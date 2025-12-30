Narkotykowa twierdza w sercu Pragi. Handel na Brzeskiej pozostaje nieujarzmiony

Mimo liczonych w setkach policyjnych nalotów na praskie bramy i podwórka oraz milionów złotych wydanych na rewitalizację, ulica Brzeska pozostaje największym otwartym rynkiem narkotykowym w Polsce. Tu jawny handel zabronionymi substancjami trwa całą dobę.



Praga-Północ od lat przechodzi spektakularną metamorfozę, a luksusowe apartamentowce wyrastające w Porcie Praskim zdają się zwiastować nową erę dla tej części stolicy. Jednak zaledwie kilkaset metrów od szklanych elewacji i modnych restauracji czas jakby się zatrzymał, a ulica Brzeska wciąż żyje według własnego, mrocznego kodeksu.

To tutaj, w cieniu odrapanych kamienic, bije serce narkotykowego zagłębia, które stało się symbolem bezradności policji i władz miasta. Choć radiowozy regularnie przecinają tę okolicę, a służby meldują o kolejnych aresztowaniach i przejęciach kilogramów narkotyków, system sprzedaży środków odurzających na Brzeskiej wykazuje nadludzką wręcz zdolność do regeneracji.

Architektura obronna praskich podwórek

Fenomen nieuchwytności dilerów z Brzeskiej nie wynika wyłącznie z ich sprytu, ale przede wszystkim z unikalnego układu urbanistycznego, który czyni z tutejszych kamienic prawdziwe twierdze. Głębokie, mroczne podwórka, liczne oficyny i labirynt przejść między bramami tworzą idealne warunki do handlu.

Każda obca osoba pojawiająca się w rejonie jest natychmiast wyłapywana wzrokiem. To zadanie czujki, którego często rekrutuje się spośród osób z marginesu lub lokalnej młodzieży. Czujki za niewielkie opłaty monitorują każdy ruch służb i ostrzegają handlarzy przez krótkofalówki lub telefony. W takich warunkach klasyczny patrol policji nie ma szans na zaskoczenie sprawców, ponieważ informacja o jego obecności dociera do bram szybciej niż sam radiowóz.