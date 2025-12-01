1.8°C
Życie Warszawy

Koncepcja przebudowy ulicy Karowej wybrana. Zwyciężyła pracownia RS Architektura Krajobrazu

Publikacja: 01.12.2025 18:30

Zwycięska koncepcja autorstwa pracowni RS Architektura Krajobrazu zakłada budowę obok wiaduktu Marki

Zwycięska koncepcja autorstwa pracowni RS Architektura Krajobrazu zakłada budowę obok wiaduktu Markiewicza schodów i pomostu z windą.

Foto: mat. pras.

M.B.
Miasto Stołeczne Warszawa rozstrzygnęło konkurs na koncepcję przebudowy ulicy Karowej wraz z Wiaduktem im. Stanisława Markiewicza. Zwycięski projekt został przygotowany przez pracownię RS Architektura Krajobrazu.

Koncepcja, która spotkała się z największą przychylnością jury zakłada stworzenie łagodnych, szerokich schodów oraz windy, co ma ułatwić komunikację pieszą i rowerową oraz umożliwić komfortowe pokonanie różnicy wysokości Skarpy Warszawskiej.

Ulica Karowa stanie się bardziej dostępna

Celem konkursu było usprawnienie i uatrakcyjnienie połączenia między górnym tarasem Skarpy a Powiślem, w szczególności pomiędzy Krakowskim Przedmieściem a istniejącym od niedawna mostem pieszo-rowerowym. Obecne zagospodarowanie ulicy Karowej ogranicza sprawną i bezpieczną komunikację pieszą i rowerową.

Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, wskazał, że zwycięska koncepcja jest kolejnym krokiem w ramach programu Nowe Centrum Warszawy, którego celem jest łączenie miejskich centrów aktywności i zwiększanie dostępności stolicy.

Uczestnicy konkursu stanęli przed wyzwaniem zaprojektowania funkcjonalnego i atrakcyjnego połączenia, które musiało jednocześnie uwzględniać liczne wymogi konserwatorskie, geotechniczne uwarunkowania skarpy oraz bliskość obiektów chronionych.

Wyniki konkursu i nagrodzone projekty

Konkurs odbył się w dwóch etapach, a do drugiego zakwalifikowano pięć najlepszych z czternastu nadesłanych prac. Sąd konkursowy przyznał I, II i III nagrodę oraz dwa równorzędne wyróżnienia. Zwycięzca konkursu zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

I Nagroda – 100 tys. zł: Zespół z pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa (Konstancin Jeziorna).

Łagodne schody w dół a w górę winda. To pomysł na zniwelowanie wyoskości skarpy wiślanej

Łagodne schody w dół a w górę winda. To pomysł na zniwelowanie wyoskości skarpy wiślanej

Foto: mat. pras.

II Nagroda – 80 tys. zł: Małgorzata Zmysłowska (Berlin) i Franciszek Ryczer Architekt.

Przebudowa Karowej według koncepcji Małgorzaty Zmysłowskiej i Franciszka Ryczera wprowadzała do proj

Przebudowa Karowej według koncepcji Małgorzaty Zmysłowskiej i Franciszka Ryczera wprowadzała do projektu dużo zieleni i płynącą wodę

Foto: mat. pras.

III Nagroda – 50 tys. zł: EMA Studio Sp. z o.o. (Warszawa).

Wiodącym elementem pracy EMA Studio Sp. z o.o. jest serpentyna ścieżki rowerowej wijąca się wokół sc

Wiodącym elementem pracy EMA Studio Sp. z o.o. jest serpentyna ścieżki rowerowej wijąca się wokół schodó prowadzących do Wisły

Foto: mat. pras.

Wyróżnienia – 25 tys. zł: Piotr Płaskowicki Architekt (Warszawa) oraz Zygmunt Borawski (Warszawa), Jan Przedpełski i Landscape Practice Marta Tomasiak.

Najmniej w dotychczasowy układ zamierzał ingerować zespół Piotra Płaskowieckiego. Jednocześnie propo

Najmniej w dotychczasowy układ zamierzał ingerować zespół Piotra Płaskowieckiego. Jednocześnie proponował najodważniejsze rozwiązanie fenikularu

Foto: mat. pras.

Korale i pasma - to według Zygmunta Borawskiego, Jana Przedpełskiego oraz Landscape Practice Marty T

Korale i pasma - to według Zygmunta Borawskiego, Jana Przedpełskiego oraz Landscape Practice Marty Tomasiak cechy dystynktywne proponowanego przez nich projektu.

Foto: mat. pras.

Koncepcja zwycięskiego projektu

Projekt pracowni RS Architektura Krajobrazu tworzy spójną wizję ulicy Karowej jako połączenia Traktu Królewskiego z Wisłą, uwydatniając jednocześnie powiązanie widokowe tych osi.

Miesiąc po otwarciu Parku Żerańskiego został on nominowany do swojej pierwszej nagrody
przestrzeń miejska
Park Żerański z nominacją do nagrody
Kluczowe elementy zwycięskiej koncepcji:

  • Winda i schody: Zaprojektowano windę, która ma ułatwić dostęp osobom z ograniczeniami ruchowymi do górnego i pośredniego poziomu skarpy, umożliwiając dojście do Parku Kazimierzowskiego. Winda będzie obsługiwać trzy poziomy i umożliwi przewóz rowerów. Łagodne schody mają służyć nie tylko komunikacji, ale także stanowić miejsce odpoczynku.
  • Elementy krajobrazowe: Wzdłuż osi schodów zaplanowano niewielki ciek wodny, który ma nawiązywać do historycznie występujących starorzeczy u podnóża skarpy. Schody zostaną wyposażone w miejsca do odpoczynku z ławkami, tworząc punkty widokowe.
  • Aspekty konserwatorskie i przyrodnicze: Projekt zachowuje wytyczne konserwatorskie, w tym ekspozycję nasypu wiaduktu Markiewicza, oraz chroni masyw drzew skarpy. Planuje się zachowanie niemal wszystkich istniejących drzew i nasadzenie około 200 nowych.
  • Komunikacja drogowa: Nie przewidziano zmian geometrycznych w obszarze wiaduktu Markiewicza. Na prowadzących do niego „ślimakach” zwiększono szerokość chodników do minimum 2,5 m oraz szerokość jezdni do minimum 8 m (jezdnia 5 m plus dwa pasy rowerowe po 1,5 m).

Sąd konkursowy sformułował również zalecenia do dalszych prac projektowych, dotyczące między innymi sąsiedztwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz nawierzchni pasów rowerowych.

Tak przedstawia się plan ogólny Karowej według koncepcji RS Architektura Krajobrazu - zdobywców I na

Tak przedstawia się plan ogólny Karowej według koncepcji RS Architektura Krajobrazu - zdobywców I nagrody

Foto: mat. pras.

Wystawa pokonkursowa

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będzie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (Al. Jerozolimskie 44, poziom -1). Ekspozycja będzie dostępna od 4 do 19 grudnia (od poniedziałku do piątku) w godz. 8-16.

Źródło: zyciewarszawy.pl

