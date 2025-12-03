Trakt Królewski i Stare Miasto już lśnią! W Warszawie rozbłysła świąteczna iluminacja 2025

W uroczystości rozświetlenia choinki uczestniczył Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy Foto: Kacper Komaiszko

Na słupach i latarniach wiszą elementy imitujące tradycyjne ozdoby choinkowe: muchomorowe bombki, kunsztownie wyglądające kryształki z babcinych kredensów oraz łańcuchy z kolorowego papieru. Nie zabrakło również kultowych przedmiotów technicznych – podświetlone telefony z tarczą oraz telewizory Belweder stały się idealnym tłem do pamiątkowych zdjęć.

Kultowe pojazdy i scenografia filmowa

Iluminację wzbogaciły figurki symbolizujące polską motoryzację tamtych lat. Na Trakcie Królewskim spotkać można podświetlane modele legendarnej Syrenki oraz retro motocykla Ryś, które stanowią kolejny element podróży w czasie.

Główny motyw przewodni zdominowała tęsknota za estetyką minionej epoki, przenosząc spacerowiczów wprost do lat 50. i 60. ubiegłego stulecia. Foto: Kacepr Komaiszko

Ten sezon jest szczególnie naznaczony kinematografią, a mianowicie twórczością Juliusza Machulskiego, z którego filmem Kingsajz utożsamiany jest ten retro klimat. Wyjątkowym urozmaiceniem jest również element prosto z planu filmowego „Lalki” – słynny Sklep Wokulskiego, który Bolesław Prus umieścił w swojej powieści na Krakowskim Przedmieściu. Wystawy w jego oknach, z powodu ogromnego zainteresowania publiczności, pozostają na miejscu i można je podziwiać do połowy lutego.

Reklama Reklama

Świetlny szlak przez Stare i Nowe Miasto

Iluminacja rozciąga się na gigantycznym obszarze, rozświetlając nie tylko główny szlak, ale i urokliwe zakątki Warszawy. Główną osią jest Trakt Królewski, ciągnący się wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu. Iluminacja weszła także głęboko w historyczne serce miasta. Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać rozświetlone ulice Starego i Nowego Miasta, w tym: Piwną, Świętojańską, Podwale, Piekarską, Zapiecek, Freta, a także rejon Barbakanu i obu Rynków. Ozdoby pojawiły się również na ulicach w Śródmieściu, takich jak Świętokrzyska i Chmielna.

Atrakcje i technologia

Centralnym punktem, który uroczyście rozpoczął całe wydarzenie, jest wspomniana już 27-metrowa choinka na Placu Zamkowym, zbudowana z nowoczesnych, energooszczędnych diod LED. Dla rodzin z dziećmi, a także dla miłośników dawnych czasów, przygotowano specjalne atrakcje – podświetlane retro karuzele i zabawki, które nawiązują do lat dzieciństwa ich rodziców i dziadków.

Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać rozświetlone ulice Starego i Nowego Miasta Foto: mat pras.

Wieczorny spacer wzdłuż rozświetlonego Traktu można połączyć z wizytą na trwającym tam Jarmarku Bożonarodzeniowym lub wybrać się na Podzamcze. Tam, w Multimedialnym Parku Fontann, od 6 grudnia do 16 lutego odbywają się wieczorne pokazy świetlno-muzyczne, które mają miejsce w każdy weekend i wybrane dni świąteczne.

Montaż tej gigantycznej instalacji, który wymagał pracy na wysięgnikach i transportu wielokilometrowych łańcuchów ozdób, rozpoczął się już na początku listopada, by zapewnić sprawne uruchomienie 3 grudnia. Iluminację będzie można podziwiać aż do połowy lutego 2026 roku.

Reklama Reklama

Warszawiacy chętnie robili pamiątkowe zdjęcia ze świątecznymi postaciami Foto: Kacper Komaiszko

Mieszkańcy mają więc ostatnią szansę, by zanurzyć się w ten jedyny w swoim rodzaju, sentymentalny klimat, zanim w przyszłym sezonie stolica Polski zyska zupełnie nową, świetlną oprawę.