Groził śmiercią byłej partnerce i dzieciom. 43-latek z Ochoty trafił do aresztu

Policjanci z warszawskiej Ochoty zatrzymali 43-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych oraz znęcanie się psychiczne i fizyczne nad byłą partnerką i dziećmi.



Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Awantura domowa i groźby pozbawienia życia

Do zdarzenia doszło w sobotę, 27 grudnia. Policjanci z ochockiej komendy otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań na terenie dzielnicy. Mundurowi natychmiast udali się pod wskazany adres, jednak przed ich przyjazdem agresywny mężczyzna oddalił się z miejsca.

Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że 43-latek, będący pod wpływem alkoholu, przyszedł do mieszkania swojej byłej partnerki i zaczął kopać w drzwi. Jednocześnie kierował wobec kobiety i jej dzieci groźby pozbawienia życia. Jak poinformowała zgłaszająca, mężczyzna miał przy sobie niebezpieczny przedmiot przypominający duży nóż.

Wśród przedmiotów znalezionych przy zatrzymanym był dużych rozmiarów noż Foto: mat. pras.

Groźby także w mediach społecznościowych

To nie był jedyny sposób zastraszania. Policjanci ustalili, że mężczyzna publikował również w mediach społecznościowych wpisy zawierające groźby śmierci, tym razem kierowane wobec obecnego partnera kobiety. Zebrane informacje wskazywały na długotrwałe znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną.