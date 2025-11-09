Planowane przejście na Brackiej będzie powrotem do historycznego układu komunikacyjnego. Dotychczas kończył się on ślepo na linii Alej Jerozolimskich. Tym samym uniemożliwiona była komunikacja piesza z fragmentem ulicy obok dawnego Smyka, który po przebudowie został zazielenioną przestrzenią.

Odtworzenie przejścia dla pieszych w perspektywie ulicy Brackiej stworzy fundamenty pod nową, kluczową oś pieszą biegnącą od Placu Trzech Krzyży, przez Plac Pięciu Rogów, zbieg ulic Złotej i Zgoda obok Domu pod Orłami aż do ulicy Sienkiewicza. To połączenie to więcej niż infrastruktura – to powrót do miejskiej tradycji, którą starzy warszawiacy doskonale znali.

Plan przejść dla pieszych, tych istniejących, tworzonych i zaplanowanych zaprezentowały władze miasta. Gdy ruszą wszystkie, centrum miasta nie będzie przypominać dotychczasowego wyspiarskiego podzielonego przez rzeki ulic Foto: mat. pras.

Jak Vitkac zaburzył tradycyjny ciąg pieszy?

Odtwarzanie historycznego połączenia na Brackiej stawia pod znakiem zapytania długofalową wizję rozwoju przestrzeni miejskiej, szczególnie w kontekście Domu Handlowego Vitkac.

Gmach Domu Handlowego Vitkac przeciął oś ulicy Brackiej. Po uruchomieniu na nowo przejścia dla pieszych przez Aleje Jerozolimskie stanie się to wyraźnie odczuwalne. Foto: mat. pras.

Reklama Reklama

Czarny gmach został zrealizowany według projektu śp. Stefana Kuryłowicza. Architekt, inwestorzy i ówczesne władze miasta błędnie uznali, że skoro to jakże warszawskie połączenie nie istniało tyle lat, to już nie powróci. Vitkac, przecinając historyczną oś, będzie miał znaczący wpływ na odtwarzany układ komunikacyjny, tak naturalny dla tej części Śródmieścia.

Powrót przejścia na Brackiej to tryumf miejskiej pamięci i potrzeb mieszkańców nad architektoniczną anomalią. Co teraz z czarnym elementem, który Warszawa nigdy nie polubiła, i który znalazł się na drodze historycznej osi? To pytanie o przyszłą harmonię wciąż pozostaje otwarte.