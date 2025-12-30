-2.1°C
1008.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Groził śmiercią byłej partnerce i dzieciom. 43-latek z Ochoty trafił do aresztu

Publikacja: 30.12.2025 16:15

Groził śmiercią byłej partnerce i dzieciom. 43-latek z Ochoty trafił do aresztu

Foto: mat. pras.

M.B.
Policjanci z warszawskiej Ochoty zatrzymali 43-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych oraz znęcanie się psychiczne i fizyczne nad byłą partnerką i dziećmi.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Awantura domowa i groźby pozbawienia życia

Do zdarzenia doszło w sobotę, 27 grudnia. Policjanci z ochockiej komendy otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań na terenie dzielnicy. Mundurowi natychmiast udali się pod wskazany adres, jednak przed ich przyjazdem agresywny mężczyzna oddalił się z miejsca.

Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że 43-latek, będący pod wpływem alkoholu, przyszedł do mieszkania swojej byłej partnerki i zaczął kopać w drzwi. Jednocześnie kierował wobec kobiety i jej dzieci groźby pozbawienia życia. Jak poinformowała zgłaszająca, mężczyzna miał przy sobie niebezpieczny przedmiot przypominający duży nóż.

Wśród przedmiotów znalezionych przy zatrzymanym był dużych rozmiarów noż

Wśród przedmiotów znalezionych przy zatrzymanym był dużych rozmiarów noż

Foto: mat. pras.

Groźby także w mediach społecznościowych

To nie był jedyny sposób zastraszania. Policjanci ustalili, że mężczyzna publikował również w mediach społecznościowych wpisy zawierające groźby śmierci, tym razem kierowane wobec obecnego partnera kobiety. Zebrane informacje wskazywały na długotrwałe znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną.

Reklama
Reklama

Zatrzymanie w garażu i niebezpieczne znalezisko

Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania podejrzanego. W trakcie penetracji terenu zauważyli 43-latka w garażu podziemnym jednego z budynków. Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony widokiem policjantów. Podczas czynności mundurowi ujawnili w jego plecaku nóż typu maczeta.

Polecane
Mokotowscy policjanci zatrzymali podejrzanego o atak z użyciem noża 37-letniego mężczyznę
bezpieczeństwo
Usiłowanie zabójstwa na Mokotowie. 37-latek zatrzymany

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw kierowania gróźb karalnych oraz znęcania się psychicznego i fizycznego nad rodziną mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

Tymczasowy areszt na wniosek prokuratury

Zebrany materiał dowodowy trafił do prokuratury. Sąd, przychylając się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, zdecydował o zastosowaniu wobec 43-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Polecane
Sytuacja na ulicy Brzeskiej znajduje się obecnie w punkcie krytycznym
bezpieczeństwo
Narkotykowa twierdza w sercu Pragi. Handel na Brzeskiej pozostaje nieujarzmiony

Postępowanie w tej sprawie jest w toku i pozostaje pod nadzorem prokuratury. Policja podkreśla, że każdy przypadek przemocy domowej i gróźb karalnych traktowany jest z najwyższą powagą, a szybka reakcja może zapobiec tragedii.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Widok z Chmielnej w kierunku Wojskowych Zakładów Kartograficznych
pogoda

Biały całun nad Warszawą. Powrót zimy, jakiej dawno nie było

Ostatnie ujęcia realizowane w stolicy powstały w Łazienkach Królewskich
ekranizacja

Zdjęcia w Warszawie zakończone. "Lalka" jesienią w kinach

Choinkowe lampki na aucie. Kierowca poniósł konsekwencje
bezpieczeństwo

Wyjechał tak na ulice Radomia. Policja szybko zatrzymała 20-latka

Sytuacja na ulicy Brzeskiej znajduje się obecnie w punkcie krytycznym
bezpieczeństwo

Narkotykowa twierdza w sercu Pragi. Handel na Brzeskiej pozostaje nieujarzmiony

Ostatnie miesiące 2025 roku pokazują jednak, że służby nie składają broni i regularnie uderzają w wa
bezpieczeństwo

Podziemie hazardowe w Warszawie. Nielegalne kasyna wciąż powstają

Zatrzymany 36-letni mężczyzna został doprowadzony do komisariatu policji
bezpieczeństwo

Zatrzymany mężczyzna po pożarze na Bakalarskiej usłyszał zarzuty

Sylwester w Warszawie przyniesie przelotne opady śniegu i silniejsze porywy wiatru
prognoza

Ocieplenie czy podmuch zimy? Jaka pogoda czeka Warszawę na Sylwestra i Nowy Rok?

Jeszcze przed rezygnacją z miejskich imprez sylwestrowych, Warszawa zrezygnowała z noworocznych poka
tradycja

Warszawa w sylwestrową noc znów pogrąży się w ciszy. Stolica rezygnuje z wielkiej sceny

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama