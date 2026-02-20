Spór o grunty przy Górczewskiej. Warszawa deklaruje wsparcie dla SM „Koło”

W związku z pojawieniem się w stołecznych mediach informacjach o wciąż nierozwiązanym konflikcie o grunty przy ulicy Górczewskiej na którym stoją budynki należące do Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło” m.st. Warszawa postanowiło przedstawić swoją wersję wydarzeń. Ratusz przekonuje w nim, że od lat walczy o to, by działki pod blokami przy ul. Górczewskiej pozostały własnością Skarbu Państwa.



Sprawa przeszła już przez kilka sądów i wciąż nie ma finału. Miasto zapowiada kolejne kroki prawne. Jak podkreślają przedstawiciele miasta, od 2016 roku wykorzystywane są wszystkie dostępne środki prawne, by potwierdzić, że nieruchomość należy do Skarbu Państwa, a nie do prywatnej spółki.

Reklama Reklama

Jak doszło do sporu o działki na Woli?

Historia sięga lat 50. W 1950 r. Minister Rolnictwa ustanowił zarząd przymusowy nad firmą C.Urlich, a w 1958 r. przekazał grunt Skarbowi Państwa. Sytuacja zmieniła się po decyzjach ministrów rolnictwa z 1996 i 2012 roku, które unieważniły wcześniejsze rozstrzygnięcia. W efekcie nieruchomości znalazły się w rękach spółki.

Warszawa od początku nie zgadzała się na taki obrót spraw i kwestionowała zarówno decyzje administracyjne, jak i samą „reaktywację” spółki C.Urlich.

Reaktywacja spółki i kolejne wyroki

W 2016 roku ówczesny prezydent stolicy zwrócił się do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa o podjęcie działań sądowych w celu zakwestionowania uchwał władz reaktywowanej spółki.