Koncepcja przebudowy ulicy Karowej wybrana. Zwyciężyła pracownia RS Architektura Krajobrazu

Miasto Stołeczne Warszawa rozstrzygnęło konkurs na koncepcję przebudowy ulicy Karowej wraz z Wiaduktem im. Stanisława Markiewicza. Zwycięski projekt został przygotowany przez pracownię RS Architektura Krajobrazu.



Koncepcja, która spotkała się z największą przychylnością jury zakłada stworzenie łagodnych, szerokich schodów oraz windy, co ma ułatwić komunikację pieszą i rowerową oraz umożliwić komfortowe pokonanie różnicy wysokości Skarpy Warszawskiej.

Ulica Karowa stanie się bardziej dostępna

Celem konkursu było usprawnienie i uatrakcyjnienie połączenia między górnym tarasem Skarpy a Powiślem, w szczególności pomiędzy Krakowskim Przedmieściem a istniejącym od niedawna mostem pieszo-rowerowym. Obecne zagospodarowanie ulicy Karowej ogranicza sprawną i bezpieczną komunikację pieszą i rowerową.

Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, wskazał, że zwycięska koncepcja jest kolejnym krokiem w ramach programu Nowe Centrum Warszawy, którego celem jest łączenie miejskich centrów aktywności i zwiększanie dostępności stolicy.

Uczestnicy konkursu stanęli przed wyzwaniem zaprojektowania funkcjonalnego i atrakcyjnego połączenia, które musiało jednocześnie uwzględniać liczne wymogi konserwatorskie, geotechniczne uwarunkowania skarpy oraz bliskość obiektów chronionych.