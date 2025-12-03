4.5°C
Życie Warszawy

Trakt Królewski i Stare Miasto już lśnią! W Warszawie rozbłysła świąteczna iluminacja 2025

Publikacja: 03.12.2025 18:50

Tłumy warszawiaków przybyły na Stare Miasto, aby celebrować rozpoczęcie świątecznej iluminacji

Tłumy warszawiaków przybyły na Stare Miasto, aby celebrować rozpoczęcie świątecznej iluminacji

Foto: Kacper Komaiszko

Kacper Komaiszko
W Warszawie uroczyście zainaugurowano Iluminację Świąteczną 2025/2026. Jest to pożegnalny sezon iluminacji w nostalgicznym stylu retro, który przeniósł mieszkańców wprost do lat 50. i 60. XX wieku. Od środy, 3 grudnia, warszawiacy i turyści mogą po raz ostatni podziwiać świąteczne ozdoby w takiej wersji.

Warszawa oficjalnie rozpoczęła sezon świąteczny, stając się jednym z najjaśniejszych punktów na mapie Europy. W środę o godz. 18, symbolicznie rozbłysła 27-metrowa, multimedialna choinka LED stojąca na Placu Zamkowym, dając sygnał do odpalenia iluminacji na całym Trakcie Królewskim.

Tegoroczna odsłona jest wyjątkowa – to już trzeci i zarazem ostatni sezon ozdób zaprojektowanych w nostalgicznej stylistyce retro, nawiązującej do epoki PRL. Po wygaśnięciu umowy z wykonawcą, firmą Multidekor, władze miasta zapowiedziały, że w przyszłym roku warszawiaków czeka zupełnie nowy projekt świetlny.

Na słupach i latarniach wiszą elementy imitujące tradycyjne ozdoby choinkowe

Na słupach i latarniach wiszą elementy imitujące tradycyjne ozdoby choinkowe

Foto: Kacper Komaiszko

Nostalgiczny powrót do PRL

Główny motyw przewodni zdominowała tęsknota za estetyką minionej epoki, przenosząc spacerowiczów wprost do lat 50. i 60. ubiegłego stulecia. Zamiast nowoczesnych, abstrakcyjnych form, na ulicach królują instalacje nawiązujące do kultowych i często już zapomnianych przedmiotów codziennego użytku.

Szczególną uwagę przykuwają wolnostojące, podświetlane figury, które stanęły m.in. na placu Pięciu Rogów. Można tam podziwiać iluminacje w kształcie dawnych saturatorów czy sklepowych wag odważnikowych, przywołujące wspomnienia z dzieciństwa starszych pokoleń.

W uroczystości rozświetlenia choinki uczestniczył Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy

W uroczystości rozświetlenia choinki uczestniczył Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy

Foto: Kacper Komaiszko

Na słupach i latarniach wiszą elementy imitujące tradycyjne ozdoby choinkowe: muchomorowe bombki, kunsztownie wyglądające kryształki z babcinych kredensów oraz łańcuchy z kolorowego papieru. Nie zabrakło również kultowych przedmiotów technicznych – podświetlone telefony z tarczą oraz telewizory Belweder stały się idealnym tłem do pamiątkowych zdjęć.

28 listopada pod Pałacem Kultury i Nauki wystartował świąteczny jarmark
przestrzeń miejska
Wybrali się na jarmark w Warszawie i pokazali ceny. Co było „przepyszne", a co „totalnym nieporozumieniem"?

Kultowe pojazdy i scenografia filmowa

Iluminację wzbogaciły figurki symbolizujące polską motoryzację tamtych lat. Na Trakcie Królewskim spotkać można podświetlane modele legendarnej Syrenki oraz retro motocykla Ryś, które stanowią kolejny element podróży w czasie.

Główny motyw przewodni zdominowała tęsknota za estetyką minionej epoki, przenosząc spacerowiczów wprost do lat 50. i 60. ubiegłego stulecia.

Główny motyw przewodni zdominowała tęsknota za estetyką minionej epoki, przenosząc spacerowiczów wprost do lat 50. i 60. ubiegłego stulecia.

Foto: Kacepr Komaiszko

Ten sezon jest szczególnie naznaczony kinematografią, a mianowicie twórczością Juliusza Machulskiego, z którego filmem Kingsajz utożsamiany jest ten retro klimat. Wyjątkowym urozmaiceniem jest również element prosto z planu filmowego „Lalki” – słynny Sklep Wokulskiego, który Bolesław Prus umieścił w swojej powieści na Krakowskim Przedmieściu. Wystawy w jego oknach, z powodu ogromnego zainteresowania publiczności, pozostają na miejscu i można je podziwiać do połowy lutego.

Świetlny szlak przez Stare i Nowe Miasto

Iluminacja rozciąga się na gigantycznym obszarze, rozświetlając nie tylko główny szlak, ale i urokliwe zakątki Warszawy. Główną osią jest Trakt Królewski, ciągnący się wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu. Iluminacja weszła także głęboko w historyczne serce miasta. Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać rozświetlone ulice Starego i Nowego Miasta, w tym: Piwną, Świętojańską, Podwale, Piekarską, Zapiecek, Freta, a także rejon Barbakanu i obu Rynków. Ozdoby pojawiły się również na ulicach w Śródmieściu, takich jak Świętokrzyska i Chmielna.

Diabelski Młyn Sky 55 to największa atrakcja jarmarku świątecznego w centrum Warszawy. Także swoiste
przestrzeń miejska
Diabelski młyn na stałe w centrum? Nowy symbol stolicy z epoki Cricolandu

Atrakcje i technologia

Centralnym punktem, który uroczyście rozpoczął całe wydarzenie, jest wspomniana już 27-metrowa choinka na Placu Zamkowym, zbudowana z nowoczesnych, energooszczędnych diod LED. Dla rodzin z dziećmi, a także dla miłośników dawnych czasów, przygotowano specjalne atrakcje – podświetlane retro karuzele i zabawki, które nawiązują do lat dzieciństwa ich rodziców i dziadków.

Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać rozświetlone ulice Starego i Nowego Miasta

Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać rozświetlone ulice Starego i Nowego Miasta

Foto: mat pras.

Wieczorny spacer wzdłuż rozświetlonego Traktu można połączyć z wizytą na trwającym tam Jarmarku Bożonarodzeniowym lub wybrać się na Podzamcze. Tam, w Multimedialnym Parku Fontann, od 6 grudnia do 16 lutego odbywają się wieczorne pokazy świetlno-muzyczne, które mają miejsce w każdy weekend i wybrane dni świąteczne.

Montaż tej gigantycznej instalacji, który wymagał pracy na wysięgnikach i transportu wielokilometrowych łańcuchów ozdób, rozpoczął się już na początku listopada, by zapewnić sprawne uruchomienie 3 grudnia. Iluminację będzie można podziwiać aż do połowy lutego 2026 roku.

Warszawiacy chętnie robili pamiątkowe zdjęcia ze świątecznymi postaciami

Warszawiacy chętnie robili pamiątkowe zdjęcia ze świątecznymi postaciami

Foto: Kacper Komaiszko

Mieszkańcy mają więc ostatnią szansę, by zanurzyć się w ten jedyny w swoim rodzaju, sentymentalny klimat, zanim w przyszłym sezonie stolica Polski zyska zupełnie nową, świetlną oprawę.

