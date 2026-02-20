Najpierw fałszywe alarmy, potem atak na policjanta. Teraz 21-latka jest już w areszcie

Kilkadziesiąt fikcyjnych zgłoszeń, a na końcu atak na funkcjonariusza. 21-latka trafiła do aresztu na trzy miesiące decyzją sądu na wniosek prokuratury.



Policjanci patrolujący stołeczne ulice każdego dnia reagują na dziesiątki zgłoszeń. Zimą szczególnie uważnie przyglądają się sytuacjom, w których ktoś może potrzebować pomocy. Kilka dni temu ich uwagę zwróciła grupa osób w kryzysie bezdomności. Rutynowa rozmowa niespodziewanie przerodziła się w agresję.

Jedna z kobiet nagle zaatakowała policjanta. Funkcjonariusze szybko obezwładnili napastniczkę i przewieźli ją do komendy przy ulicy Wilczej.

Znana policji z fikcyjnych zgłoszeń

Zatrzymana to 21-latka dobrze znana śródmiejskim funkcjonariuszom. W ubiegłym roku kilkadziesiąt razy informowała służby o rzekomych zagrożeniach dla życia i zdrowia wielu osób. Problem w tym, że żadne z tych zdarzeń nie miało miejsca.

Jak ustalili kryminalni, kobieta z dystansu obserwowała działania policji i innych służb, które każdorazowo angażowały siły i środki, by sprawdzić potencjalne niebezpieczeństwo. Każde takie zgłoszenie uruchamiało realną machinę – patrole, zabezpieczenia, sprawdzenia terenu.