru, wzruszeń i zimowej atmosfery, wspólne kolędowanie z muzyką na żywo, animacje i warsztaty – kreatywna zabawa dla małych i dużych, poczęstunek, wizyta Świętego Mikołaja. Wstęp jest bezpłatny.

---

• Mikołajkowy Zawrót Głowy w CePeKa. Ul. Podskarbińska 2 – 7 grudnia, godz. 12

O godz. 12 rozpocznie się spektakl „Nie tylko choinki” Teatru Sztuki Ciała. Bezpłatne wejściówki są dostępne w biletomacie CePeKa od 1 grudnia. Po spektaklu odbędą się świąteczne warsztaty dla dzieci i rodzin (ozdoby choinkowe z sianka, gwiazdy kolędnicze i dziadek do orzechów, ozdabianie pierniczków, warsztaty z klockami LEGO – stworzymy świat z dalekiego Bieguna Północnego, odwiedziny Świętego Mikołaja i Śnieżynki). Wstęp jest bezpłatny.

Mikołajkowe koncerty

• Mikołajki na Woli. Hala Reduta ul. Redutowa 37 – 6 grudnia, godz. 14-18

W sobotę, 6 grudnia 2025 r. w Hali Reduta będzie miało miejsce wielkie, rodzinne świętowanie Mikołajek. Wstęp jest wolny. W programie: koncert świąteczny Justyny Steczkowskiej, pyszne pierogi i makowiec serwowane przez Burmistrza wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Wola, warsztaty dla całych rodzin, koncert kolęd kapeli Biało Czarni.

---

• Koncert i impreza mikołajkowa. BARdzo bardzo, ul. Nowogrodzka 11 – 6 grudnia, godz. 19

BARdzo bardzo zaprasza na wyjątkowy koncert mikołajkowy, podczas którego Jakub Gąsowski – charyzmatyczny wokalista o niezwykłej barwie głosu – zinterpretuje największe przeboje Franka Sinatry. W towarzystwie znakomitych muzyków przeniesie nas w świat swingujących aranżacji, klasycznego jazzu i złotej ery amerykańskiej muzyki rozrywkowej. Bilety: 50 zł (przedsprzedaż), 60 zł (w dniu koncertu). https://goingapp.pl/wydarzenie/jakub-gasowski-sing-frank-sinatra-targ-plyt-winylowych/warszawa-listopad-2025

Po koncercie o godz. 22 rozpocznie się Impreza, że Ho HO HO. DJ Mme Czarnecka wyczaruje eklektyczną imprezę z ho-ho-ho’owych hitów od Jamesa Browna po Rihannę. Zimowy mix, przy którym każdy się rozgrzeje. Wejście na imprezę kosztuje 20 zł (dla osób z biletem na koncert Gąsowski Sing Sinatra wejście jest darmowe).

---

• Koncerty mikołajkowe w studiu koncertowym Polskiego Radia. Ul. Modzelewskiego 59 – 6 grudnia, godz. 16 i 18

Z okazji mikołajek specjalny prezent muzyczny dla młodej publiczności – od 7 do 107 lat: przygotowała Sinfonia Iuventus pod batutą Zygmunta Rycherta. Muzycy opowiedzą pełną uroku i ciepła baśń muzyczną „Ptak Ugai” Piotra Mossa. Orkiestra wystąpi tego dnia dwukrotnie wraz z obdarzonym niezwykłym talentem narratorskim - Wiktorem Zborowskim.

„Ptak Ugai” to historia dyrygenta, Maestro Bariniego, który porzuca swoją orkiestrę, by udać się na poszukiwanie cudownego, olśniewającego głosu czterogłowego ptaka Ugui. Opowiadając dźwiękami muzyki tę pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji historię, orkiestra oferuje publiczności nie tylko niezapomniany koncert świąteczny, ale także szczególny rodzaj przewodnika po orkiestrze symfonicznej. Każda z głów Ugui odzywać się bowiem będzie brzmieniem innej grupy instrumentów orkiestry, a głosu ptakowi udzielą kolejno drzewo, blacha, perkusja i smyczki.

Koncerty odbywają się pod Honorowym Patronatem Prezydent Miasta st. Warszawy. Bilety w cenie 25 zł dostępne na www.eBilet.pl oraz [email protected] a także w kasie studia koncertowego (ul. Modzelewskiego 59) na godzinę przed koncertem.

---

• Koncerty świąteczne. Plac Centralny – 6-7 grudnia, godz. 16

W sobotę i niedzielę, w godz. 16-18, przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki odbędą się wyjątkowe koncerty świąteczne. W sobotę na scenie zagrają: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Mykanów, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Teatr A3. W niedzielę na scenie zaprezentują się: Sienna Gospel Choir, Singing’ Birds oraz Teatr A3.

---

• Koncert „Muzyczny Mikołaj”. Ul. Radosna 11 – 7 grudnia, godz. 11

W niedzielę, 7 grudnia, Międzypokoleniowe Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11 zaprasza dzieci, rodziców, dziadków i wszystkich miłośników świątecznej atmosfery na wyjątkowe Mikołajki pełne muzyki i wspólnej zabawy. O godzinie 11 wydarzenie otworzy koncert z cyklu Wilanowskich Poranków Muzycznych „Muzyczny Mikołaj”. Publiczność pozna niezwykły kwartet: ciocię I Skrzypce, ciocię II Skrzypce, ciocię Altówkę i ciocię Wiolonczelę. Razem stworzą magiczną opowieść dźwiękową przygotowaną specjalnie dla świętego Mikołaja.

Po muzycznej części, w godz. 12-14, zaplanowano twórcze warsztaty mikołajkowe we współpracy z Biblioteką Wilanowską. Uczestnicy będą mogli pisać listy do Mikołaja, dekorować pierniczki oraz wspólnie ubierać świąteczną choinkę. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Szczegóły: https://kulturawilanow.pl/wydarzenia/mikolajki-na-radosnej/

---

• Koncert świąteczny. WCK Radość, sala widowiskowa ul. Powojowa 2 – 7 grudnia, godz. 17

Koncert Świąteczny „Kolędy i Pastorałki ze Świata” w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych pod opieką artystyczną Aleksandry Raszyńskiej. W świątecznej atmosferze zabrzmią kolędy i pastorałki z rożnych stron świata – od polskich melodii po nastrojowe pieśni bożonarodzeniowe innych kultur. Usłyszymy m.in.: „Świeć gwiazdeczko” (Arka Noego), „Last Christmas” zespołu Wham, z repertuaru Anastasii „Once Upon a December” czy „Underneath the Tree” Kelly Clarkson. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Mikołajkowe warsztaty dla najmłodszych i nie tylko

• Gwiazdka na Szmulkach. Ul. Radzymińska 6 – 5–6 grudnia

Zarząd Praskich Terenów Publicznych zaprasza na wyjątkowy, świąteczny jarmark na Szmulkach. Na chętnych będą czekać dwa dni pełne magii, zapachów, smaków i rodzinnych atrakcji. W programie: lokalne produkty, zdrowa żywność, rękodzieło, upominki świąteczne, naturalne kosmetyki, słodkości, pokaz kulinarny z bezpłatną degustacją.

5 grudnia od godz. 11: zabawy ze Śnieżynką i Elfem, spotkanie ze Świętym Mikołajem, warsztaty tworzenia stroików świątecznych, warsztaty dekorowania ozdób choinkowych, wspólne ubieranie choinki o godz. 13.

6 grudnia od godz. 11: świąteczna parada, konkursy z nagrodami, warsztaty zdobienia pierników, warsztaty tworzenia kartek świątecznych, wspólne kolędowanie.

---

• Bielański Jarmark Świąteczny. Teren zielony przy stacji metra Słodowiec – 5–7 grudnia

Od 5 do 7 grudnia 2025 roku, w godz. 12-18, zielona przestrzeń przy stacji metra Słodowiec zamieni się w tętniący życiem Bielański Jarmark Świąteczny. Mieszkańcy będą mogli posłuchać nastrojowej muzyki, spróbować pachnących specjałów i wziąć udział w warsztatach, które wprowadzą ich w prawdziwie świąteczny nastrój. Jedną z największych atrakcji tegorocznej edycji Bielańskiego Jarmarku Świątecznego będą alpaki. Te przesympatyczne zwierzęta zawsze wywołują uśmiech na twarzach zarówno dzieci, jak i dorosłych. Tym razem futrzani goście pojawią się w świątecznych czapkach i kolorowych szalikach, idealnie wpisując się w zimową oprawę wydarzenia.

Bielański Jarmark Świąteczny to także prawdziwa uczta dla podniebienia. W strefie gastronomicznej będzie można skosztować tradycyjnych potraw oraz aromatycznych zimowych herbat. Szczególnie intensywnie zapowiada się sobota, 6 grudnia. Tego dnia Na Bielańskim Jarmarku Świątecznym pojawi się sam Święty Mikołaj, gotowy do wspólnych zdjęć i odbierania życzeń od najmłodszych, a o godz. 10:30 odbędzie się interaktywne i pełne humoru przedstawienie Teatru Jednej Miny, przeznaczone dla najmłodszych.

W ogrzewanym namiocie warsztatowym przez trzy dni odbywać się będą zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie m.in. tworzenie ozdób, ubieranie choinki, dekorowanie bombek i szyszek, malowanie kartek świątecznych oraz warsztaty decoupage. Na odwiedzających czekać będzie także wspólne kolędowanie. Na zewnątrz animatorzy poprowadzą zabawy w zimowym klimacie, od rzutów śnieżką do celu po taneczne szaleństwo z elfami.

Organizatorzy zapraszają również do udziału w tworzeniu najdłuższego bielańskiego łańcucha choinkowego, który później ozdobi cały Bielański Jarmark Świąteczny. Bielański Jarmark Świąteczny to miejsce, w którym poznacie ponad dwudziestu lokalnych twórców. Na stoiskach znajdziemy m.in.: ozdoby, ceramikę, tekstylia, świece, kosmetyki naturalne, miody oraz drobne upominki idealne pod choinkę. To nie tylko okazja do zakupu wyjątkowych prezentów, lecz także szansa, by wesprzeć lokalnych rzemieślników.

---

• Warsztaty „Wiklinowe cuda”. DOK Ursynów ul. Kajakowa 12b – 6 grudnia, godz. 14 i 15.30

Podczas mikołajkowych warsztatów wiklinowych, pod okiem instruktora, będzie można wykonać unikatowe ozdoby z wikliny, które doskonale sprawdzą się jako mikołajkowy upominek lub dekoracja domu. Na uczestników będzie czekać twórcza zabawa, aromat świąt i odrobina magii.

Wejściówki do nabycia na https://biletyna.pl/dla-dzieci/Wiklinowe-cuda-Warsztaty-Wiklinowe-z-okazji-Mikolajek oraz w biletomacie DOK Ursynów. Grupa I – godz. 14, sala 109, I piętro. Grupa II – godz. 15.30, sala 109, I piętro.

---

• Mikołajki na Pradze-Północ. Ul. Kłopotowskiego 15 – 6 grudnia, godz. 15

W świątecznej atmosferze, wypełnionej zapachem pierników i gorącej zimowej herbaty, czekają na nas rodzinne warsztaty, zabawy oraz spotkanie z Mikołajem. O godz. 15 startuje Świąteczny Warsztat Ekologiczny, podczas którego zaplanowano tworzenie naturalnych ozdób i ekologicznych bombek, malowanie drewnianych dekoracji oraz przygotowywanie eko-kartek 3D z recyklingu.

Podczas wydarzenia obecni będą inspektorzy OTOZ Animals Warszawa, którzy przedstawią swoją działalność i opowiedzą o interwencjach podejmowanych na rzecz zwierząt. Na miejscu pojawi się również pies odebrany podczas jednej z interwencji, a uczestnicy poznają jego historię i zwierzę będzie czekało na nowy dom.

Będzie można też przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom, a także dołożyć swoją cegiełkę dla potrzebujących czworonogów przynosząc karmę. O godz. 17:30 magiczny występ Teatru AKT z pantomimą, tańcem, zabawą z ogniem i szczudlarzami. Chwilę później nastąpi wyjątkowy moment – symboliczne odpalenie Praskiej Choinki.

To nie tylko rozświetlenie jednego drzewka – to początek świątecznej dekoracji całej naszej dzielnicy, która w tym roku będzie jeszcze piękniejsza i bardziej magiczna, tworząc nastrój pełen radości, światła i wspólnoty.

Po zapaleniu choinki odbędzie się wspólne śpiewanie kolęd, które rozbrzmi dzięki Chórowi Politechniki Warszawskiej i głosom wszystkich mieszkańców. Od 6 grudnia na słupie przed Urzędem Dzielnicy przez cały tydzień będą czekały na mikołajkowe prezenty – praskie magnesy w świątecznej odsłonie.

---

• Mikołajkowe warsztaty. Wilanów, ul. Branickiego 17 – 6 grudnia, godz. 11

W sobotę w filii Centrum Kultury Wilanów przy ul. Branickiego 17, dzieci wraz z rodzicami będą mogły uczestniczyć w wyjątkowym mikołajkowym poranku pełnym twórczych aktywności.

W programie znalazły się: świąteczna animacja, kreatywne warsztaty plastyczne, a także uwielbiany przez najmłodszych kącik stolarski „Stuku-Puku”. Nie zabraknie również wspólnego dekorowania choinki. Wstęp na warsztaty jest bezpłatny.

---

• Ursynowskie Mikołajki z klockami LEGO. Arena Ursynów ul. Pileckiego 122 – 7 grudnia, godz. 11

W niedzielę od godz. 11 Arena Ursynów zamieni się w prawdziwą krainę świątecznej magii – odbędą się tam Ursynowskie Mikołajki z klockami LEGO®. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego dzieci i dorośli będą mogli bezpłatnie korzystać z wielu atrakcji przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Na uczestników czeka świąteczna strefa z tronem Świętego Mikołaja, otoczona dekoracjami z klocków LEGO® oraz imponującymi figurami 3D. Po oficjalnym powitaniu na scenie pojawi się sam Mikołaj, z którym dzieci będą mogły zrobić pamiątkowe zdjęcie. Nie zabraknie także spektaklu teatralnego „Zimowe przygody Iskierki i Mroza”, przygotowanego przez aktorów Teatru Jumaja. Największą atrakcją będzie strefa LEGO® Star Wars, gdzie powstanie wspólna budowla – monumentalna figura Mistrza Yody. Fani snów i wyobraźni odnajdą się w strefie LEGO® DREAMZzz, a najmłodsi w basenach pełnych klocków LEGO® DUPLO®.

Dodatkowo będzie przygotowana strefa gier wideo, kreatywne stanowiska do budowania mozaik i ozdób choinkowych. Na Ursynowskich Mikołajkach szczególne miejsce zajmie stoisko Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, które od lat niesie pomoc pacjentom w najtrudniejszych chwilach. To właśnie tutaj mieszkańcy będą mogli połączyć świąteczną radość z gestem solidarności i wsparcia. Na stoisku dostępne będą wyjątkowe cegiełki, których zakup zasili działalność hospicjum.

Na miejscu obecne będzie także stoisko Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, gdzie mieszkańcy dowiedzą się, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w ramach programu „Warszawa Chroni”, którego celem jest zwiększanie świadomości i przygotowania warszawiaków na różne sytuacje kryzysowe. Nie zabraknie również animacji sportowych prowadzonych przez obsługę Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Wszystkie atrakcje są bezpłatne, a wydarzenie potrwa do godz. 16.

---

• Gwiazdka na Białołęce 2025. Ul. Modlińska 197 – 7 grudnia, godz. 14

Przed Urzędem Dzielnicy przy ul. Modlińskiej 197 powstanie tętniące życiem świąteczne miasteczko! Przestrzeń, którą dobrze znacie z codziennych spraw, na jeden dzień zamieni się w miejsce pełne zapachów, muzyki, świateł i twórczej energii.

W programie: warsztaty kreatywne, w tym wypiekanie chleba, pakowanie prezentów, sitodruk oraz rękodzieło, atrakcje Fundacji AVE, kolędowanie na żywo w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 366 i 406 oraz seniorów z CAM, warsztaty plastyczne prowadzone przez CAM Ceramiczna, stanowisko i spotkanie z Budżetem Obywatelskim Białołęka, tworzenie ozdób świątecznych w technologii 3D, stoiska szkolne z dekoracjami i rękodziełem, również w ramach działań charytatywnych, świąteczne animacje z udziałem postaci świątecznych – Mikołaj, elfy, renifery i śnieżynki, spektakl „Nie tylko choinki” Teatru Sztuka Ciała, teatr cieni i taniec aniołów przygotowany przez uczniów SP 366, Show Elfa Magika, konkursy z nagrodami, m.in. voucherami do Restauracji Vivere, strefa gastronomiczna – barszcz, paszteciki i gorąca herbata, aktywności sportowe z Klubem Białe Orły, w tym test czasu reakcji na BlazePodach, ręcznie wykonana fotobudka przygotowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy, gry, zabawy i loteria organizowane przez Bibliotekę Białołęka, czapki Świętego Mikołaja dla najmłodszych uczestników wydarzenia.

---

• Pracownia Świętego Mikołaja. MAL Kłobucka, ul. Kłobucka 14 – 5 i 7 grudnia

Rozpoczął się cykl „Pracownia Świętego Mikołaja”. W piątek o godz. 16 powstaną materiałowe torby prezentowe własnoręcznie malowane, będzie twórczo, plastycznie i rękodzielniczo. Natomiast w niedzielę o godz. 14 rozpocznie się tworzenie wianków i dekorowanie pierników. Po warsztatach o godz. 18 dzieci będą mogły obejrzeć przedstawienie „Pomocnik Świętego Mikołaja” w wykonaniu teatrzyku Czarodziej.

Mikołajki w kinie

• Mikołajki na dziecięcych zasadach. Cinema City – 6–7 grudnia

W tym roku Cinema City przygotowało prawdziwie magiczne Mikołajki – pełne uśmiechów, zabawy i świątecznego klimatu. Specjalnie dla najmłodszych (i tych, którzy wciąż mają w sobie odrobinę dziecięcej radości) zostały przygotowane dodatkowe atrakcje oraz wyjątkowy konkurs z nagrodami.

W wybranych kinach Cinema City w godz. 10-15 pojawią się wyjątkowi goście: Mikołaj i jego pomocnica Elfinka, z którymi będzie można zrobić sobie świątecznie zdjęcie. Mikołaja i Elfinkę można będzie spotkać w Cinema City: Warszawa Arkadia, Warszawa Białołęka, Warszawa Promenada.

Od 6 do 21 grudnia będzie trwał konkurs „Święta na dziecięcych zasadach”. To okazja, żeby puścić wodze fantazji. Wystarczy odwiedzić kino Cinema City i wypełnić świąteczną deklarację: „Te święta spędzę na dziecięcych zasadach! Oto mój plan: …” Gotową kartę wrzuca się do specjalnego pudełka konkursowego, a między 22 a 31 grudnia zostaną wybrane najbardziej kreatywne odpowiedzi. W każdym kinie do wygrania: 20 × voucher na 2 bilety rodzinne 2D, 20 × voucher 1+1 na bilet rodzinny 2D, 20 × voucher na barową ofertę rodzinną (zestaw Family +1), 2× karty UNO, 1× zestaw Hot Wheels, 1× lalka Barbie.

Dorośli za świąteczne seanse zapłacą tyle co dziecko, a obejrzeć będzie można filmy: ,,Mysz-masz na święta", ,,Bing: święta i inne opowieści", ,,Mikołaj i ekipa", ,,Święta z Astrid Lindgren".

W sobotę o godz. 12 w Cinema City Sadyba odbędzie się mikołajkowy pokaz filmu „Zwierzogród 2”. Na seans zaprasza Dzielnica Wilanów. Bezpłatne wejściówki będą do odebrania w dniach: 3–5 grudnia w godz. 7:30-17 w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. Klimczaka 2.

• Mikołajkowy weekend w Multikinie. Multikina – 6–7 grudnia

W sobotę i niedzielę dzieci będą mogły świętować mikołajki w Multikinie. Na dużych ekranach pojawią się niezwykłe animacje i filmy familijne, które zabiorą najmłodszych kinomanów w magiczny świat przygód. W repertuarze znajdą się takie tytuły jak „Zwierzogród 2”, „Święta z Astrid Lindgren”, „Mysz-Masz na Święta” oraz „Mikołaj i ekipa”.

Będzie to także doskonała okazja, by w godz. 10-15 spotkać Mikołaja, który będzie rozdawał do biletów prezenty w wybranych kinach. W popcornbarze do każdego zestawu będzie można zakupić dowolną Bubble Tea z Lipton 0,5l z 50 proc. zniżką. Szczegółowy repertuar znajduje się na stronie www.multikino.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kin.