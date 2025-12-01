Koncepcja przebudowy ulicy Karowej wybrana. Zwyciężyła pracownia RS Architektura Krajobrazu

Zwycięska koncepcja autorstwa pracowni RS Architektura Krajobrazu zakłada budowę obok wiaduktu Markiewicza schodów i pomostu z windą.
Koncepcja, która spotkała się z największą przychylnością jury zakłada stworzenie łagodnych, szerokich schodów oraz windy, co ma ułatwić komunikację pieszą i rowerową oraz umożliwić komfortowe pokonanie różnicy wysokości Skarpy Warszawskiej.
Celem konkursu było usprawnienie i uatrakcyjnienie połączenia między górnym tarasem Skarpy a Powiślem, w szczególności pomiędzy Krakowskim Przedmieściem a istniejącym od niedawna mostem pieszo-rowerowym. Obecne zagospodarowanie ulicy Karowej ogranicza sprawną i bezpieczną komunikację pieszą i rowerową.
Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, wskazał, że zwycięska koncepcja jest kolejnym krokiem w ramach programu Nowe Centrum Warszawy, którego celem jest łączenie miejskich centrów aktywności i zwiększanie dostępności stolicy.
Uczestnicy konkursu stanęli przed wyzwaniem zaprojektowania funkcjonalnego i atrakcyjnego połączenia, które musiało jednocześnie uwzględniać liczne wymogi konserwatorskie, geotechniczne uwarunkowania skarpy oraz bliskość obiektów chronionych.
Konkurs odbył się w dwóch etapach, a do drugiego zakwalifikowano pięć najlepszych z czternastu nadesłanych prac. Sąd konkursowy przyznał I, II i III nagrodę oraz dwa równorzędne wyróżnienia. Zwycięzca konkursu zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
I Nagroda – 100 tys. zł: Zespół z pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa (Konstancin Jeziorna).
Łagodne schody w dół a w górę winda. To pomysł na zniwelowanie wyoskości skarpy wiślanej
II Nagroda – 80 tys. zł: Małgorzata Zmysłowska (Berlin) i Franciszek Ryczer Architekt.
Przebudowa Karowej według koncepcji Małgorzaty Zmysłowskiej i Franciszka Ryczera wprowadzała do projektu dużo zieleni i płynącą wodę
III Nagroda – 50 tys. zł: EMA Studio Sp. z o.o. (Warszawa).
Wiodącym elementem pracy EMA Studio Sp. z o.o. jest serpentyna ścieżki rowerowej wijąca się wokół schodó prowadzących do Wisły
Wyróżnienia – 25 tys. zł: Piotr Płaskowicki Architekt (Warszawa) oraz Zygmunt Borawski (Warszawa), Jan Przedpełski i Landscape Practice Marta Tomasiak.
Najmniej w dotychczasowy układ zamierzał ingerować zespół Piotra Płaskowieckiego. Jednocześnie proponował najodważniejsze rozwiązanie fenikularu
Korale i pasma - to według Zygmunta Borawskiego, Jana Przedpełskiego oraz Landscape Practice Marty Tomasiak cechy dystynktywne proponowanego przez nich projektu.
Projekt pracowni RS Architektura Krajobrazu tworzy spójną wizję ulicy Karowej jako połączenia Traktu Królewskiego z Wisłą, uwydatniając jednocześnie powiązanie widokowe tych osi.
Kluczowe elementy zwycięskiej koncepcji:
Sąd konkursowy sformułował również zalecenia do dalszych prac projektowych, dotyczące między innymi sąsiedztwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz nawierzchni pasów rowerowych.
Tak przedstawia się plan ogólny Karowej według koncepcji RS Architektura Krajobrazu - zdobywców I nagrody
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będzie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (Al. Jerozolimskie 44, poziom -1). Ekspozycja będzie dostępna od 4 do 19 grudnia (od poniedziałku do piątku) w godz. 8-16.