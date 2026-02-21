Wspólna akcja policji i urzędu celnego zakończyła się sukcesem funkcjonariuszy z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Dzięki współpracy z mazowiecką Krajową Administracją Skarbową udało się namierzyć punkt, w którym mimo braku zezwoleń oferowano gry hazardowe. Cały sprzęt został natychmiast wyłączony z użytku i zabezpieczony jako dowód w sprawie.

Znalezisko w nielegalnym lokalu

Podczas kontroli okazało się, że hazard to niejedyny problem właściciela punktu. Oprócz ośmiu automatów, w pomieszczeniach znajdowała się znaczna kwota pieniędzy oraz prawie 70 g marihuany. Urządzenia trafiły do magazynów Oddziału Celnego w Radomiu, a zabezpieczona gotówka może zostać użyta na poczet przyszłych kar finansowych.

Zarzuty i grożące kary

Zatrzymany 28-latek odpowie teraz przed sądem. Mieszkaniec powiatu grójeckiego usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, co wiąże się z ryzykiem spędzenia w więzieniu nawet 3 lat. Oddzielny proces dotyczy organizacji samych gier. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego, za prowadzenie nielegalnego hazardu grożą surowe grzywny, więzienie lub obie te dolegliwości jednocześnie.