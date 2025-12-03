Dzień warto z kolei zakończyć na tarasie widokowym Pałacu Kultury i Nauki, skąd można podziwiać zachód słońca. Na kolację i drinka autor poleca udać się do restauracji „Bez Gwiazdek”, która serwuje dania kuchni regionalnej w formie menu degustacyjnego.

Dzień drugi – muzeum, Łazienki i Stare Miasto

Drugi dzień weekendu zaczyna się od śniadania w jednej z warszawskich piekarni. Marc Di Duca poleca ​​te należące do sieci Lubaszka (np. przy al. Solidarności 119 i Senatorskiej 28) oraz kawiarnie Lukullus przy Chmielnej 32 i Rozbrat 22. Następnie autor proponuje wybrać się do Muzeum Powstania Warszawskiego, które mieści się przy ul. Grzybowskiej 79.

Po zakończeniu zwiedzania według dziennikarza warto udać się w stronę Łazienek Królewskich i zatrzymać się po drodze w Barze Mlecznym Marszałkowskim, czyli kolejnej smacznej, a przy tym niedrogiej opcji na lunch.

Leniwe i spokojne popołudnie autor proponuje spędzić w Łazienkach Królewskich, gdzie latem można posłuchać recitali pianistów w ramach Koncertów Chopinowskich. Inne pomysły na spędzenie czasu w parku to spacer, piknik lub drzemka na trawniku.

Wieczorem przewodnik prowadzi turystów na Stare Miasto i nad Wisłę, zwracając szczególną uwagę na Zamek Królewski. Na kolację Marc Di Duca proponuje udać się do restauracji „Gospoda Kwiaty Polskie”, gdzie panuje sielski klimat i można spróbować tradycyjnej, chłopskiej kuchni polskiej.

Reklama Reklama

Według autora „The Telegraph” najlepszym okresem na zwiedzanie Warszawy jest jesień z uwagi na przebarwiające się liście drzew oraz wciąż dobrą pogodę.

Marc di Duca o sobie

Marc di Duca jest autorem ponad 100 przewodników dla Lonely Planet Foto: mat. pras.

Marc di Duca tak przedstawia siebie na stronie internetowej Lonely Planet: „Pochodzę z północno-wschodniej Anglii i od dwóch dekad jestem autorem przewodników turystycznych. Napisałem przewodniki dla wszystkich głównych wydawnictw podróżniczych, w tym ponad 100 dla Lonely Planet. Opisywałem tak różnorodne miejsca, jak Syberia i Karaiby, i wiele pomiędzy nimi. Najchętniej jeżdżę na rowerze górskim, chodzę po górach, biegam samotnym szlakiem lub pływam kajakiem po rzece z moimi dwoma synami i żoną Tanyą”.