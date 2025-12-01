Będą nowe przejścia dla pieszych w centrum Warszawy. Urzędnicy zdradzili lokalizacje

Przejście przez ul. Marszałkowską w osi ul. Złotej powstało w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy
O kolejnych naziemnych przejściach dla pieszych poinformowali pod koniec listopada urzędnicy za pośrednictwem facebookowego profilu „Nowe Centrum Warszawy”.
Urzędnicy podkreślili, że nowe przejście na ul. Marszałkowskiej cieszy się dużą popularnością, ponieważ skraca i ułatwia drogę z ul. Złotej na pl. Centralny. Jest ono kolejnym przejściem powstałym w ostatnich latach w Nowym Centrum Warszawy, które poprawia dostępność i ułatwia dotarcie na przystanki tramwajowe i autobusowe. Jest wygodne przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami, a także tych z wózkami.
Nowe przejście przez ul. Marszałkowską w osi ul. Złotej otwarte zostało na początku listopada. Wówczas w ten sposób urzędnicy pisali o nim w mediach społecznościowych:
„Dzięki niemu wcześniej oddzielone fragmenty centrum Warszawy tworzą teraz spójną i wygodną sieć ścieżek. Przejście ułatwi poruszanie się po mieście pieszym, rowerzystom oraz osobom z niepełnosprawnościami. To kolejny krok w realizacji wizji Nowego Centrum Warszawy, które staje się coraz bardziej wygodne i przyjazne dla swoich użytkowniczek i użytkowników. Zapraszamy Was do korzystania z nowego przejścia i odkrywania centrum na nowo!”.
Urzędnicy poinformowali, że w związku z popularnością, jaką cieszą się wybudowane w ostatnim czasie naziemne przejścia w Nowym Centrum Warszawy, wkrótce powstaną kolejne. Pierwszym z nich będzie przejście przez ul. Marszałkowską na wysokości ul. Sienkiewicza, a jednym z następnych – przejście „[…] przez Aleje Jerozolimskie, które połączy Bracką”.
W niedalekiej przyszłości planowane jest też wytyczenie przejść m.in. „[…] przez Marszałkowską w Osi Saskiej (ze skraju Ogrodu Saskiego na plac Żelaznej Bramy) czy na wysokości ulicy Żurawiej”.
Nowe Centrum Warszawy, w ramach którego powstają kolejne naziemne przejścia w stolicy, to realizowany od kilku lat projekt, którego celem jest poprawa jakości życia w centralnej części miasta. W efekcie punkty, place i miejsca w centrum Warszawy mają zostać połączone wygodnymi ścieżkami w sieć, a cała przestrzeń ma stać się nie tylko przyjazna i spójna, ale także bezpieczna i zielona. Projekt swoim zasięgiem obejmuje przede wszystkim Śródmieście.
Pierwsze nowe naziemne przejścia w ramach Nowego Centrum Warszawy powstały, jak informuje na swojej stronie internetowej Urząd m.st. Warszawy, w 2020 roku na rondzie Czterdziestolatka, a następne w 2022 roku w rejonie ronda Dmowskiego.