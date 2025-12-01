Będą nowe przejścia dla pieszych w centrum Warszawy. Urzędnicy zdradzili lokalizacje

W centrum Warszawy powstaną kolejne naziemne przejścia dla pieszych. Wszystko za sprawą popularności tych wybudowanych do tej pory, wśród których jest m.in. otwarte na początku listopada przejście przez ul. Marszałkowską w osi ul. Złotej.



O kolejnych naziemnych przejściach dla pieszych poinformowali pod koniec listopada urzędnicy za pośrednictwem facebookowego profilu „Nowe Centrum Warszawy”.

Nowe przejście przez ul. Marszałkowską w osi ul. Złotej: Urzędnicy informują o sukcesie

Urzędnicy podkreślili, że nowe przejście na ul. Marszałkowskiej cieszy się dużą popularnością, ponieważ skraca i ułatwia drogę z ul. Złotej na pl. Centralny. Jest ono kolejnym przejściem powstałym w ostatnich latach w Nowym Centrum Warszawy, które poprawia dostępność i ułatwia dotarcie na przystanki tramwajowe i autobusowe. Jest wygodne przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami, a także tych z wózkami.

Nowe przejście przez ul. Marszałkowską w osi ul. Złotej otwarte zostało na początku listopada. Wówczas w ten sposób urzędnicy pisali o nim w mediach społecznościowych:

„Dzięki niemu wcześniej oddzielone fragmenty centrum Warszawy tworzą teraz spójną i wygodną sieć ścieżek. Przejście ułatwi poruszanie się po mieście pieszym, rowerzystom oraz osobom z niepełnosprawnościami. To kolejny krok w realizacji wizji Nowego Centrum Warszawy, które staje się coraz bardziej wygodne i przyjazne dla swoich użytkowniczek i użytkowników. Zapraszamy Was do korzystania z nowego przejścia i odkrywania centrum na nowo!”.