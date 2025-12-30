Groził śmiercią byłej partnerce i dzieciom. 43-latek z Ochoty trafił do aresztu

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Do zdarzenia doszło w sobotę, 27 grudnia. Policjanci z ochockiej komendy otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań na terenie dzielnicy. Mundurowi natychmiast udali się pod wskazany adres, jednak przed ich przyjazdem agresywny mężczyzna oddalił się z miejsca.
Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że 43-latek, będący pod wpływem alkoholu, przyszedł do mieszkania swojej byłej partnerki i zaczął kopać w drzwi. Jednocześnie kierował wobec kobiety i jej dzieci groźby pozbawienia życia. Jak poinformowała zgłaszająca, mężczyzna miał przy sobie niebezpieczny przedmiot przypominający duży nóż.
Wśród przedmiotów znalezionych przy zatrzymanym był dużych rozmiarów noż
To nie był jedyny sposób zastraszania. Policjanci ustalili, że mężczyzna publikował również w mediach społecznościowych wpisy zawierające groźby śmierci, tym razem kierowane wobec obecnego partnera kobiety. Zebrane informacje wskazywały na długotrwałe znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną.
Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania podejrzanego. W trakcie penetracji terenu zauważyli 43-latka w garażu podziemnym jednego z budynków. Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony widokiem policjantów. Podczas czynności mundurowi ujawnili w jego plecaku nóż typu maczeta.
W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw kierowania gróźb karalnych oraz znęcania się psychicznego i fizycznego nad rodziną mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.
Zebrany materiał dowodowy trafił do prokuratury. Sąd, przychylając się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, zdecydował o zastosowaniu wobec 43-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Postępowanie w tej sprawie jest w toku i pozostaje pod nadzorem prokuratury. Policja podkreśla, że każdy przypadek przemocy domowej i gróźb karalnych traktowany jest z najwyższą powagą, a szybka reakcja może zapobiec tragedii.